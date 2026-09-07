HDFC Interest Rate: మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కస్టమర్ అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. బ్యాంక్ తన మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్-బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ (MCLR)ను 10 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు ఈ రోజు నుంచే తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎంసీఎల్ ఆర్ తో అనుసంధానమైన హోం, వెహికల్, పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకున్న వారికి భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది. వారి నెలలవారీ ఈఎంఐ లేదా వడ్డీ రేట్లు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
హెచ్డీఎఫ్ సీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో పలు కాలపరిమితులపై వడ్డీరేట్లు కూడా మారాయి. గతంలో 8.00శాతం నుంచి 8.65శాతం మధ్య ఉన్న ఎంసీఎల్ఆర్, తాజా తగ్గింపు అనంతరం 7.90శాతం నుంచి 8.60శాతం వరకు చేరింది.
ప్రతి టర్మ్కు వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
ఓవర్నైట్, 1-నెల MCLR: 8.00% నుండి 7.90%కి, అంటే 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది.
3-నెలల MCLR: 8.15% నుండి 8.05%కి, అంటే 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది
6-నెలల MCLR: 8.30% నుండి 8.25%కి, అంటే 5 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది
1-సంవత్సరం MCLR: 8.40% నుండి 8.35%కి, అంటే 5 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది
2-సంవత్సరాల MCLR: 8.55% నుండి 8.45%కి, అంటే 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది
3-సంవత్సరాల MCLR: 8.65% నుండి 8.60%కి, అంటే 5 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది
ఎవరికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది?... దీనిని ఎలా అమలు చేస్తారు?
బ్యాంకులు తమ అంతర్గత నిధుల వ్యయం ఆధారంగా MCLRను లెక్కిస్తాయి. ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేటు రుణాలను జారీ చేయడానికి దీనిని ఒక బెంచ్మార్క్గా ఉపయోగిస్తాయి. ఈ తాజా తగ్గింపు MCLR-అనుసంధానిత రుణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఈ ప్రయోజనం ప్రధానంగా పాత విధానంలో గృహ, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకున్న వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
అయితే, ఈ తగ్గింపు వల్ల అందరూ తక్షణమే ప్రయోజనం పొందరు. రుణ ఒప్పందంలోని 'రీసెట్ తేదీ' వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సవరించిన వడ్డీ రేట్లు అమల్లోకి వస్తాయి. సాధారణంగా, ఈ రీసెట్ తేదీ ప్రతి ఆరు నెలలకు లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది. ఆ సమయంలో, వారి రుణ ఖాతాకు కొత్త, తక్కువ వడ్డీ రేటు వర్తిస్తుంది. ఇది వారి EMIని తగ్గిస్తుంది లేదా రుణ కాలపరిమితిని మారుస్తుంది.
RBI రెపో రేటు వంటి బాహ్య బెంచ్మార్క్లకు అనుసంధానించిన రుణాలపై ఈ MCLR తగ్గింపు ప్రభావం చూపదని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. RBI రెపో రేటును మార్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు మారుతాయి. ఇదిలా ఉండగా, HDFC బ్యాంక్ బేస్ రేటు ప్రస్తుతం 8.70% దాని బెంచ్మార్క్ ప్రైమ్ లెండింగ్ రేటు (BPLR) 17.20%గా ఉందని బ్యాంక్ తెలిపింది.
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