GSL Recruitment 2025: గోవా షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ (GSL) అధికారికంగా GSL మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ రిక్రూట్మెంట్ 2025ను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా డైనమిక్, ప్రతిభావంతులైన యువతీయువకులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫైనాన్స్ , రోబోటిక్స్ వంటి విభాగాలలో 32 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు, ఫైనాన్స్ నిపుణులు భారతదేశపు బలమైన రక్షణ రంగంలో కెరీర్ను నిర్మించుకోవడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. అత్యంత ఆకర్షణీయమైన జీతం, మినీ రత్న కేటగిరీ-I కంపెనీలో పనిచేసే ప్రతిష్టతో, ఈ GSL ఖాళీ ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలలో ఒకటి. దరఖాస్తు విండో ఆగస్టు 25, 2025 నుండి సెప్టెంబర్ 24, 2025 వరకు తెరిచి ఉంటుంది .
రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన గోవా షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్, భారత నావికాదళం, భారత కోస్ట్ గార్డ్ కోసం అత్యాధునిక నౌకలను రూపొందించడం, నిర్మించడంలో అద్భుతమైన ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది. మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీల కోసం ఈ నియామకం ఈ శ్రేష్ఠత, జాతీయ సేవ వారసత్వంలో భాగం కావడానికి ప్రత్యక్ష మార్గమని చెప్పవచ్చు. ఎంపిక ప్రక్రియ రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అత్యంత సమర్థులైన అభ్యర్థులను గుర్తించడానికి రూపొందించింది. పూర్తిగా పారదర్శకంగా, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక జరుగుతుంది.
పోస్టులు: మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫైనాన్స్, రోబోటిక్స్)
మొత్తం ఖాళీలు: 32
జీతం / పే స్కేల్: రూ. 40,000 – రూ. 1,40,000 (E-1 గ్రేడ్)
ఉద్యోగ స్థానం: గోవా (లేదా ఏదైనా GSL యూనిట్/ప్రాజెక్ట్ సైట్)
దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: ఆగస్టు 25, 2025
దరఖాస్తు ముగింపు తేదీ: సెప్టెంబర్ 24, 2025
ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా వివిధ ఇంజనీరింగ్,ఆర్థిక రంగాలలో ఖాళీలను కేటాయించడం జరిగింది. దీని వలన విభిన్న ప్రతిభ ఉన్నవారికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వివిధ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు పంపిణీలో ఉన్నాయి.
విద్యా అర్హత:
అవసరమైన విద్యార్హతలు బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అన్ని అర్హతలు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుండి అయి ఉండాలి.
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మెకానికల్): మెకానికల్, మెకానికల్ & ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ & ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్, లేదా మెరైన్ ఇంజనీరింగ్లో కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా 60% మార్కులతో పూర్తి సమయం రెగ్యులర్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ (BE) / బ్యాచిలర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (B.Tech).
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఎలక్ట్రికల్): కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా 60% మార్కులతో ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్, లేదా ఎలక్ట్రికల్ & ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో పూర్తి సమయం రెగ్యులర్ BE / B.Tech.
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఎలక్ట్రానిక్స్): కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా 60% మార్కులతో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్, అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & టెలికమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, లేదా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ & కంట్రోల్లో ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ BE / B.Tech. ఉత్తీర్ణత.
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్): నావల్ ఆర్కిటెక్చర్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ & షిప్బిల్డింగ్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ & ఓషన్ ఇంజనీరింగ్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ & మెరైన్ ఇంజనీరింగ్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ & ఆఫ్షోర్ ఇంజనీరింగ్, లేదా ఓషన్ ఇంజనీరింగ్ & నావల్ ఆర్కిటెక్చర్లో కనీసం 60% మార్కులతో ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ BE / B.Tech.
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఫైనాన్స్): ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి గ్రాడ్యుయేట్ మరియు అర్హత కలిగిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA) లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి అర్హత కలిగిన కాస్ట్ అకౌంటెంట్ (ICMA).
మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (రోబోటిక్స్): కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా 60% మార్కులతో రోబోటిక్స్, రోబోటిక్స్ & ఆటోమేషన్, లేదా రోబోటిక్స్ & AIలో పూర్తి సమయం రెగ్యులర్ BE / B.Tech.
గమనిక: చివరి సెమిస్టర్ వరకు కనీసం 60% మొత్తం మార్కులు సాధించినట్లయితే, చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, వారు చేరే సమయంలో అవసరమైన శాతంతో డిగ్రీ పూర్తి చేసినట్లు రుజువును సమర్పించాలి.
వయోపరిమితి:
గరిష్ట వయోపరిమితి కేటగిరీని బట్టి మారుతుంది. ఇది దరఖాస్తుదారులందరికీ న్యాయమైన అవకాశాలను నిర్ధారిస్తుంది.
రిజర్వ్ చేయని (UR) / EWS: 28 సంవత్సరాలు
OBC (నాన్-క్రీమీ లేయర్): 31 సంవత్సరాలు
SC / ST: 33 సంవత్సరాలు
పిడబ్ల్యుబిడి/మాజీ సైనికులకు సడలింపులు భారత ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఉంటాయి.
