Insurance Policies GST:  వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. ప్రధానంగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై జీఎస్టీని తొలగించి సామాన్యులకు ప్రీమియం భారం నుంచి ఊరట కల్పించింది. అన్ని రకాల హెల్త్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను జీఎస్టీ నుంచి మినహాయిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో అన్ని రకాల బీమా పాలసీల ప్రీమియం తగ్గుతుందని ఇన్సూరెన్స్ రంగంలోని నిపుణులు అంటున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:49 PM IST

GST On Insurance: ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంపై కీలక అప్‌డేట్.. సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత జరగనుంది ఇదే..!!

Insurance Policies GST:  కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిన జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రకారం..హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలపై అమల్లో ఉన్న 18శాతం జీఎస్టీని పూర్తిగా రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.  అంటే ఇక నుంచి  ఈ రెండు కీలకమైన బీమా పాలసీలపై జీరో టాక్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ నిర్ణయం సెప్టెంబర్ 22, 2025 తర్వాత చెల్లించే ప్రీమియంలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. దీంతో అప్పటివరకు జీఎస్టీతో బీమా ప్రీమియం చెల్లించిన వారికి రీఫండ్ లభించదనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది.

ఇక కొత్త రూల్స్ గురించి తెలుసుకుంటే..  బీమా పాలసీల బేసిక్ ప్రీమియం అమౌంట్‌లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. మారేది ఒక్కటే  ముందుగా 18శాతం జీఎస్టీతో అదనంగా చెల్లించాల్సిన పన్ను ఇక నుంచి ఉండదు. ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే.. ఒక పాలసీ ప్రీమియం రూ. 10,000 ఉంటే ఇంతవరకు దానికి రూ. 1,800 జీఎస్టీ అదనంగా కలిపి చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కానీ సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత అదే పాలసీని రెన్యువల్ చేస్తే లేదా కొత్త పాలసీ తీసుకుంటే ఆ అదనపు భారం తగ్గుతుంది. 

అయితే ఇక్కడ ఒక సందేహం తలెత్తుతోంది. జీఎస్టీ పూర్తిగా తొలగించినప్పటికీ, వినియోగదారులకు ఈ లాభం మొత్తం చేరుతుందా అన్న ప్రశ్న చాలా మందిలో మెదులుతుంది. సాధారణంగా బీమా కంపెనీలు కార్యాలయ అద్దె, టెక్నాలజీ మద్దతు, కస్టమర్ సర్వీస్ వంటి ఖర్చులను ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రూపంలో వాపసు పొందేవి. ఇప్పుడు జీఎస్టీ లేకపోవడంతో ఆ ప్రయోజనం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దాని ప్రభావం వినియోగదారులపై పడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో బీమా కంపెనీలు బేస్ ప్రీమియంనే కొంత మేర పెంచే అవకాశముందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. ఇప్పటికే జీఎస్టీతో కలిపి అడ్వాన్స్‌గా చెల్లించిన ప్రీమియంలపై ఎలాంటి రీఫండ్ ఇవ్వరు.  కేవలం సెప్టెంబర్ 22, 2025 తర్వాత జరగబోయే రెన్యువల్స్ లేదా కొత్తగా తీసుకునే పాలసీలకే ఈ సవరణ వర్తిస్తుందని కేంద్రం వెల్లడించింది. 

మొత్తం మీద, ఈ జీఎస్టీ మినహాయింపు నిర్ణయం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ తీసుకునే వారికి ఊరట కలిగించే అంశమే అని చెప్పవచ్చు. అయితే దాని పూర్తి లాభం వినియోగదారులకే దక్కుతుందా లేదా మధ్యలో బీమా కంపెనీల ఖర్చు భారం వల్ల కొంతవరకూ ప్రభావం పడుతుందా అన్నది రాబోయే నెలల్లో స్పష్టమవుతుంది. అయినప్పటికీ, ప్రీమియంలపై జీఎస్టీ తొలగించడం ఆరోగ్య, జీవన బీమా ప్రాధాన్యతను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

GST on insurance removedHealth insurance premium GSTLife insurance GST exemptionInsurance premium renewalZero GST insurance India

Trending News