Home Loan: రూ.70లక్షల హోమ్ లోన్‌ కావాలా? నెలవారీ జీతం ఎంతుండాలి? CIBIL స్కోరు సంగతేంటి?

Home Loan: సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక కల. ఆ కలను నెరవేర్చుకోవడానికి చాలా మంది బ్యాంకుల ద్వారా గృహ రుణాలు తీసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో HDFC బ్యాంక్ ప్రస్తుతం 7.90 శాతం ప్రారంభ వడ్డీ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. అయితే ఈ రేటు అందరూ కస్టమర్లకు ఒకేలా ఉండదు. మీ నెలవారీ ఆదాయం, వయస్సు, క్రెడిట్ స్కోరు, ప్రస్తుత రుణ బాధ్యతలు, మీ క్రెడిట్ చరిత్రను బట్టి వడ్డీ రేటు మారే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాంక్ మీ ఆర్థిక స్థితిని పరిశీలించి అర్హతను నిర్ణయిస్తుంది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం, మీరు 20 సంవత్సరాల కాలానికి రూ. 70 లక్షల గృహ రుణం పొందాలనుకుంటే, మీ కనీస నెలవారీ జీతం రూ. 1,05,670 ఉండాలి. ఈ లెక్క ప్రకారం, మీరు గరిష్టంగా రూ. 70,00,372 రుణం పొందవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం అప్పులు లేకపోతే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ బలంగా ఉంటేనే సాధ్యం అవుతుంది. ఈ లెక్కలన్నీ 7.90 శాతం వడ్డీ రేటు ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
హొంలోన్ పొందడంలో సిబిల్ స్కోరు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు 7.90 శాతం ప్రారంభ వడ్డీ రేటుతో లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోరు కనీసం 800 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. అయితే లోన్ పొందడానికి కనీసం 750 పైగా స్కోరు అవసరం ఉంటుంది. స్కోరు తక్కువగా ఉంటే బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు పెంచుతుంది. దీనివల్ల మీ ఈఎంఐ కూడా పెరిగిపోతుంది.
రూ. 70 లక్షల గృహ రుణాన్ని 20 సంవత్సరాల కాలానికి 7.90 శాతం వడ్డీ రేటుతో తీసుకుంటే, మీరు ప్రతి నెల చెల్లించాల్సిన ఈఎంఐ రూ. 58,119 అవుతుంది. ఈ కాలంలో మొత్తం వడ్డీగా రూ. 69,48,187 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. చివరికి బ్యాంక్కి మీరు మొత్తం రూ. 1,39,48,559 తిరిగి చెల్లించాలి. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, తిరిగి చెల్లించే కాలం తక్కువగా ఉంటే వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది కానీ ఈఎంఐ ఎక్కువ అవుతుంది. అదే కాలం ఎక్కువైతే ఈఎంఐ తగ్గినా వడ్డీ భారం పెరుగుతుంది.
అందువల్ల హోచ్డీఎఫ్సీ లో హోంలోన్ తీసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా తమ జీతం, ఆర్థిక బాధ్యతలు, క్రెడిట్ స్కోరు వంటి అంశాలను గమనించాలి. ఈఎంఐ లెక్కించి, వడ్డీ ఎంత వరకు వస్తుందో అంచనా వేసుకుని ముందుకు వెళ్తే ఆర్థికంగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. మంచి క్రెడిట్ చరిత్ర, బలమైన ప్రొఫైల్ ఉంటే తక్కువ వడ్డీ రేటుతో రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
