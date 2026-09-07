Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ రిలీఫ్.. హోమ్, ఆటో లోన్లపై తగ్గనున్న వడ్డీ భారం!

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ రిలీఫ్.. హోమ్, ఆటో లోన్లపై తగ్గనున్న వడ్డీ భారం!

HDFC Interest Rate: మీరు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ కస్టమర్ అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్.  బ్యాంక్ తన మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్-బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ (MCLR)ను 10 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు ఈ రోజు నుంచే తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:48 PM IST
హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ రిలీఫ్.. హోమ్, ఆటో లోన్లపై తగ్గనున్న వడ్డీ భారం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ishan Kishan Double Century: డబుల్ సెంచరీతో అలరించిన ఇషాన్ కిషన్..31 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు..
2
3
4
5