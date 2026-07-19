/ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. విద్యాశాఖ కఠిన ఆదేశాలు.. !!

Fee Regulation Bill: తెలంగాణలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఫీజుల వసూళ్లను అరికట్టడానికి.. పారదర్శకతను పెంచడానికి విద్యాశాఖ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను వసూలు చేసిన ట్యూషన్ ఫీజుల వివరాలను పాఠశాలలు తమ నోటీసు బోర్డులపైనా, అధికారిక వెబ్సైట్లపైనా స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ శనివారం కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.ఈ నెల 30వ తారీఖు లోపు పాఠశాల విద్యాశాఖ వెబ్ సైట్లో అప్ లోడ్ చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.
ఫీజుల వివరాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు.. గత రెండేళ్ల (2023-24, 2024-25) వార్షిక పరిపాలనా నివేదికలను, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ధృవీకరించిన ఆడిట్ నివేదికలను ప్రతి ఏటా విద్యాశాఖ ఆడిట్ నివేదికలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇన్ని ఏళ్లుగా విద్యాశాఖ వాటిని పట్టించుకోలేదు. అలాగే పాఠశాలు కూడా సమర్పించడం ఆపేసాయి. ఇప్పుడు వాటిని సమర్పించాలంటూ విద్యాశాఖ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేయడం గమనార్హం. గడువులోగా నివేదికలు సమర్పించనట్లయితే.. సంబంధిత పాఠశాలలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని నవీన్ నికోలస్ జిల్లా విద్యాధికారి (డీఈఓ), ఆర్జేడీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 12,000 ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రతి ఏటా ఇష్టానుసారంగా ఫీజులను పెంచుతున్నాయి. ఈ చర్యను తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. ఒక ముసాయిదా బిల్లు ప్రకారం, ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి ఫీజులను కేవలం 8శాతం మాత్రమే పెంచడానికి అనుమతి ఉంటుంది. త్వరలో ప్రజల అభిప్రాయాలు, సూచనలు స్వీకరించిన తర్వాత, కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించి ఈ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం, 2027-28 నాటికి ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. విద్యాశాఖ చేస్తున్న ప్రస్తుత కృషి వల్ల ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో జవాబుదారీతనం పెరుగుతుందని తల్లిదండ్రులు సంతోషిస్తున్నారు.
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