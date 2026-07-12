/టాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ నుంచి కొత్త సూచనలు.. ఈ తప్పులు చేస్తే నోటీసులు తప్పవు..!!

ITR Filing: గత 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లను (ITR) దాఖలు చేయడానికి గడువు సమీపిస్తోంది. పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ITRను జూలై 31వ తేదీలోగా దాఖలు చేయాలి. చివరి నిమిషం వరకు ఉండకుండా, వీలైనంత త్వరగా రిటర్న్ను పూర్తి చేయాలని ఆదాయపు పన్ను శాఖ సూచిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా.. ఎటువంటి పొరపాట్లు చేయకుండా మీ రిటర్న్ను సమర్పించేలా చూసేందుకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొన్ని ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఆదాయపు పన్ను పోర్టల్లో తమ రిటర్న్లను సమర్పించే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వివరాలను సరి చూసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతోంది. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుండి ముఖ్యమైన సూచనలు:
ఫారం 26AS, AIS క్రాస్-చెక్: మీ ITRను ఫైల్ చేసే ముందు, మీరు మీ వార్షిక సమాచార నివేదిక (AIS), పన్ను చెల్లింపుదారుల సమాచార సారాంశం (TIS), ఫారం 26ASలోని వివరాలను మీ ఫారం 16తో జాగ్రత్తగా సరిపోల్చుకోవాలి. చిన్న తేడా ఉన్నా కూడా ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుండి నోటీసు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సరైన ITR ఫారంను ఎంచుకోవడం: మీ ఆదాయ వనరు ఆధారంగా, ITR-1 నుండి ITR-4 వరకు ఉన్న ఫారాలలో సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఉద్యోగులు సాధారణంగా ITR 1ను ఎంచుకుంటారు. మీకు మూలధన లాభాలు లేదా వ్యాపార ఆదాయం ఉంటే, సరైన ఫారంను ఎంచుకోవాలి. లేకపోతే, మీ ITR రిజక్ట్ అవుతుంది.
బ్యాంక్ ఖాతా ముందస్తు ధృవీకరణ: ట్యాక్స్ రీఫండ్ డబ్బులు నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ కావాలంటే, మీరు ITR పోర్టల్లో అందించే బ్యాంక్ ఖాతా తప్పనిసరిగా ప్రీ వాలిటేడ్ అయి ఉండాలి. అంతేకాకుండా, ఆ బ్యాంక్ ఖాతా మీ పాన్ కార్డుకు అనుసంధానించి ఉండాలి. మీ ITRను ఫైల్ చేసే ముందు మీరు దీనిని చెక్ చేసుకోవాలి.
ఆదాయ వనరుల వెల్లడి: కేవలం జీతం మాత్రమే కాకుండా, బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్ల నుండి వచ్చే ఆదాయంతో సహా అన్ని ఆదాయ వనరులను ఐటీఆర్లో స్పష్టంగా వెల్లడించాలి.
ఈ-వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి: ఐటీఆర్ను సమర్పించిన తర్వాత, ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా, 30 రోజులలోపు ఆధార్ ఓటీపీ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా దానిని ఈ-వెరిఫై చేయించుకోవాలి. ఈ-వెరిఫికేషన్ చేయకపోతే, ఐటీఆర్ చెల్లదు.
నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ను దాఖలు చేయడంలో విఫలమైతే, ఆలస్య రుసుములు, పన్ను మొత్తంపై వడ్డీ వేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్ని మినహాయింపులు.. ప్రయోజనాలను శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల, చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే దాఖలు చేయడం మంచిది. ఇది మీ రిటర్న్లోని ఏవైనా తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి, సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి మీకు సమయం ఇస్తుంది.
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