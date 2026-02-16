English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Brand Desk
  • Gravton Motors: ఈషా మహాశివరాత్రి అధికారిక ఈవీ మొబిలిటీ పార్టనర్‌గా గ్రావ్టన్ మోటార్స్

Gravton Motors: ఈషా మహాశివరాత్రి అధికారిక ఈవీ మొబిలిటీ పార్టనర్‌గా గ్రావ్టన్ మోటార్స్

Gravton Motors As Official EV Mobility Partner Of Isha Mahashivratri 2026: ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల సంస్థ గ్రావ్టన్‌ మోటర్స్‌ ఈషా మహా శివరాత్రి 2026కు అధికారిక పార్టనర్‌గా భాగస్వామ్యం అయ్యింది. కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో జరిగిన మహాశివరాత్రి వేడుకలకు అధికారిక ఈవీ మొబిలిటీ భాగస్వామిగా ఎంపికైంది. 

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Gold Rate: బంగారం ధర కేవలం రూ.12,000… ఎక్కడ, ఎలా కొంటే లాభం వస్తుంది అంటే..!
7
Gold Rate Today
Gold Rate: బంగారం ధర కేవలం రూ.12,000… ఎక్కడ, ఎలా కొంటే లాభం వస్తుంది అంటే..!
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
5
Indian Railways
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!
Gravton Motors: ఈషా మహాశివరాత్రి అధికారిక ఈవీ మొబిలిటీ పార్టనర్‌గా గ్రావ్టన్ మోటార్స్

Gravton Motors Partnership: స్వదేశీ ఇంజినీరింగ్ సామర్థ్యంతో.. ప్రాక్టికల్ పనితీరుతో సత్తా చాటుతున్న ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ గ్రావ్టన్ మోటార్స్ ఈషా మహా శివరాత్రి వేడుకలకు అధికారికంగా భాగస్వామిగా ఎంపికైంది. కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో జరిగిన మహాశివరాత్రి 2026 వేడుకలకు అధికారిక ఈవీ మొబిలిటీ భాగస్వామిగా గ్రావ్టన్‌ మోటార్స్‌ భాగమైంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన రాత్రంతా జరిగిన మహా శివరాత్రి వేడుకలకు ముందు నుంచే వాలంటీర్ల రవాణా అవసరాల కోసం గ్రావ్టన్ క్వాంటా వాహనాల ప్రత్యేక ఫ్లీట్‌ను ఏర్పాటుచేసిందివ. విశాలమైన ఈశా క్యాంపస్‌లో వేలాది మంది వాలంటీర్లు సమర్థవంతమైన, సులభమైన, పర్యావరణహిత ప్రయాణానికి క్వాంటాపై ఈషా యోగా సెంటర్‌కు గ్రావ్టన్‌ మోటర్స్‌ ఆధారపడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒకే దృక్పథంలో ఉన్న రెండు సంస్థలు ఈ సహకారం కేవలం వాహనాల సరఫరా మాత్రమే కాదు ఇది సుస్థిరతపై రెండు సంస్థల దృక్పథాల కలయికగా మారింది. ఈశా యోగా సెంటర్‌లో ఎద్దుల బండి సేవలు, స్వదేశీ పశువుల పరిరక్షణ వంటి తక్కువ ప్రభావం కలిగిన వ్యవస్థలు సంప్రదాయం, ఆధునికత కలిసి బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నడవగలవో చూపిస్తున్నాయి. గ్రావ్టన్ క్వాంటా వాహనం స్వీయంగా అభివృద్ధి చేసిన బీఎల్‌డీసీ మోటార్, ఆధునిక ఎల్‌ఎంఎఫ్‌పీ బ్యాటరీ సాంకేతికతతో భారతీయ రహదారులు, బరువులు, దూరాలను తక్కువ పర్యావరణ ప్రభావంతో ఎదుర్కొనేలా రూపుదిద్దుకుంది. 

ఈ రెండు సంస్థలలోనూ ఒకే నమ్మకం ఉంది. నిజమైన ఆవిష్కరణ మనుషులు, జంతువులు, పర్యావరణంతో బాధ్యతతో పని చేస్తున్నాయి. నిజ జీవిత అవసరాలకు ఈవీలు సరిపోనున్నాయి. క్వాంటా ఇప్పటికే కఠినమైన వాస్తవ పరిస్థితుల్లో తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంది. దీర్ఘదూర ప్రయాణాలు, రోజువారీ వ్యవసాయ, గ్రామీణ వినియోగంలో రైతులు దీన్ని విశ్వసనీయ వర్క్‌హార్స్‌గా ఉపయోగిస్తున్నారు. దృఢమైన నిర్మాణం, బరువు మోయగల సామర్థ్యం, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు ఇవన్నీ కలిసి మహాశివరాత్రి సమయంలో ఈశా యోగా సెంటర్ వంటి విస్తృత ప్రదేశాల్లో ఉపయోగానికి అనుకూలంగా మారుస్తాయి.

ఈ పార్టనర్‌షిప్‌ లక్ష్యాలు

==> క్యాంపస్‌లో, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంధన ఆధారిత వాహనాలపై ఆధారాన్ని తగ్గించడం
==> అధిక వినియోగ పరిస్థితుల్లో ఈవీల ప్రాక్టికల్, విస్తృత వినియోగ అవకాశాలను చూపించడం
==> పెద్ద స్థాయి ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వేడుకల్లో సుస్థిర రవాణా ఎలా సమర్థవంతంగా కలిసిపోగలదో ప్రదర్శించడం 

రియల్ స్టోరీస్, రియల్ ఇంపాక్ట్ అనే విధానానికి అనుగుణంగా.. మహాశివరాత్రి ఏర్పాట్ల సమయంలో క్వాంటాను వినియోగించే వాలంటీర్లు, గ్రౌండ్ టీమ్ సభ్యుల అనుభవాలను గ్రావ్టన్ రియల్ ఫార్మర్స్  డాక్యుమెంట్ చేయనుంది. ఈ కంటెంట్ కేవలం వాహన పనితీరును మాత్రమే కాకుండా దేశంలో అత్యంత క్లిష్టమైన, భారీ స్థాయి ఈవెంట్లలో ఒకటైన ఈ వేడుకకు సేవలందిస్తున్న వారి అనుభవాలను కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది. తాజా సమాచారం కోసం అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌ను సందర్శించవచ్చు: www.instagram.com/gravton_motors/

మహాశివరాత్రి తర్వాత

ఈశా-గ్రావ్టన్ భాగస్వామ్యం మహాశివరాత్రి వేడుకలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దీర్ఘకాలిక సుస్థిర మొబిలిటీ ప్రయాణానికి ఆరంభంగా భావిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఈషా, గ్రావ్టన్‌ సంస్థలకు దృడమైన అనుబంధం ఏర్పడనుంది.

ఈశా-గ్రావ్టన్ భాగస్వామ్యం లక్ష్యాలు

==> పట్టణానికి మాత్రమే కాకుండా సెమీ-అర్బన్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈవీలపై అవగాహన, అంగీకారాన్ని వేగవంతం చేయడం
==> మరిన్ని సంస్థలు, సముదాయాలు శుభ్రమైన రవాణా పరిష్కారాలను అన్వేషించేలా ప్రేరేపించడం 
==> ఈవీలు కేవలం నగర ప్రయాణానికి మాత్రమే కాకుండా సేవకు అనువైన విశ్వసనీయ సాధనాలుగా నిలుస్తాయని ఒక బలమైన కథనాన్ని నిర్మించడం 

మీడియా ప్రశ్నలు, భాగస్వామ్యాలు లేదా మహాశివరాత్రి 2026లో గ్రావ్టన్ ఈవీ మొబిలిటీ భాగస్వామ్యంపై మరిన్ని వివరాల కోసం www.gravton.com ను సందర్శించండి లేదా info@gravton.com కు మెయిల్ చేయండి. డీలర్‌షిప్‌కు సంబంధించిన వివరాల కోసం www.gravton.com/dealership/ ను సందర్శించండి.
 

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

Gravton MotorsIshaIsha Maha Shivratri 2026Gravton Motors EV MobilityLord Shiva

Trending News