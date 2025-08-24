English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 24, 2025, 10:20 PM IST

GST Drops: ఏసీ, టీవీ, కార్ల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి..జీఎస్టీ భారీగా తగ్గిన తర్వాత ధరలు ఎలా ఉంటాయంటే?

GST Rate Cut: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవలే వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST సంస్కరణలు)లో మార్పులను ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత GST రేటు తగ్గింపు తర్వాత ఏ వస్తువుల ధర తగ్గుతుందనే దానిపై దేశంలో చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదన ప్రకారం.. GST ప్రస్తుతం 4 స్లాబ్‌లను కలిగి ఉంది. తాజాగా ఇది రెండుకు తగ్గించబడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఏఏ వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఎయిర్ కండిషనర్లు వంటి వినియోగ వస్తువులపై పన్ను రేటును 28% నుండి 18%కి తగ్గించవచ్చు. స్లాబ్‌లలో మార్పులు చేయడం వల్ల వాటి ధరలు రూ.1500 నుండి రూ.2500 వరకు తగ్గవచ్చు. పునర్నిర్మాణంలో 32 అంగుళాల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న టీవీలపై పన్ను రేటును 28% నుండి 18%కి తగ్గించే అవకాశం ఉంది. రేట్ల తగ్గింపు కారణంగా.. వివిధ బ్రాండ్ల అమ్మకాలు 20% పెరగవచ్చు. ఇది 32 అంగుళాల కంటే ఎక్కువ స్మార్ట్ టీవీలకు మంచిది. వీటిపై 28% GST వసూలు చేయబడుతుంది.

అంతేకాకుండా చిన్న కార్లలో పెట్రోల్-డీజిల్ వేరియంట్లపై జీఎస్టీని 28% నుండి 18%కి తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం వాటిపై 28% పన్ను విధించబడుతోంది. దీనివల్ల మారుతి సహా ఇతర కంపెనీల అమ్మకాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు. పెట్రోల్ వాహనాల్లో 1200 సీసీ కంటే తక్కువ ఉండే కార్లతో పాటు డీజిల్‌లో 1500 సీసీ కంటే తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన కార్లను చిన్న కార్లుగా పరిగణిస్తారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశంలో అమ్ముడైన మొత్తం 43 లక్షల కోట్ల ప్రయాణీకుల వాహనాల్లో ఇవి దాదాపు మూడవ వంతు వాటా కలిగి ఉన్నాయి.

ఇటీవలి కాలంలో చిన్న కార్ల అమ్మకాలు మందగించాయి. కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగా SUVల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకే మారుతి మార్కెట్ వాటా ఒకప్పుడు 50 శాతానికి పైగా ఉండగా, ఇప్పుడు 40 శాతానికి పడిపోయింది. అధిక ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన కార్లు ప్రస్తుతం 28% GST, అదనంగా 22% లెవీకి లోబడి ఉన్నాయి. దీని వలన వాటిపై మొత్తం పన్ను రేటు 50%కి చేరుకుంటుంది. వాటిపై గరిష్టంగా 40% రేటు విధించవచ్చు.

18% స్లాబ్ నుండి గరిష్ట ఆదాయం

కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన ప్రకారం.. ప్రస్తుతం 12% స్లాబ్‌లో ఉన్న 99% వస్తువులు 5% స్లాబ్‌కు మార్చబడతాయి. ఇంకా, 28% స్లాబ్‌లోని 90% వస్తువులు 18% స్లాబ్‌కు మార్చబడతాయి. సేవలపై 18% పన్ను కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో, గరిష్ట GST సేకరణ 18% స్లాబ్ నుండి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, GST ఆదాయంలో 18% స్లాబ్ నుండి 5% వరకు ఉండగా.. 12% స్లాబ్ నుండి 11% , 28% స్లాబ్ నుండి వస్తుంది.

భారతదేశంలో GST జూలై 1, 2017న అమలులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం, దీనికి నాలుగు పన్ను రేట్లు ఉన్నాయి - 5%, 12%, 18%, 28% శాతంగా ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన ప్రకారం.. కొత్త ప్రకటించిన వ్యవస్థలో 5%, 18% అనే రెండు శ్లాబ్‌లు మాత్రమే ఉంటాయి. GST రేట్ల తగ్గింపు ద్వారా అందించబడిన ఉపశమనం GDPలో 0.5% నుండి 0.6% వరకు ఉంటుంది. దీని వలన రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 0.4% తగ్గుతుందని అంచనా.

