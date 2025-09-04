Impact of GST on Stock Market: నిర్మలమ్మ వరాలు ఇచ్చినా నష్టాలే.. గేమింగ్, డిఫెన్స్, ఐటీ స్టాక్స్ లో భారీ క్షీణత..!!

Impact of GST on stock market: బుధవారం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో.. గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లు పాజిటివ్గా మొదలయ్యాయి. ఉదయం ట్రేడింగ్లోనే ఇన్వెస్టర్లు ఉత్సాహంగా కొనుగోళ్లు ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎంసీజీ, ఆటోమొబైల్, బ్యాంకింగ్ రంగాల స్టాక్స్ లో లాభాలు కనిపించాయి. రెండు జీఎస్టీ శ్లాబులను తొలగించడం ఇన్వెస్టర్లలో విశ్వాసాన్ని పెంచింది. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ మొత్తం చూస్తే కొన్ని కీలక రంగాలు మాత్రం నష్టాలను ఎదుర్కొన్నాయి.
గేమింగ్, క్యాసినోలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ రంగంపై ప్రభావం మరీ ఎక్కువగా కనిపించింది. ఈ విభాగంపై జీఎస్టీని 40 శాతానికి పెంచిన కేంద్రం నిర్ణయం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించింది. ఫలితంగా డెల్టా కార్ప్ షేరు దాదాపు 7 శాతం వరకు క్షీణించింది. నజరా టెక్నాలజీస్ షేర్లు కూడా 2 శాతం తగ్గాయి. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ గేమింగ్ చట్టాలు కొన్ని కంపెనీల భవిష్యత్తును అనిశ్చితిలోకి నెట్టగా, జీఎస్టీ పెంపు మరింత ప్రతికూలతను తెచ్చిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
డిఫెన్స్ రంగం కూడా ఈసారి పెద్దగా లాభం పొందలేకపోయింది. సాధారణంగా జీఎస్టీ రాయితీలతో ప్రోత్సాహం పొందే ఈ రంగం, ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగా నష్టాలను చవిచూసింది. హిందుస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మజగాన్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్, భారత్ డైనమిక్స్ వంటి ప్రధాన స్టాక్స్ 4 శాతం వరకు పడిపోయాయి. కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్, సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు కూడా తగ్గాయి. లాభాలను బుక్ చేసుకోవాలన్న ఇన్వెస్టర్ల తొందర కారణంగానే ఈ రంగం వెనక్కి తగ్గిందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఐటీ రంగం కూడా పెద్దగా ప్రోత్సాహం పొందలేదు. టీసీఎస్ తప్పించి, హెచ్సీఎల్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా వంటి కంపెనీల షేర్లు స్వల్పంగా నష్టపోయాయి. జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఈ రంగానికి పెద్దగా ఉపశమనం ఇవ్వలేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. పైగా, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ టారిఫ్ విధానాలపై ఆందోళనలు ఐటీ రంగ స్టాక్స్ ను మరింత ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి.
మొత్తం చూస్తే, జీఎస్టీ తగ్గింపుతో మార్కెట్లో కొంత ఉత్సాహం నెలకొన్నప్పటికీ, అన్ని రంగాలకు అది సమానంగా లాభం చేకూర్చలేకపోయింది. రాబోయే రోజుల్లో ఎఫ్ఎంసీజీ, బ్యాంకింగ్ రంగాలు మదుపరులకు ఆశలు నింపుతాయనిపిస్తున్నా, గేమింగ్, డిఫెన్స్, ఐటీ రంగాల్లో ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
