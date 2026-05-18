/Finance Ministry: వచ్చేది కష్టకాలం.. లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సంచలన ఆదేశాలు.. ఇకపై అలాంటి పప్పులు ఉడకవు..!!

Finance Ministry: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ బీమా సంస్థలు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు సోమవారం కీలకమైన ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, పొదుపు చర్యలను పటిష్టం చేయాలని సూచించింది. ఇలా చేయడం ద్వారా సంస్థాగత ఖర్చులు భారీగా తగ్గించుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిలో భాగంగా ప్రభుత్వ అధికారులు, ఉద్యోగుల ప్రయాణాలపై కూడా ఆంక్షలు విధించింది. అంతేకాదు సాంప్రదాయ ఇంధన వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మారాలని ఆదేశించింది.
ఈ కొత్త నిబంధనలను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి దిగ్గజ సంస్థలతోపాటుగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు కూడా వర్తించనున్నాయని స్పష్టం చేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం అత్యవసరం అయితేనే అన్ని రకాల సమావేశాలు, సమీక్షలు, సంప్రదింపులను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించాలని సూచించింది. సంస్థల చైర్మన్లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటీవ్ ఆఫీసర్లు విదేశీ ప్రయాణాల్లో పరిమితిని పాటించాలని తెలిపింది. సాధ్యమైనంత వరకు విదేశీ సమావేశాలను వర్చువల్ గానే నిర్వహించాలని పేర్కొంది. ఇక ప్రధాన కార్యాలయాలు, బ్రాంచ్ ఆఫీసుల్లో ప్రస్తుతం రెంట్ కు వాడుతున్న పెట్రోల్, డీజీల్ వెహికల్స్ స్థానంలో వీలైనంత వరకు ఈవీలను ప్రవేశపెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్లే ఏర్పడే ఆర్థిక ప్రభావాలను తట్టుకుని నిలుచునే విధంగా ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని సూచించింది. పొదుపు మంత్రం పాటించాలని ప్రధాని మోదీ గత వారం పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మిడిల్ ఈస్ట్ లో సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల దేశ ఆర్థిక వృద్ధి కుంటుపడటం, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. ఇప్పటికే భారత కరెన్సీ ఆసియాలోనే అత్యంత పేలవమైన స్థాయికి చేరుకోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే పలు రాష్ట్రాలు తమ ఉద్యోగులకు వారానికి రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించాయి.
