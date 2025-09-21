English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Techies: ట్రంప్ నిర్ణయాలతో భారత టెకీల్లో కలవరం.. జీతం అంతా వీసా ఛార్జీలకే..!!

 H-1B Visa Cost: హెచ్‌-1బీ వీసాల దరఖాస్తుల ఫీజులను లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయం అక్కడి భారతీయ టెకీల్లో కలవరానికి గురి చేస్తుంది. జీతం అంతా వీసా ఛార్జీలకే పోతుందని వాపోతున్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:27 AM IST

 H-1B Visa Cost: అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్న వారి కలలు కల్లలుగా మారాయి. హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజులు భారీగా  పెంచుతూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్  కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు వీసా దరఖాస్తు ఫీజులు  కొన్ని వేల డాలర్లలో ఉన్నాయి.  కానీ ఇప్పుడు వాటిని  నేరుగా లక్ష డాలర్లకు అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.88 లక్షలకు పెంచింది ట్రంప్ సర్కార్. ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రావడంతో అమెరికాలో పనిచేస్తున్న టెకీలు, కొత్త వీసా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ గందరగోళానికి గురి అవుతున్నారు. 

ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్న వందలాది మంది భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగులు తమ వీసా గడువు పూర్తవ్వనున్నాయి. ఈ  నేపథ్యంలో, పొడిగింపు కోసం రుసుము చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ కొత్తగా విధించిన ఈ అతి భారీ ఫీజు కారణంగా, వారికి అక్కడి ఉద్యోగ భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి నెలకుందని వాపోతున్నారు. ప్రత్యేకంగా తక్కువ వేతనాలు తీసుకుంటున్నవారికి ఇది బిగ్ షాకింగ్గా మారిందని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

ఒక భారతీయ టెకీ సోషల్ మీడియాలో తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు.  “నేను అమెరికాలోని ఓ టెక్ కంపెనీలో గత మూడు ఏళ్లుగా సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా హెచ్‌-1బీ వీసా కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసింది. కానీ ఇప్పుడు వీసా గడువు ముగుస్తోంది. ట్రంప్ తాజా నిర్ణయం ప్రకారం వీసా పొడిగించుకోవాలంటే లక్ష డాలర్లు, అంటే రూ.88 లక్షలు చెల్లించాలి. నా ఏడాది జీతమే లక్ష డాలర్లు. అలాంటప్పుడు మొత్తం జీతాన్ని వీసా రుసుముకే కట్టాల్సి వస్తుంది. ఇది ఎలా సాధ్యం?” అని ప్రశ్నించారు. 

Also Read:  Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!

ఈ తరహా సమస్యను అనేక మంది భారతీయ టెకీలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీసా కోసం అంత పెద్ద మొత్తం చెల్లించగలిగే స్థోమత కంపెనీలకు లేదని, ఇకపై అమెరికాలో పనిచేయడం కష్టమవుతుందని వారు వాపోతున్నారు. మరోవైపు, కొత్తగా అమెరికాలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళాలని భావిస్తున్న యువత ఈ నిర్ణయంతో మరింతగా ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక అమెరికా ఉద్యోగులను కాపాడే ఉద్దేశమే ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. కానీ భారతీయ టెకీలకు మాత్రం ఇది భవిష్యత్తు గురించి పెద్ద ప్రశ్నార్థకమే అయ్యింది. ఇప్పటికే వీసా లాటరీ సిస్టమ్, కఠినమైన నిబంధనలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ఐటీ ఉద్యోగులు, ఇప్పుడు ఈ కొత్త రుసుము పెంపుతో ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు.

Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

H1B VisaTrumpIndian techiesUS visaIT Jobs

