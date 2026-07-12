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టాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ నుంచి కొత్త సూచనలు.. ఈ తప్పులు చేస్తే నోటీసులు తప్పవు..!!

ITR Filing: ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లను దాఖలు చేయడానికి గడువు సమీపిస్తోంది. దీనిని జూలై 31వ తేదీలోగా పూర్తి చేయాలి. గడువును తప్పితే జరిమానాలు, వడ్డీతో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది . ఈ నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా ఉండేలా చూసేందుకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) ప్రక్రియను సకాలంలో.. ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా  పూర్తి చేయడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ సిఫార్సు చేసిన కీలక అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:18 AM IST
టాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ నుంచి కొత్త సూచనలు.. ఈ తప్పులు చేస్తే నోటీసులు తప్పవు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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