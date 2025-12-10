Gratuity Rules: ఈ తప్పులు చేశారో ఏడాది తర్వాత గ్రాట్యూటీ రాదు.. ప్రతి ఉద్యోగి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే.. !!

Gratuity Rules: గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగులు చేసిన సేవకు ఇచ్చే బహుమతిగా పరిగణించే ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక ప్రయోజనం. ఇప్పటి వరకు ఒక సంస్థలో ఐదేళ్లు పనిచేస్తే ఆ తర్వాత ఈ గ్రాట్యుటీ చెల్లించేందుకు అర్హులు అయ్యేవారు. కానీ కొత్త లేబర్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ అర్హత కాలం కేవలం ఏడాదికి తగ్గించారు. అందుకే ఉద్యోగంలో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వారికి ఇది మరింత ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రయోజనం ఉద్యోగికి శాశ్వాత హక్కు మాత్రం కాదు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్ధితుల్లో కంపెనీ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపును పూర్తిగా నిరాకరించే హక్కు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనలు గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు చట్టం, 1972 కింద స్పష్టంగా పేర్కొంది.
గ్రాట్యుటీ చట్టం ప్రకారం.. అర్హత పొందిన ప్రతి ఉద్యోగికి గ్రాట్యుటీ చెల్లించడం సంస్థ న్యాయపరమైన బాధ్యత. సరైన కారణం లేకుండా గ్రాట్యుటీని నిలిపివేయడం లేదా కావాలనే ఆలస్యం చేయడం చట్టపరంగా తప్పు అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆలస్యం జరిగితే... పెండింగ్ మొత్తంతో పాటు వడ్డీ చెల్లించే బాధ్యత కూడా కంపెనీపైనే ఉంటుంది. అయితే, ఉద్యోగి ప్రవర్తన సంస్థ నియమాలను ఉల్లంఘించి, కంపెనీ ప్రతిష్టకు లేదా ఆర్థిక స్థితికి నష్టం కలిగించినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉంటే, అలాంటి సందర్భాల్లో గ్రాట్యుటీ చెల్లింపును నిలిపివేసే హక్కు న్యాయపరంగా సంస్థకు ఉంటుంది.
గ్రాట్యుటీ రద్దుకు ప్రధాన కారణాలలో మోసం, అవినీతి, నకిలీ పత్రాల సమర్పణ, కంపెనీ ఆస్తుల దుర్వినియోగం, అధికార దుర్వినియోగం, రహస్య సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం వంటి చర్యలు చేరుతాయి. ఇవి నిరూపితమైతే ఉద్యోగి ఎంతకాలం సేవ చేసినా గ్రాట్యుటీ పూర్తిగా కోల్పోయే అవకాశముంది. ఉద్యోగదాత నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసే ప్రవర్తన కాకుండా, కార్యాలయంలో అసభ్య ప్రవర్తన, శారీరక లేదా మానసిక వేధింపులు, హింసాత్మక చర్యలు కూడా తీవ్రమైన దోషాలుగా పరిగణిస్తారు.
అదేవిధంగా, ఉద్యోగి నిర్లక్ష్యం కారణంగా కంపెనీకి ప్రత్యక్షంగా ఆర్థిక నష్టం జరిగినట్లు తేలితే, ఆ నష్టాన్ని గ్రాట్యుటీ మొత్తంలోనే సంస్థ తగ్గించుకునే హక్కు ఉంటుంది. నష్టం మొత్తము గ్రాట్యుటీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, మొత్తం గ్రాట్యుటీ నుంచి కోత పెట్టబడే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన మొత్తము ఉద్యోగికి అందకపోవచ్చు.
అయితే, ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. అదేంటంటే.. ఉద్యోగిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే ముందు, సంస్థ నిర్దిష్ట ప్రక్రియను అనుసరించాలి. ఆరోపణలపై పూర్తి విచారణ జరగాలి. ఉద్యోగికి వివరణ ఇచ్చే అవకాశం ఇవ్వాలి. అంతర్గత విచారణా నివేదికలో ఆరోపణలు నిరూపితమైన తర్వాతే గ్రాట్యుటీ నిలుపుదల నిర్ణయం అమల్లోకి రావాలి. ఆరోపణలు పరిశీలనలో ఉన్నంత వరకు గ్రాట్యుటీని శాశ్వతంగా ఆపడం చట్టబద్ధం కాదు.
గ్రాట్యుటీ ఉద్యోగి హక్కు అయినప్పటికీ, ఆ హక్కుకు అర్హత ఉద్యోగి నైతికత, క్రమశిక్షణ, కంపెనీ నిబంధనల పట్ల గౌరవం ఆధారపడి ఉంటుంది. అవినీతి, మోసం, సంస్థ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే చర్యలు చేసినపుడు మాత్రమే గ్రాట్యుటీని నిరాకరించే అధికారం సంస్థకు లభిస్తుంది. కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ సేవా కాలంలో నమ్మకద్రోహం, మోసం, సంస్థ నష్టానికి కారణమయ్యే చర్యలను తప్పించుకోవడం అత్యవసరం.. లేకపోతే సేవా ప్రయోజనాలను పూర్తిగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
