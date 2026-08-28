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జీఎస్టీ 2.0తో తెలంగాణ కుటుంబాలకు ఊరట.. గణనీయంగా తగ్గనున్న పన్ను భారం..!!

GST 2.0: జీఎస్టీ 2.0 అమలు అయినట్లయితే తెలంగాణ కుటుంబాలపై ప్రస్తుతం 5.4 శాతం నుంచి 10.4 శాతంగా ఉన్న పన్ను భారం.. 3.9 శాతం నుంచి 7.1 శాతానికి తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 28, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:38 PM IST
జీఎస్టీ 2.0తో తెలంగాణ కుటుంబాలకు ఊరట.. గణనీయంగా తగ్గనున్న పన్ను భారం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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