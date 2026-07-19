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ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. విద్యాశాఖ కఠిన ఆదేశాలు.. !!

TG Private schools fee: ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో అధిక ఫీజుల దోపిడీని అరికట్టేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి ప్రతి స్కూల్ తమ పరిధిలో నడుస్తున్న తరగతుల వారీగా ట్యూషన్ ఫీజు వివరాలను వెబ్ సైట్, నోటీస్ బోర్డుల్లో ప్రదర్శించడం తప్పనిసరి అని పేర్కొంది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఫీజుల గురించి తెలుసుకునే విధంగా పారదర్శకత పెంచాలని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నిబంధనలు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:25 PM IST
ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. విద్యాశాఖ కఠిన ఆదేశాలు.. !!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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