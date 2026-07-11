/ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం, రైస్ కుక్కర్ ఫ్రీ.. ఎక్కడంటే..?

Govt School: ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కాపాడుకోవాలనే సంకల్పంతో సూర్యాపేట జిల్లాలో ఒక గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రైవేటు పాఠశాలల మోజులో పడి ప్రభుత్వ బడులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో.. తమ ఊరి బడికి తాళం పడకుండా చూసేందుకు ఓ సర్పంచ్ వినూత్నమైన ఆఫర్లతో ముందుకొచ్చారు.
ఏమిటా ఆఫర్?.. ఎక్కడంటే?
సూర్యాపేట జిల్లా పెన్పహాడ్ మండలం నాగులపహాడ్ గ్రామ పంచాయతీ ఈ క్రేజీ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో తమ పిల్లలను చేర్పించే ప్రతి కుటుంబానికి ఆకర్షణీయమైన ప్రోత్సాహకాలను అందజేస్తామని గ్రామ సర్పంచ్ నిరంజన్ రెడ్డి అధికారికంగా ప్రకటించారు.
బడిలో చేరిస్తే వచ్చే నజరానాలు ఇవే:
ప్రభుత్వ రేషన్కు అదనంగా ప్రతి నెల 25 కిలోల నాణ్యమైన బియ్యం.
అడ్మిషన్ తీసుకున్న వెంటనే ఉచితంగా ఒక రైస్ కుక్కర్.
విద్యార్థులకు అవసరమైన స్కూల్ బ్యాగ్లు, నోట్బుక్స్, విద్యా సామగ్రి.
అంతేకాదు.. అదే పాఠశాలలో చదివి 5వ తరగతి పూర్తి చేసే ప్రతి విద్యార్థికి నూతన సైకిల్ బహుమతి!
బడిని కాపాడుకునేందుకే ఈ తాపత్రయం:
ఇటీవలి కాలంలో ఈ ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు భారీగా తగ్గిపోయాయి. దీంతో పాఠశాల ఉనికికే ముప్పు వాటిల్లి, మూసివేసే ప్రమాదం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వ బడిని ఎలాగైనా బతికించుకోవాలనే పట్టుదలతో పంచాయతీ పాలకవర్గం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు వెళ్లకుండా, ప్రభుత్వ బడిపై నమ్మకంతో తమ పిల్లలను ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇక్కడే చేర్పించాలని సర్పంచ్ నిరంజన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి ఉప సర్పంచ్ రాయి రమేశ్తో పాటు వార్డు సభ్యులు కొండ గోవర్ధన్, మామిడి జానమ్మ, కందుకూరి నరేశ్, గోలి చిన లింగయ్య, మీసాల జ్యోతి, ఒగ్గు రేణుక, కందుకూరి బక్కమ్మ, గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు పూర్తి మద్దతు ప్రకటించి అండగా నిలిచారు.
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