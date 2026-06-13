Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Govt Scheme: ప్రధాని MODI అదిరిపోయే Scheme... జేబులో పైసా లేకున్నా రూ. 20 లక్షల Loan పొందే ఛాన్స్.. ఎలా అప్లయ్ చేసుకోవాలంటే..?

Govt Scheme: ప్రధాని MODI అదిరిపోయే Scheme... జేబులో పైసా లేకున్నా రూ. 20 లక్షల Loan పొందే ఛాన్స్.. ఎలా అప్లయ్ చేసుకోవాలంటే..?

pradhan mantri mudra yojana: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ గా ముద్ర యోజన స్కీమ్ ఆదరణ పొందింది.  ముఖ్యంగా ముద్ర యోజన స్కీం ద్వారా ప్రతి ఏడాది దాదాపు లక్షలాది మంది యువత ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండానే బ్యాంకుల నుంచి లోన్ పొందుతున్నారు.  ముద్రా యోజన స్కీం ద్వారా కొత్తగా వ్యాపారం చేసేవారు కావచ్చు.. అలాగే ఉన్న వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అనుకునే వారు కూడా ఈ స్క్రీన్ ద్వారా లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:49 PM IST
Govt Scheme: ప్రధాని MODI అదిరిపోయే Scheme... జేబులో పైసా లేకున్నా రూ. 20 లక్షల Loan పొందే ఛాన్స్.. ఎలా అప్లయ్ చేసుకోవాలంటే..?
Image Credit: ai

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జేబులో పైసా లేకున్నా రూ. 20 లక్షల Loan పొందే ఛాన్స్.. ఎలా అప్లయ్ చేసుకోవాలంటే..?
pradhan mantri mudra yojana how to apply1 min ago
2
Silver37 min ago
3
Gold rates1 hr ago
4
Breakfast Scheme1 hr ago
5
Hit And Run Movie1 hr ago