GST On Petrol: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్..! పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో భారీ మార్పులు? ఏం జరుగుతుంది?

GST on Petrol And Diesel: జీఎస్టీ (వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST)) కొత్త రేట్లు ఈరోజు అనగా సెప్టెంబరు 22 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ మార్పు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేసిందా లేదా అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొత్తగా మార్పులు చేసిన వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST) రేట్లు ఈరోజు అనగా సెప్టెంబరు 22 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. దీనితో రోజువారీ నిత్యావసరాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై ధరల తగ్గింపు వచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు. కొత్త GST మార్పులు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గత రెండు సంవత్సరాలుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మే 2022లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పన్ను కోతలు అమలు చేయడం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్లో ధరలు పెద్దగా మారలేదు.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉండటానికి మరొక కారణం ఏమిటంటే.. చమురు కంపెనీలు (OMCలు) ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు ధరల జాబితాలను ప్రచురిస్తాయి. ఈ సాధారణ ప్రచురణ ధరలలో ఏదైనా పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల వెంటనే మార్కెట్లో ప్రతిబింబించేలా చేస్తుంది.
దీని అర్థం కొత్త GST రేటు అమలు తర్వాత కూడా.. పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు ఎటువంటి తీవ్రమైన మార్పులను చవిచూడరు. అందువల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ రోజువారీ ధరలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇంధన (పెట్రోల్, డీజిల్) ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
విజయవాడ:
పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.109.37
డీజిల్: లీటరుకు రూ. 97.22
హైదరాబాద్:
పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.107.46
డీజిల్: లీటరుకు రూ. 95.70
విశాఖపట్నం:
పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.108.45
డీజిల్: లీటరుకు రూ. 96.32
వరంగల్:
పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.107.05
డీజిల్: లీటరుకు రూ. 95.31
తిరుపతి:
పెట్రోల్: లీటరుకు రూ.109.49
డీజిల్: లీటరుకు రూ. 97.29
