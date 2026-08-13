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డ్యూటీ చేయని ఉపాధ్యాయులకు షాక్ ఇచ్చిన తెలంగాణ విద్యాశాఖ..!!

Absentee Teachers Termination Telangana: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విధులు ఎగగొట్టి  అడ్రస్ లేకుండా తిరుగుతున్న ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది తెలంగాణ విద్యాశాఖ. ఇక నుంచి అనుమతి లేకుండా విధులకు గైర్హాజరయ్యే వారిని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాలంటూ డిసైడ్ అయ్యింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 13, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:04 AM IST
డ్యూటీ చేయని ఉపాధ్యాయులకు షాక్ ఇచ్చిన తెలంగాణ విద్యాశాఖ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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