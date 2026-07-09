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అమెరికాలో ఉద్యోగాల ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన ట్రంప్ సర్కార్.. H-1B వీసాలపై ఉక్కుపాదం..!!

Donald Trump: అమెరికాలో ఉద్యోగాల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది ట్రంప్ సర్కార్. ముఖ్యంగా ఐటీ నిపుణులకు.. భారతీయ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లకు పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది. హెచ్ -బి  శాశ్వత పని వీసాల జారీలో విస్తృతంగా జరుగుతున్న అవకతవకలు, మోసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ కాగ్నిజెంట్‌పై కూడా దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:27 AM IST
అమెరికాలో ఉద్యోగాల ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన ట్రంప్ సర్కార్.. H-1B వీసాలపై ఉక్కుపాదం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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