GST 2.0: కొత్త కారు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా? ఈ 65 కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఏ మోడల్ కారు ధర ఎంతో తెలుసుకోండి..!!

Car Price Drop 2025: దేశంలో GST 2.0 అమలుతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయా లేదా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. అయితే ఆటోమొబైల్ రంగంలో మాత్రం ఇప్పటికే మార్పులు కనిపించడం మొదలైంది. ముఖ్యంగా కార్ల ధరల విషయంలో క్లారిటీ వచ్చింది. వాహనాలపై పన్ను తగ్గింపు కారణంగా కస్టమర్లకు ఊరటనిచ్చే విధంగా అనేక మోడళ్ల ధరలు తగ్గాయి. ఏ కంపెనీ ఏ మోడల్‌పై ఎంత తగ్గాయో  ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 07:49 PM IST

Car Price Drop 2025: ఫెస్టివల్ సీజన్ ప్రారంభం అయిపోయింది.  కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఎక్కువగా ఈ సీజన్లోనే ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దసరా పండుగ సందర్భంగా కొత్త కారు  కొనుగోలు చేయాలి అనుకున్నట్లయితే, Range Rover, వేలు ia, Toyota, Skoda, Renault, Hyundai, Maruti Suzuki, Nissan బ్రాండ్ల కార్లపై భారీగా డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు అందుబాటులో వచ్చాయి.  ముఖ్యంగా రేంజ్ రోవర్ కార్ల పైన 30 లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ లభించడం గమనించవచ్చు.  అయితే ఈ డిస్కౌంట్ వెనుక  జీఎస్టీ తగ్గింపు కూడా ఒక కారణంగా చెబుతున్నారు.  కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం వల్ల  కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గిపోయాయి.  ప్రస్తుతం ఏ ఏ బ్రాండ్లపై ఏ మోడల్ కార్ల ధరలు ఎంత తగ్గాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Range Rover  కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే
4.4P SV LWB – రూ. 30.4 లక్షలు
3.0D SV LWB – రూ. 27.4 లక్షలు
3.0P Autobiography – రూ. 18.3 లక్షలు
3.0D HSE – రూ. 16.5 లక్షలు

Range Rover Sport కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే…..
4.4 SV Edition Two – రూ. 19.7 లక్షలు
4.4 Autobiography – రూ. 14.1 లక్షలు
3.0D/3.0P Dynamic HSE – రూ. 9.8 లక్షలు

Range Rover Velar– రూ. 6 లక్షల వరకు 
Range Rover Evoque– రూ. 4.6 లక్షలు

Defender  కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే…..
4.4P 110 Octa Edition One – రూ. 18.6 లక్షలు
4.4P 110 Octa – రూ. 17.3 లక్షలు
5.0P 110 X-Dynamic HSE – రూ. 9.9 లక్షలు
3.0D 110 X-Dynamic HSE – రూ. 9 లక్షలు
2.0P 110 X-Dynamic HSE – రూ. 7 లక్షలు

Discovery – రూ. 9.9 లక్షల వరకు
3.0D Tempest – రూ. 9.9 లక్షలు
3.0D Dynamic HSE – రూ. 9.3 లక్షలు
Discovery Sport – రూ. 4.6 లక్షలు తగ్గింపు
2.0D/2.0P Dynamic SE – రూ. 4.6 లక్షలు

kia కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే 
Sonet – రూ. 1.64 లక్షలు
Seltos – రూ. 75,372
Carens – రూ. 48,513
Carens Clavis – రూ. 78,674
Carnival – రూ. 4.48 లక్షలు
Sairios – రూ. 1.86 లక్షలు

Toyota కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే…..
Fortuner – రూ. 3.49 లక్షలు
Legender – రూ. 3.34 లక్షలు
Hilux – రూ. 2.52 లక్షలు
Vellfire – రూ. 2.78 లక్షలు
Camry – రూ. 1.01 లక్ష
Innova Crysta – రూ. 1.80 లక్షలు
Innova Hycross – రూ. 1.15 లక్షలు
ఇతర మోడల్స్ – రూ. 1.11 లక్షల వరకు

Skoda  కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే
kodiaq – రూ. 5.08 లక్షలు (రూ. 3.3 లక్షలు + ఫెస్టివ్ ఆఫర్ రూ. 2.5 లక్షలు)
kushaq – రూ. 3.16 లక్షలు (రూ. 66వేలు  GST బెనిఫిట్ + ఫెస్టివ్ ఆఫర్ రూ. 2.5 లక్షలు)
Slavia – రూ. 1.08 లక్షలు (రూ. 63వేలు  GST బెనిఫిట్ + ఫెస్టివ్ ఆఫర్ రూ. 1.2 లక్షలు)

Renault కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే
kiger – రూ. 96,395 వరకు

Hyundai కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే…..
Grand i10 NIOS – రూ. 73,808
Aura – రూ. 78,465
Exter – రూ. 89,209
i20 – రూ. 98,053
i20 N-Line – రూ. 1.08 లక్షలు
Venue – రూ. 1.23 లక్షలు
Verna – రూ. 60,640
Creta – రూ. 72,145
Creta N-Line – రూ. 71,762
Alcazar – రూ. 75,376
Tucson – రూ. 2.04 లక్షలు

Maruti Suzuki కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే
Alto k10 – రూ. 40వేలు 
WagonR – రూ. 57వేలు 
Swift – రూ. 58వేలు 
Dzire – రూ. 61వేలు 
Baleno – రూ. 60వేలు 
Fronx – రూ. 68వేలు 
Brezza – రూ. 78వేలు 
Eeco – రూ. 51వేలు 
Ertiga – రూ. 41వేలు 
Celerio – రూ. 50వేలు 
S-Presso – రూ. 38వేలు 
Ignis – రూ. 52వేలు 
Jimny – రూ. 1.14 లక్షలు
XL6 – రూ. 35వేలు 
Invicto – రూ. 2.25 లక్షలు

Nissan కార్లపై తగ్గింపులు ఇవే…
Magnite Visia MT – రూ. 6 లక్షల లోపు
Magnite N-Connecta CVT & kuro CVT – రూ. 10 లక్షల లోపు
Magnite CVT Techna – రూ. 97,300 తగ్గింపు
Magnite CVT Techna+ – రూ. 1.04 లక్షలు తగ్గింపు

 

GST 2.0 ImpactCar Price Drop 2025GST Effect on Cars IndiaSUV Price Cut IndiaSedan Car Discounts GST 2.0

