/హెచ్-1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్..60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ బంద్?.. భారతీయుల గుండెల్లో రైళ్లు..!!

Trump H1B Visa Rules: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ రెండవసారి బాధ్యతలు చేపట్టింది మొదలు వలస విధానాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతూనే ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా అమెరికన్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదంతో హెచ్ 1 బీ వీసా నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్ మెంట్ తీసుకువస్తున్న ఒక కొత్త ప్రతిపాదన అమెరికాలోని భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తోంది. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. హెచ్-1బీ లేదా ఇతర లీగల్ నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసాలపై అమెరికాలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు ఏదైనా కారణం చేత కంపెనీ నుంచి తొలగించినట్లయితే.. వారికి మరో ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి లేదా అమెరికాలో చట్టబద్ధంగా ఉండేందుకు 60 రోజుల సమయం గ్రేస్ పీరియడ్ లభిస్తుంది. ఇది 2017లో అమల్లోకి వచ్చిన ఈ నిబంధన టెక్కీలకు ఒక పెద్ద ఊరటగా ఉంది. ఒకవేళ ఉద్యోగం పోతే, ఆ 2 నెలల వ్యవధిలో మరో కొత్త కంపెనీ స్పాన్సర్షిప్తో హెచ్-1బీని బదిలీ చేసుకోవడం లేదా వేరే వీసా కేటగిరీకి మారడం లేదంటే స్వదేశానికి వెళ్లడానికి సన్నాహాలు చేసుకోవడానికి ఈ గడువు ఉపయోగపడేది
అయితే తాజాగా ట్రంప్ యంత్రాంగం తెస్తున్న ప్రతిపాదన ప్రకారం.. హెచ్-1బీ అనేది కేవలం తాత్కాలిక ఉపాధి కార్యక్రమం మాత్రమేనని, ఉద్యోగం ఎప్పుడైతే కోల్పోతారో వెంటనే ఆ వ్యక్తి దేశం విడిచి వెళ్లాలని భావిస్తోంది. ఈ 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని వైట్హౌస్ పరిధిలోని ఆఫీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ పరిశీలిస్తోంది. ఒకవేళ ఈ నిబంధన కనుక అమల్లోకి వస్తే.. ఉద్యోగం కోల్పోయిన మరుసటి రోజే సదరు విదేశీ ఉద్యోగి అమెరికాలో చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్నట్లు పరిగణించబడతారు. కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు కనీస సమయం కూడా దొరకకుండా క్షణాల్లోనే అమెరికాను వీడవలసి వస్తుంది.
అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాలు పొందుతున్న వారిలో దాదాపు 70 శాతానికి పైగా భారతీయులే ఉన్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రభావం, టెక్ దిగ్గజాలైన మెటా, అమెజాన్, గూగుల్ వంటి సంస్థల్లో తరచూ జరుగుతున్న ఉద్యోగాల కోతలతో ఇప్పటికే టెక్కీలు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా ఎత్తివేస్తే, అమెరికాలో ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్న ప్రతి భారతీయుడు క్షణాల వ్యవధిలో దేశం విడిచి రావాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
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