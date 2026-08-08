Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /హెచ్-1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్..60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ బంద్?.. భారతీయుల గుండెల్లో రైళ్లు..!!

హెచ్-1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్..60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ బంద్?.. భారతీయుల గుండెల్లో రైళ్లు..!!

Trump H1B Visa Rules: H-1B వీసాదారులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం గట్టిషాకిచ్చింది. ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత అమెరికాలో ఉండేందుకు పర్మిట్ చేసే 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ను తొలగించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ ఉద్యోగం పోయిన వారికి మరో ఉద్యోగం వెతుక్కునేందుకు ఉపయోగంగా ఉండేది. దీన్ని ఎత్తివేసేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం రివ్యూ చేస్తోంది. ఇది ఒక అమలు అయినట్లయితే.. ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారు వెంటనే ఆ దేశాన్ని విడిచివెళ్లాల్సిందే. ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకోనున్న ఈ నిర్ణయం భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:37 PM IST
హెచ్-1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్..60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ బంద్?.. భారతీయుల గుండెల్లో రైళ్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
హెచ్-1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్..60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ బంద్?.. భారతీయుల గుండెల్లో రైళ్లు..!!
2
3
4
5