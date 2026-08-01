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ఆర్థిక వ్యవస్థ దూకుడు.. ఏకంగా 14 నెలల రికార్డును తిరగరాసిన GST వసూళ్లు..!!

GST Collection July 2026: దేశంలో బలమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. వస్తు, సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) వసూళ్లు జూలైలో గణనీయంగా పెరిగాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 15.4 శాతం పెరిగి, రూ.2.11 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. గత 14 నెలల్లో నమోదైన అత్యధిక వార్షిక వృద్ధి ఇదేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:18 PM IST
ఆర్థిక వ్యవస్థ దూకుడు.. ఏకంగా 14 నెలల రికార్డును తిరగరాసిన GST వసూళ్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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