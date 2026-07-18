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విధుల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం.. హెచ్‌ఎం సస్పెన్షన్‌, ఎంఈవోకు షోకాజ్ నోటీసులు..!!

Headmaster suspended: విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన MEOకు షోకాజ్ నోటీస్, HMపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి గాంధీనగర్ లో పాఠశాలను కలెక్టర్ హేమంత్ కేశవ్ పాటిల్ తనిఖీ చేసినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ శంకర్ గైర్హాజరు అవ్వడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:20 PM IST
విధుల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం.. హెచ్‌ఎం సస్పెన్షన్‌, ఎంఈవోకు షోకాజ్ నోటీసులు..!!
Image Credit: ZEE NEWS

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విధుల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం.. హెచ్‌ఎం సస్పెన్షన్‌, ఎంఈవోకు షోకాజ్ నోటీసులు..!!
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