HDFC TRV Rule: HDFC బ్యాంక్ కస్టమర్లకు కీలక హెచ్చరిక.. అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త TRV రూల్.. ఎవరెవరికి వర్తిస్తుందో తెలుసా..?

Hdfc Bank New Trv Rule From October: హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు ముఖ్యమైన సమాచారం. అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి స్పెషల్ ఇంపీరియా ప్రోగ్రామ్ (TRV) రూల్స్ మారనున్నాయి. ఈ ప్రీమియం బ్యాంకింగ్ సేవలకు అర్హత నిర్ణయించే విధానంలో కొత్త మార్పులు వస్తున్నాయి. కస్టమర్లు బ్యాంక్తో కలిగి ఉన్న టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ (TRV) కొత్త నిబంధనను చేర్చింది. . ఈ మార్పుల గురించి బ్యాంక్ ఇప్పటికే తమ కస్టమర్లకు ఈ-మెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపుతోంది.
కొత్త అర్హత ప్రమాణాలు ఏవంటే..
* హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ యొక్క ఇంపీరియా ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రత్యేక ప్రీమియం సేవ. ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేరడానికి కస్టమర్లు తమ ఖాతాల్లో కనీసం 1 కోటి రూపాయల మొత్తం టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూను కలిగి ఉండాలి.
* ఈ కొత్త నియమం కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అంటే కస్టమర్ లేదా వారి కుటుంబం కలిసి 1 కోటి రూపాయలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని బ్యాంక్లో ఉంచాలి.
* ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కస్టమర్లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. అర్హత కోసం కరెంట్ ఖాతాలో త్రైమాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ 15 లక్షల రూపాయలు, సేవింగ్స్ ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ 10 లక్షల రూపాయలు ఉండాలి. అలాగే సేవింగ్స్, కరెంట్ ఖాతాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కలిపి నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ 30 లక్షల రూపాయలు ఉండాలి.
అసలు TRV అంటే ఏంటి..
టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ అంటే కస్టమర్ లేదా వారి కుటుంబ గ్రూప్ బ్యాంకుతో కలిగి ఉన్న మొత్తం ఆర్థిక సంబంధం విలువ. ఇందులో కస్టమర్ బ్యాంకులో ఉంచిన డబ్బు మాత్రమే కాకుండా, పెట్టుబడులు, రుణాలు కూడా లెక్కించబడతాయి. ఈ విలువను కస్టమర్ లేదా వారి గ్రూప్ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. సేవింగ్స్, కరెంట్ ఖాతాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో ఉన్న బ్యాలెన్స్.. బ్యాంకు ద్వారా కొనుగోలు చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇతర పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల విలువ.. బ్యాంకు నుంచి తీసుకున్న రుణాల బకాయిలో 20 శాతం, డీమ్యాట్ ఖాతాలోని హోల్డింగ్స్లో 20 శాతం, బ్యాంకు ద్వారా కొనుగోలు చేసిన బీమా పాలసీలకు చెల్లించిన ప్రీమియంలు ఈ లెక్కలో చేరతాయి.
ఏయే కస్టమర్లకు ఈ రూల్ వర్తిస్తుంది..
* హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇంపీరియా ప్రోగ్రామ్లో కొత్త నియమాలు జూన్ 30, 2025 కంటే ముందు చేరిన కస్టమర్లకు అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి అమలవుతాయి.
* జూలై 1 తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేరినవారు లేదా వారి ఖాతా స్థాయిని మార్చినవారికి ఈ కొత్త నియమాలు ఇప్పటికే వర్తిస్తాయి. అయితే పాత నియమాలు కూడా కొనసాగుతాయి.
* కస్టమర్లు కరెంట్ ఖాతాలో త్రైమాసిక సగటు బ్యాలెన్స్గా 15 లక్షల రూపాయలు లేదా సేవింగ్స్ ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్గా 10 లక్షల రూపాయలు ఉంచితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
* అలాగే సేవింగ్స్, కరెంట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖాతాల్లో కలిపి నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ 30 లక్షల రూపాయలు ఉంటే కూడా అర్హత సాధ్యమవుతుంది.
* నెలకు 3 లక్షల రూపాయలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జీతం పొందే వారు.. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ జీతం ఖాతాలో జమ అయ్యే వారు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేరవచ్చు.
* ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేక కస్టమర్ల కోసం రూపొందించబడింది. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటే, మీ ఖాతా బ్యాలెన్స్ లేదా పెట్టుబడులను తనిఖీ చేయండి.
* మీ వద్ద 1 కోటి రూపాయల టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ లేకపోయినా.. పాత నియమాల ప్రకారం మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్లో కొనసాగవచ్చు.
కస్టమర్లకు ఎన్నో ఫ్రీ సర్వీసులు..
* హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇంపీరియా ప్రోగ్రామ్లోని కస్టమర్లు సాధారణ ఖాతాదారులు చెల్లించే అనేక సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు.
* ఈ సేవల్లో బ్రాంచ్ల మధ్య నిధుల బదిలీ, చెల్లింపుల ఆపివేత, చెక్ సేకరణ, ఖాతా స్టేట్మెంట్లు, మాండేట్ రిజిస్ట్రేషన్, పాత రికార్డుల తిరిగి పొందడం, వడ్డీ లేదా బ్యాలెన్స్ సర్టిఫికెట్లు, చిరునామా లేదా సంతకం ధృవీకరణ వంటివి ఉన్నాయి.
* ఇంపీరియా కస్టమర్లకు ఈ సౌకర్యాలు ఎలాంటి రుసుము లేకుండా లభిస్తాయి.
లాకర్ సౌకర్యం బెనిఫిట్స్..
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇంపీరియా ప్రోగ్రామ్లోని కస్టమర్లు ఒక లాకర్ను ఉచితంగా పొందవచ్చు. దీనికి వార్షిక అద్దె చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అదే గ్రూప్లో మరో లాకర్ తీసుకుంటే.. దాని అద్దెపై 50 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది.
