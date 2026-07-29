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భారతీయులకు అమెరికా తీపి కబురు.. H-1B హోల్డర్లకు గ్రీన్ కార్డ్ రూట్ క్లియర్ చేసే కొత్త బిల్లు..!!

H1B Visa: హెచ్ 1 బీ వీసాపై ఉన్న లక్షలాది మంది భారతీయులకు అమెరికా గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. అమెరికాలో 7ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న వారికి గ్రీన్ కార్డు ఇచ్చేందుకు కొత్త బిల్లును తీసుకురాబోతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:42 PM IST
భారతీయులకు అమెరికా తీపి కబురు.. H-1B హోల్డర్లకు గ్రీన్ కార్డ్ రూట్ క్లియర్ చేసే కొత్త బిల్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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