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భారతదేశంలో హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పు.. ప్రతి 10 మందిలో 9 మందికి కొలెస్ట్రాల్.. ICMR స్టడీలో షాకింగ్ నిజాలు..!!

Cholesterol problems in India: ప్రతి 10 మంది భారతీయుల్లో 9 మందిని అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్య వేధిస్తుందని ఐసీఎంఆర్ స్టడీలో బయటపడింది. 30 నుంచి 39ఏళ్ల మధ్య ఉన్న యువతలోనే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించింది. అంతేకాదు ఆరోగ్యంగా ఉన్న వారిలోనూ 40 శాతం మందికి అసాధారణ లిపిడ్ స్థాయిలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:28 PM IST
భారతదేశంలో హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పు.. ప్రతి 10 మందిలో 9 మందికి కొలెస్ట్రాల్.. ICMR స్టడీలో షాకింగ్ నిజాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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