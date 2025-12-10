English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gratuity Rules: ఈ తప్పులు చేశారో ఏడాది తర్వాత గ్రాట్యూటీ రాదు.. ప్రతి ఉద్యోగి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే.. !!

Gratuity Rules: ఈ తప్పులు చేశారో ఏడాది తర్వాత గ్రాట్యూటీ రాదు.. ప్రతి ఉద్యోగి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే.. !!

Gratuity Rules: గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగులు చేసిన సేవకు ఇచ్చే బహుమతిగా పరిగణించే ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక ప్రయోజనం. ఇప్పటి వరకు ఒక సంస్థలో ఐదేళ్లు పనిచేస్తే ఆ తర్వాత ఈ గ్రాట్యుటీ చెల్లించేందుకు అర్హులు అయ్యేవారు. కానీ కొత్త లేబర్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ అర్హత కాలం కేవలం ఏడాదికి తగ్గించారు. అందుకే ఉద్యోగంలో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి ఇది మరింత ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రయోజనం ఉద్యోగికి శాశ్వాత హక్కు మాత్రం కాదు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్ధితుల్లో కంపెనీ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపును పూర్తిగా నిరాకరించే హక్కు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనలు గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు చట్టం, 1972 కింద స్పష్టంగా పేర్కొంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:55 PM IST

Trending Photos

Smriti Irani Weight Loss: నెలలో 27 కిలోల బరువు తగ్గిన బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్.. స్మృతి ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!
6
Smriti Irani
Smriti Irani Weight Loss: నెలలో 27 కిలోల బరువు తగ్గిన బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్.. స్మృతి ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
5
geyser safety tips
Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!
Paakashala Pantham: ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో కొత్త మూవీ.. రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్&#039;పాకశాల పంతం&#039;
5
Paakashala Pantham
Paakashala Pantham: ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో కొత్త మూవీ.. రమ్యకృష్ణ, ఐశ్వర్య రాజేష్'పాకశాల పంతం'
Gratuity Rules: ఈ తప్పులు చేశారో ఏడాది తర్వాత గ్రాట్యూటీ రాదు.. ప్రతి ఉద్యోగి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే.. !!

Add Zee News as a Preferred Source

Gratuity Rules: గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగులు చేసిన సేవకు ఇచ్చే బహుమతిగా పరిగణించే ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక ప్రయోజనం. ఇప్పటి వరకు ఒక సంస్థలో ఐదేళ్లు పనిచేస్తే ఆ తర్వాత ఈ గ్రాట్యుటీ చెల్లించేందుకు అర్హులు అయ్యేవారు. కానీ కొత్త లేబర్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ అర్హత కాలం కేవలం ఏడాదికి తగ్గించారు. అందుకే ఉద్యోగంలో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి ఇది మరింత ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రయోజనం ఉద్యోగికి శాశ్వాత హక్కు మాత్రం కాదు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్ధితుల్లో కంపెనీ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపును పూర్తిగా నిరాకరించే హక్కు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనలు గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు చట్టం, 1972 కింద స్పష్టంగా పేర్కొంది.

గ్రాట్యుటీ చట్టం ప్రకారం.. అర్హత పొందిన ప్రతి ఉద్యోగికి గ్రాట్యుటీ చెల్లించడం సంస్థ న్యాయపరమైన బాధ్యత. సరైన కారణం లేకుండా గ్రాట్యుటీని నిలిపివేయడం లేదా కావాలనే ఆలస్యం చేయడం చట్టపరంగా తప్పు అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆలస్యం జరిగితే... పెండింగ్ మొత్తంతో పాటు వడ్డీ చెల్లించే బాధ్యత కూడా కంపెనీపైనే ఉంటుంది. అయితే, ఉద్యోగి ప్రవర్తన సంస్థ నియమాలను ఉల్లంఘించి, కంపెనీ ప్రతిష్టకు లేదా ఆర్థిక స్థితికి నష్టం కలిగించినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉంటే, అలాంటి సందర్భాల్లో గ్రాట్యుటీ చెల్లింపును నిలిపివేసే హక్కు న్యాయపరంగా సంస్థకు ఉంటుంది.

గ్రాట్యుటీ రద్దుకు ప్రధాన కారణాలలో మోసం, అవినీతి, నకిలీ పత్రాల సమర్పణ, కంపెనీ ఆస్తుల దుర్వినియోగం, అధికార దుర్వినియోగం, రహస్య సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం వంటి చర్యలు చేరుతాయి. ఇవి నిరూపితమైతే ఉద్యోగి ఎంతకాలం సేవ చేసినా గ్రాట్యుటీ పూర్తిగా కోల్పోయే అవకాశముంది. ఉద్యోగదాత నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసే ప్రవర్తన కాకుండా, కార్యాలయంలో అసభ్య ప్రవర్తన, శారీరక లేదా మానసిక వేధింపులు, హింసాత్మక చర్యలు కూడా తీవ్రమైన దోషాలుగా పరిగణిస్తారు.

అదేవిధంగా, ఉద్యోగి నిర్లక్ష్యం కారణంగా కంపెనీకి ప్రత్యక్షంగా ఆర్థిక నష్టం జరిగినట్లు తేలితే, ఆ నష్టాన్ని గ్రాట్యుటీ మొత్తంలోనే సంస్థ తగ్గించుకునే హక్కు ఉంటుంది. నష్టం మొత్తము గ్రాట్యుటీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, మొత్తం గ్రాట్యుటీ నుంచి కోత పెట్టబడే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన మొత్తము ఉద్యోగికి అందకపోవచ్చు.

Also Read: CGHS New Guidelines: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. ఆ రూల్స్‎ని మార్చేసిన సర్కార్..ఈనె 15 నుంచి అమల్లోకి..!!

అయితే, ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. అదేంటంటే.. ఉద్యోగిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే ముందు, సంస్థ నిర్దిష్ట ప్రక్రియను అనుసరించాలి. ఆరోపణలపై పూర్తి విచారణ జరగాలి. ఉద్యోగికి వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఇవ్వాలి. అంతర్గత విచారణా నివేదికలో ఆరోపణలు నిరూపితమైన తర్వాతే గ్రాట్యుటీ నిలుపుదల నిర్ణయం అమల్లోకి రావాలి. ఆరోపణలు పరిశీలనలో ఉన్నంత వరకు గ్రాట్యుటీని శాశ్వతంగా ఆపడం చట్టబద్ధం కాదు.

గ్రాట్యుటీ ఉద్యోగి హక్కు అయినప్పటికీ, ఆ హక్కుకు అర్హత ఉద్యోగి నైతికత, క్రమశిక్షణ, కంపెనీ నిబంధనల పట్ల గౌరవం ఆధారపడి ఉంటుంది. అవినీతి, మోసం, సంస్థ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే చర్యలు చేసినపుడు మాత్రమే గ్రాట్యుటీని నిరాకరించే అధికారం సంస్థకు లభిస్తుంది. కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ సేవా కాలంలో నమ్మకద్రోహం, మోసం, సంస్థ నష్టానికి కారణమయ్యే చర్యలను తప్పించుకోవడం అత్యవసరం.. లేకపోతే సేవా ప్రయోజనాలను పూర్తిగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

Also Read: Silver Rate: కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షలు.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్.. !!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Gratuity RulesNew Labour Code IndiaGratuity after 1 yearCompany gratuity denial rulesGratuity eligibility India

Trending News