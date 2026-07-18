Headmaster suspended: పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు.. విధుల్లో నిర్లక్ష్యాన్ని అరికట్టేందుకు విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. తమకు అప్పగించిన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ప్రజాప్రతినిధులు, ఉద్యోగుల తీరుపై ఉన్నతాధికారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి గాంధీనగర్ లో పాఠశాలను కలెక్టర్ హేమంత్ కేశవ్ పాటిల్ తనిఖీ చేసినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ శంకర్ గైర్హాజరు అవ్వడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు గానూ మండల విద్యాధికారికి (MEO) షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయడంతో పాటు, స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడిని (HM) తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ సంచలన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఆకస్మిక తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన నిర్లక్ష్యం:
ఇటీవల ఉన్నతాధికారులు జరిపిన ఆకస్మిక పాఠశాల తనిఖీల్లో బడి నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నట్లు తేలింది. విద్యార్థుల హాజరు శాతం పడిపోవడం, విద్యా ప్రమాణాలు సక్రమంగా లేకపోవడం.. పాఠశాల రికార్డుల నిర్వహణలో తీవ్ర లోపాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రధానోపాధ్యాయుడు పాఠశాల సమయ పాలనను పాటించకపోవడం, బోధనా బాధ్యతలను విస్మరించడంపై నివేదికలు అందడంతో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యా హక్కు చట్టం.. నిబంధనల ప్రకారం ఉపాధ్యాయులు పూర్తి సమయం విద్యార్థుల బోధనకే కేటాయించాల్సి ఉండగా.. ఆచరణలో విరుద్ధంగా వ్యవహరించడంపై వేటు పడింది.
ఎంఈవో పర్యవేక్షణ లోపంపై సీరియస్:
పాఠశాలలపై సరైన పర్యవేక్ష లేకపోవడమే ఈ దుస్థితికి కారణమని భావించిన అధికారులు, స్థానిక మండల విద్యాధికారి తీరుపై కూడా మండిపడ్డారు. మండల పరిధిలోని పాఠశాలలను క్రమంతప్పకుండా సందర్శించి, లోపాలను సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ ఎంఈవో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఉన్నతాధికారులు తేల్చారు. ఈ మేరకు విధుల్లో ఎందుకు అలసత్వం వహించారో వారం రోజుల్లోగా పూర్తి వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ ఎంఈవోకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు.
విద్యాశాఖలో కలకలం రేపిన ఈ కఠిన చర్యలతో విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని అధికారులు స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఇకపై తనిఖీలు మరింత ముమ్మరం చేస్తామని విద్యాశాఖ హెచ్చరించింది.
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