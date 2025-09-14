English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Healthcare Investment: హెల్త్‌కేర్ విప్లవం రాబోతోంది.. ఇన్వెస్టర్లకు సువర్ణావకాశం.. పెట్టుబడిదారులు ఎక్కడ దృష్టి పెట్టాలి?

Healthcare Revolution: భారత్ లో  హెల్త్‌కేర్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. పెరుగుతున్న జనాభా, ఆధునిక జీవనశైలి, టెక్నాలజీ వినియోగం, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం అన్నీ కలిసి హెల్త్‌కేర్ సెక్టార్‌ను రాబోయే దశాబ్దాల్లో అతిపెద్ద విప్లవంగా మారబోతోంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్‌గా మారనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం హెల్త్‌కేర్ రంగం భారత్‌లో 100 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్‌గా ఉంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం 2030 నాటికి ఇది 500 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:28 PM IST

Trending Photos

School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
7
Old 20 Notes
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
6
Tollywood Heroine Divorce
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Healthcare Investment: హెల్త్‌కేర్ విప్లవం రాబోతోంది.. ఇన్వెస్టర్లకు సువర్ణావకాశం.. పెట్టుబడిదారులు ఎక్కడ దృష్టి పెట్టాలి?

Healthcare Revolution: భారత్ లో  హెల్త్‌కేర్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. పెరుగుతున్న జనాభా, ఆధునిక జీవనశైలి, టెక్నాలజీ వినియోగం, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం అన్నీ కలిసి హెల్త్‌కేర్ సెక్టార్‌ను రాబోయే దశాబ్దాల్లో అతిపెద్ద విప్లవంగా మారబోతోంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్‌గా మారనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం హెల్త్‌కేర్ రంగం భారత్‌లో 100 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్‌గా ఉంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం 2030 నాటికి ఇది 500 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఆస్పత్రులు, డయాగ్నస్టిక్స్, మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, డిజిటల్ హెల్త్‌కేర్ వంటి విభాగాల్లో విపరీతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కడ ఫోకస్ పెట్టాలో తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారత స్టాక్ మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఊగిసలాటలో కొనసాగుతోంది. నిఫ్టీ 25,000 పాయింట్లను దాటినా, ఆ స్థాయిలో నిలబడలేక తిరిగి 24,700 దగ్గరికి వచ్చింది. గత రెండు నెలలుగా మార్కెట్ 24,400 నుంచి 25,400 పాయింట్ల మధ్యే కదులుతోంది. ముఖ్యంగా విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల భారీ విక్రయాలు ఈ ఒత్తిడికి కారణమయ్యాయని చెప్పవచ్చు. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, రాబోయే ఒకటి రెండు నెలల్లో కూడా మార్కెట్ ఇదే రేంజ్‌లో కదిలే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఏ రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హెల్త్‌కేర్ రంగంలో ఫోర్టిస్ హెల్త్‌కేర్ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గత మూడు క్వార్టర్లలో రెవెన్యూస్ అద్భుతంగా పెరిగాయి. జూన్ క్వార్టర్‌లో కంపెనీ ఆదాయం 1859 కోట్ల నుండి 2167 కోట్లకు చేరింది. ప్రధానంగా ఢిల్లీ, పంజాబ్, గురుగ్రామ్ వంటి ఉత్తర భారత ప్రాంతాల్లో ఈ కంపెనీకి బలమైన ప్రెజెన్స్ ఉంది. కార్డియాలజీ, ఆంకాలజీ వంటి విభాగాలు కంపెనీ ఆదాయంలో పెద్ద భాగాన్ని ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మెడికల్ టూరిజం ద్వారా వచ్చే 8శాతం ఆదాయం భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

2018లో IHH గ్రూప్ ఫోర్టిస్‌లో పెట్టిన 4,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్రస్తుతం 21,000 కోట్ల విలువకు చేరడం కంపెనీ స్థిరత్వాన్ని నిరూపిస్తోంది. ఒక్కో హాస్పిటల్ బెడ్ విలువ 16 కోట్లుగా ఉండడం కూడా ఫోర్టిస్‌ను ఇతర హాస్పిటల్స్ కంటే ప్రత్యేకంగా నిలిపింది. ఇప్పటికే భారతదేశం ప్రపంచంలో ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్‌గా గుర్తింపు పొందింది. కోవిడ్ తర్వాత ఇండియన్ ఫార్మా కంపెనీలు గ్లోబల్ మార్కెట్లో మరింత స్థానం సంపాదించాయి. కొత్త ఔషధాలు, బయోటెక్ ఉత్పత్తులు, జెనెరిక్ మందులు ఈ రంగాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి. ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టడం దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

టెక్నాలజీతో కూడిన హెల్త్‌కేర్ విప్లవం ఇప్పటికే మొదలైంది. టెలీమెడిసిన్, హెల్త్‌కేర్ యాప్‌లు, డయాగ్నస్టిక్స్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), రిమోట్ పేషంట్ మానిటరింగ్ వంటి సేవలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ రంగంలో స్టార్టప్‌లు, టెక్ కంపెనీలు ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

Also Read: Pensions: కోట్లాది మంది పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ అతి భారీ గుడ్ న్యూస్.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్రం..!!

ఇన్వెస్టర్లు హెల్త్‌కేర్ రంగంలో అనేక మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు:

స్టాక్ మార్కెట్: ఫార్మా కంపెనీలు, హాస్పిటల్ చైన్‌లు, డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీల షేర్లు

ETFs & Mutual Funds: హెల్త్‌కేర్‌పై ఫోకస్ చేసిన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్

స్టార్టప్ ఇన్వెస్టింగ్: డిజిటల్ హెల్త్‌కేర్, మెడికల్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్‌లు

రియల్ ఎస్టేట్: మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం

Also Read: Donald Trump India Tour 2025: డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పర్యటన.. స్టాక్ మార్కెట్ బూమ్‌ ఖాయం..? ఇన్వెస్టర్లకు పండగే..!!

భారత హెల్త్‌కేర్ రంగం కేవలం దేశీయంగానే కాకుండా గ్లోబల్ స్థాయిలో కూడా బలపడుతోంది. మెడికల్ టూరిజం, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చైన్‌లు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ విస్తరణ అన్ని కలిపి పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను అందించగలవు. మార్కెట్ తాత్కాలికంగా రేంజ్‌లో కదులుతున్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం ఇన్ఫ్రా,  హెల్త్‌కేర్ రంగాలపై దృష్టి పెడితే మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Stock marketSensexNiftyInvestorsshare market

Trending News