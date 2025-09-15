SUV Price Drop: దసరా నవరాత్రుల్లో కొత్త కారు కొనండి..ఫార్చునర్ నుంచి మారుతీ వరకు రూ. 3లక్షల భారీ తగ్గింపు..!!

SUV Price Drop: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో తాజాగా భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన జీఎస్టీ 2.0 విధానం కారణంగా పలు ప్రముఖ 7 సీటర్ SUVల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఇప్పటివరకు ఈ విభాగం వాహనాలపై 28 శాతం GSTతో పాటు 17 నుంచి 22 శాతం వరకు సెస్సు వసూలు చేసేవారు. దీంతో మొత్తం పన్ను 45 శాతం నుండి 50 శాతం వరకు ఉండేది. కానీ కొత్త విధానం ప్రకారం ఇకపై ఎలాంటి సెస్సు లేకుండా, నేరుగా 40 శాతం పన్ను స్లాబ్లోకి తీసుకురావడంతో SUVల ధరలు తగ్గాయి. దీని ఫలితంగా కొన్ని మోడళ్ల ధరలు ఏకంగా రూ.3.49 లక్షల వరకు పడిపోయాయి.
ఈ మార్పు వల్ల మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి పొందిన అనేక SUV మోడళ్ల ధరలు తగ్గాయని చెప్పవచ్చు. హ్యుందాయ్ అల్కాజార్ రూ.75,376 తగ్గింది. మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్, టాటా సఫారీ ధరలు చెరో రూ.1.45 లక్షల వరకు తగ్గాయి. మహీంద్రా XUV700 ధర ఏకంగా రూ.1.43 లక్షలు తగ్గింది. భారీ ఆదరణ ఉన్న టయోటా ఫార్చ్యూనర్ ధర ఏకంగా రూ.3.49 లక్షలు తగ్గింది. టయోటా లెజెండర్ రూ.3.34 లక్షలు తగ్గగా... MG హెక్టర్ ప్లస్ రూ.1.49 లక్షలు, MG గ్లోస్టర్ రూ.3.04 లక్షలు, జీప్ మెరిడియన్ రూ.2.47 లక్షలు వరకు తగ్గాయి. ఈ కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి అధికారికంగా అమల్లోకి రానున్నాయి. నవరాత్రుల ప్రారంభం రోజే ఈ మార్పు అమల్లోకి రావడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందని చెప్పవచ్చు.
ఈ క్రమంలో మారుతి సుజుకి తన తాజా SUV విక్టోరిస్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తోంది. ఈ కారు ప్రారంభ ధరను రూ.10.50 లక్షలుగా ప్రకటించింది కంపెనీ. సెప్టెంబర్ 22 నుంచే విక్రయాలు మొదలుకానున్నాయి. ఇప్పటికే రూ. 11,000 టోకెన్ అమౌంట్తో అరీనా అవుట్లెట్లు, ఆన్లైన్లో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. గ్రాండ్ విటారా ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన విక్టోరిస్ ఆధునిక ఫీచర్లు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో వస్తోంది.
సేఫ్టీ పరంగా కూడా విక్టోరిస్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఇటీవల గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్టుల్లో ఈ SUV 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. వయోజన ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (AOP)లో 34లో 33.72 పాయింట్లు, పిల్లల ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (COP)లో 49లో 41 పాయింట్లు సాధించి దేశంలో అత్యంత సురక్షిత SUVల జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది. సేఫ్టీ ఫీచర్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, ESC, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్స్, ABS-EBD, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఓవర్స్పీడ్ అలర్ట్ ఉన్నాయి. టాప్ వేరియంట్లో 360 డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, లెవల్ 2 ADAS వంటి అధునాతన ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
మొత్తం మీద, జీఎస్టీ 2.0తో SUV మార్కెట్లో ధరలు తగ్గి కస్టమర్లకు పెద్ద లాభం కలిగించగా, మరోవైపు మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఎంట్రీతో పోటీ మరింత వేడెక్కనుంది. ఫెస్టివ్ సీజన్ దగ్గర పడుతుండటంతో SUV మార్కెట్లో డిమాండ్ రికార్డు స్థాయికి చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
