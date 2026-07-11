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ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం, రైస్ కుక్కర్ ఫ్రీ.. ఎక్కడంటే..?

Govt School: సూర్యాపేట జిల్లా నాగులపహాడ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలను కాపాడేందుకు సర్పంచ్ నిరంజన్ రెడ్డి వినూత్న ఆఫర్ ప్రకటించారు. ఇక్కడ పిల్లలను చేర్పించే కుటుంబాలకు నెలకు 25 కిలోల బియ్యం, రైస్ కుక్కర్, విద్యా సామగ్రి ఉచితంగా ఇస్తారు. అలాగే, ఐదో తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఉచితంగా సైకిల్ బహుమతిగా అందజేస్తామని పంచాయతీ పాలకవర్గం వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:25 PM IST
ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం, రైస్ కుక్కర్ ఫ్రీ.. ఎక్కడంటే..?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం, రైస్ కుక్కర్ ఫ్రీ.. ఎక్కడంటే..?
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