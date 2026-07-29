/భారతీయులకు అమెరికా తీపి కబురు.. H-1B హోల్డర్లకు గ్రీన్ కార్డ్ రూట్ క్లియర్ చేసే కొత్త బిల్లు..!!

US Green Card Bill: అమెరికాలో శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) పొందడం కోసం దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది వలసదారులకు, ముఖ్యంగా భారతీయులకు ఒక కీలక పరిణామం ఆశలు రేకెత్తించింది. దీర్ఘకాల నివాసితులు గ్రీన్ కార్డులు పొందేందుకు వీలు కల్పించే ఒక కొత్త బిల్లును యూఎస్ సెనేట్లో తిరిగి ప్రవేశపెట్టారు. ఇది చట్టంగా ఆమోదం పొందితే, ముఖ్యంగా హెచ్-1బి వీసాలపై గ్రీన్ కార్డ్ బ్యాక్లాగ్లో చిక్కుకున్న భారతీయ నిపుణులకు గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
కాలిఫోర్నియా డెమోక్రటిక్ సెనేటర్ అలెక్స్ పాడిల్లా, "1929 ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టంలోని ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలను పునరుద్ధరించడం" అనే పేరుతో ఈ బిల్లును సెనేట్లో మరోసారి ప్రవేశపెట్టారు. యూఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ నేషనాలిటీ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 249లో ఉన్న "రిజిస్ట్రీ" నిబంధనను సవరించడమే ఈ బిల్లు ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం. ప్రస్తుత చట్టం ప్రకారం, జనవరి 1, 1972కు ముందు అమెరికాకు వచ్చిన వారు మాత్రమే ఈ నిబంధన కింద గ్రీన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అవుతారు. గత 50 ఏళ్లుగా ఈ తేదీ మారకపోవడంతో, ఈ మార్గం దాదాపు వాడుకలో లేకుండా పోయింది.
కొత్త ప్రతిపాదన ఈ పాత తేదీ స్థానంలో కొత్త తేదీని ప్రవేశపెడుతుంది. దీని ప్రకారం, ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేని, ఇతర చట్టపరమైన అర్హతలను కలిగి ఉండి, దరఖాస్తు చేసుకునే సమయానికి కనీసం ఏడు సంవత్సరాలు అమెరికాలో నివసించిన వలసదారులు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అర్హులు అవుతారు.
ప్రస్తుత గ్రీన్ కార్డ్ జారీ ప్రక్రియలో జాప్యం వల్ల భారతీయులే ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నారు. ఉపాధి ఆధారిత వీసాలలో ప్రతి దేశానికి కేవలం 7 శాతం మాత్రమే కేటాయించాలనే నిబంధన కారణంగా, చాలా మంది భారతీయ దరఖాస్తుదారులు దశాబ్దాల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. చాలా మంది భారతీయ నిపుణులు, వారి కుటుంబాలు సంవత్సరాలుగా తాత్కాలిక వీసాలపై జీవిస్తున్నారు.
ఈ కొత్త బిల్లు ఆమోదం పొందితే, హెచ్-1బి వీసా హోల్డర్లు, వారి పిల్లలు, డ్రీమర్స్, టెంపరరీ ప్రొటెక్టెడ్ స్టేటస్ (టిపిఎస్) లబ్ధిదారులు, అత్యవసర సేవల కార్మికులతో సహా పలు వర్గాల వ్యక్తులకు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఒక కొత్త మార్గాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది వలసదారులలో అనిశ్చితిని తగ్గిస్తుందని, ఉద్యోగ భద్రతను పెంచుతుందని, పదేపదే వీసా పొడిగింపులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, కేవలం అర్హత ఉన్నంత మాత్రాన గ్రీన్ కార్డ్ దానంతట అదే లభించదని, దరఖాస్తుదారులు మారిన నిబంధనల ప్రకారం అన్ని అవసరాలను తీర్చవలసి ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఇది ప్రస్తుతం ప్రతిపాదన దశలో ఉంది. చట్టంగా మారాలంటే, దీనికి సెనేట్ , ప్రతినిధుల సభ రెండింటి ఆమోదం లభించి, ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడు సంతకం చేయాలి. ఈ బిల్లుకు సెనేట్ డెమోక్రటిక్ విప్ డిక్ డర్బిన్, ఇతర సెనేటర్లు , 30కి పైగా సంస్థలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
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