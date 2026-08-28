/జీఎస్టీ 2.0తో తెలంగాణ కుటుంబాలకు ఊరట.. గణనీయంగా తగ్గనున్న పన్ను భారం..!!

GST 2.0: తెలంగాణ వాసులకు పన్ను భారం భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రతిపాదిత జీఎస్టీ 2.0 విధానం అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే పన్ను భారం భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.. సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ తన అధ్యయనంలో వెల్లడించింది. అయితే ఈ విధానం ప్రజల దగ్గర అదనపు నగదును మిగిల్చడం కంటే.. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నుంచి వారికి పాక్షిక రక్షణ కల్పించేందుకు ఎక్కువగా దోహదపడుతుందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.
సెస్ అంచనాల ప్రకారం.. జీఎస్టీ 2.0 అమలు అయినట్లయితే తెలంగాణ కుటుంబాలపై ప్రస్తుతం 5.4 శాతం నుంచి 10.4 శాతంగా ఉన్న పన్ను భారం.. 3.9 శాతం నుంచి 7.1 శాతానికి తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలపై పన్ను భారం భారీగా తగ్గుతుందని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఆహారం వస్తువులపై ప్రస్తుతం 2.2 శాతం నుంచి 7.4 శాతం వరకు ఉన్న పన్ను.. కొత్త విధానంలో 0.9శాతం నుంచి 3.4 శాతానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుందని వివరించింది.
అంతేకాదు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలపై పన్ను సుమారు 13శాతం నుంచి 4నుంచి 5శాతానికి దిగివస్తుందని నివేదిక అంచనా వేసింది. ఇప్పటికే ఆహార ధరలు సుమారు 17శాతం మేర పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ పన్ను తగ్గింపు సామాన్యులకు మరింత ఊరటనిచ్చే కీలక పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త విధానం గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అధ్యయనం పేర్కొంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని అత్యల్ప ఆదాయ వర్గాలపై పన్ను భారం 10.4 శాతం నుంచి 7.2శాతానికి పట్టణ ప్రాంతాల్లో 9.5శాతం నుంచి 6.3 శాతానికి తగ్గుతుందని నివేదిక పేర్కొంది. మహిళలు నేత్రుత్వం వహించే కుటుంబాలపై కూడా ఈ పన్ను భారం మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
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