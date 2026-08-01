/ఆర్థిక వ్యవస్థ దూకుడు.. ఏకంగా 14 నెలల రికార్డును తిరగరాసిన GST వసూళ్లు..!!

GST Collection July 2026: దేశ ఆర్థిక రంగంలో కొన్ని చాలా సానుకూల వార్తలు ఉన్నాయి. జూలై 2026లో భారతదేశ స్థూల వస్తు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) వసూళ్లు 15.4 శాతం పెరిగి, రూ. 2.11 లక్షల కోట్ల చారిత్రాత్మక సంఖ్యను బ్రేక్ చేశాయి. శనివారం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన అధికారిక డేటా ప్రకారం.. దేశీయ లావాదేవీలలో గణనీయమైన పెరుగుదల.. దిగుమతులపై అధిక పన్ను వసూళ్ల కారణంగా జీఎస్టీ రాబడిలో ఈ గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదైంది.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నెలవారీ జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.2 లక్షల కోట్ల మార్కును దాటడం ఇది రెండోసారి. పెరిగిన దేశీయ వినియోగం, వ్యాపార కార్యకలాపాలు పుంజుకోవడమే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. గత ఏడాది జూలైలో రూ.1.83 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు, ఈ ఏడాది రూ.2.11 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
దేశీయ జీఎస్టీ రాబడులు కూడా 10.1 శాతం పెరిగాయి. గత ఏడాది జూలైలో రూ.1.31 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న ఈ వసూళ్లు, ఈ ఏడాది రూ.1.45 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. దిగుమతులపై జీఎస్టీ వసూళ్లు మరింత వేగంగా పెరిగాయి. 28.8 శాతం వృద్ధితో ఇది రూ.1.45 లక్షల కోట్లకు (₹66,511 కోట్లు) చేరుకుంది. అదనంగా, మొత్తం స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లలో దిగుమతుల వాటా గణనీయంగా పెరిగింది.
జూలైలో జీఎస్టీ రీఫండ్లు కూడా 13.1 శాతం పెరిగి రూ.29,968 కోట్లకు చేరాయి. రీఫండ్లను తీసివేసిన తర్వాత, నికర జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.1.81 లక్షల కోట్లుగా (రూ.1.81 లక్షల కోట్లు) ఉన్నాయి, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 15.8 శాతం పెరుగుదల. దేశీయ నికర వసూళ్లు 10.5 శాతం పెరిగి రూ.1.27 లక్షల కోట్లకు చేరగా, కస్టమ్స్ జీఎస్టీ నుంచి నికర వసూళ్లు 30.3 శాతం పెరిగి రూ.54,223 కోట్లకు (రూ.54,223 కోట్లు) చేరాయి.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి నాలుగు నెలల్లో మొత్తం జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.8.43 లక్షల కోట్లకు (రూ.8.43 లక్షల కోట్లు) చేరుకున్నాయి. గత సంవత్సరం ఇదే సమయానికి, ఇది రూ.7.66 లక్షల కోట్లుగా (రూ.7.66 లక్షల కోట్లు) ఉంది. ఇది 10.1 శాతం వృద్ధి. ఎస్బిఐ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం, జిఎస్టితో పాటు ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ సుంకంలో రాష్ట్రాల వాటాను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2026-27లో రాష్ట్రాలు అదనంగా రూ. 1.43 లక్షల కోట్లు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది.
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