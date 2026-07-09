/అమెరికాలో ఉద్యోగాల ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన ట్రంప్ సర్కార్.. H-1B వీసాలపై ఉక్కుపాదం..!!

H-1B Visa Fraud: అమెరికాలో పనిచేయాలనుకుంటున్న విదేశీ ఐటీ నిపుణులకు.. ముఖ్యంగా భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది. హెచ్-1బి, శాశ్వత పని వీసాల జారీలో విస్తృతంగా జరుగుతున్న అవకతవకలు, మోసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. ఈ భారీ దర్యాప్తు వివరాలను వెల్లడిస్తూ, ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ కాగ్నిజెంట్పై కూడా దర్యాప్తు జరుగుతోందని ఒక సీనియర్ అమెరికా అధికారి అధికారికంగా ప్రకటించారు.
విదేశీ కార్మికులలో వీసా మోసాలను నివారించడంలో ప్రభుత్వం చాలా దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోందని.. దీనిలో భాగంగా దర్యాప్తు సంస్థలు ఇప్పటికే డజన్ల కొద్దీ సమన్లు.. సబ్పోనాలు జారీ చేశాయని అమెరికా కార్మిక శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆంథోనీ డి'ఎస్పోసిటో బుధవారం ఫాక్స్ బిజినెస్తో చెప్పారు. కాగ్నిజెంట్ వంటి కొన్ని అతిపెద్ద కంపెనీలలో శాశ్వత నివాస స్పాన్సర్షిప్.. హెచ్-1బి వీసాల దుర్వినియోగం గురించి విజిల్బ్లోయర్లు మాకు కీలక సమాచారాన్ని అందించారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్.. ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ నేతృత్వంలోని ఫ్రాడ్ టాస్క్ ఫోర్స్తో కలిసి మేము ప్రతి సాక్ష్యాన్ని నిశితంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాము అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, కాగ్నిజెంట్ ఎలాంటి తప్పు చేసిందని తాము ఇంకా నిర్ధారణకు రాలేదని, కేవలం విజిల్బ్లోయర్ల ఫిర్యాదుల ఆధారంగానే దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కూడా సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
ఈ వీసా మోసాలు కేవలం ఇమ్మిగ్రేషన్ ఉల్లంఘనలకే పరిమితం కాదని, అంతర్జాతీయ నేర ముఠాలు వీటిని నిర్వహిస్తున్నాయని ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వీసా కుంభకోణాలు, మానవ అక్రమ రవాణా ద్వారా వచ్చే సొమ్మును హింసాత్మక నేరాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని, అమెరికన్ ఉద్యోగాలను కాపాడటానికి, జాతీయ భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి ఈ దర్యాప్తును రూపొందించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ దర్యాప్తు భారతదేశంలో కలకలం రేపే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అమెరికాలో హెచ్-1బి వీసా హోల్డర్లలో అత్యధిక శాతం భారతీయులే ఉన్నారు. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆమోదించబడిన మొత్తం హెచ్-1బి వీసాలలో సుమారు 71 శాతం భారతీయులకేనని గమనించాలి. వేలాది మంది భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, ఇంజనీర్లు, పరిశోధకులు అమెరికాలో స్థిరపడటానికి ఈ వీసా కార్యక్రమం ఒక కీలక మార్గం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వంటి రంగాలలో నిపుణుల కొరతను తీర్చడానికి భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు, అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలు రెండూ ఈ వీసాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి కాబట్టి, ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కొత్త నిర్ణయం ఐటీ రంగంలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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