/భారతదేశంలో హార్ట్ ఎటాక్ ముప్పు.. ప్రతి 10 మందిలో 9 మందికి కొలెస్ట్రాల్.. ICMR స్టడీలో షాకింగ్ నిజాలు..!!

Cholesterol problems in India: ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-ఇండియా డయాబెటిస్ భారతీయుల ఆరోగ్యంపై జాతీయ స్థాయిలో ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. ఇది కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ సర్వే ప్రకారం.. దేశంలోని ప్రతి 10 మంది పెద్దలలో దాదాపు 9 మంది (87.3 శాతం) ఏదో ఒక రకమైన డిస్లిపిడెమియాతో బాధపడుతున్నారు. డిస్లిపిడెమియా అంటే రక్తంలో కొవ్వుల (లిపిడ్ల) నిష్పత్తి అసాధారణంగా ఉండటం మరింత సులభంగా చెప్పాలంటే, చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) లేదా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అధిక స్థాయిలో, మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) తక్కువ స్థాయిలో ఉండటం. గుండె జబ్బులు, గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇది ఒక ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.
ప్రఖ్యాత జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ లిపిడాలజీ లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనం .. దేశవ్యాప్తంగా 23,665 మంది నుండి నమూనాలను సేకరించి విశ్లేషించారు. ఈ సర్వే ఫలితాలు కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు కొద్దిమంది వ్యక్తులకే పరిమితం కాదని, పైగా ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఒక సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యగా మారిందని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఈ అధ్యయనం మరికొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను కూడా వెల్లడించింది. కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాలేదు. నగరాల్లో 89 శాతం మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతుండగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 86.5 శాతం మంది కూడా దీని బారిన పడుతున్నారు. అంటే, జీవనశైలితో సంబంధం లేకుండా ఈ ముప్పు వ్యాపిస్తోందని అర్థం. లింగభేదం లేకుండా విశ్లేషించినప్పుడు, పురుషుల (83.5 శాతం) కంటే మహిళల్లో (91.1 శాతం) ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉన్నట్లు తేలింది. భారతీయులలో అత్యంత సాధారణ సమస్య తక్కువ మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL-C) అని, ఇది జనాభాలో 66.8 శాతాన్ని ప్రభావితం చేస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది.
ఈ అధ్యయనంలో అత్యంత ఆందోళన కలిగించే అంశం యువతపై దాని ప్రభావం. పాశ్చాత్య దేశాలలో 50-60 ఏళ్ల వయస్సులో కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు తీవ్రమవుతుండగా, భారతదేశంలో ఇది 30-39 ఏళ్ల వయస్సులోనే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అంటే, దేశానికి కీలకమైన యువత, వారు పనిచేసే వయస్సులోనే గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సర్వే మరో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, లేదా ఊబకాయం లేకుండా తమను తాము ఆరోగ్యవంతులుగా భావించే వారిలో కూడా, 40 శాతం మందికి అసాధారణ లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల, వారు పైకి ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నంత మాత్రాన, వారికి గుండె జబ్బుల ప్రమాదం లేదని భావించకూడదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మధుమేహం.. ఊబకాయం ఉన్నవారిలో ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని కూడా ఈ అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఈ నేపథ్యంలో, కేవలం ప్రమాదంలో ఉన్నవారికే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరికీ చిన్న వయస్సు నుండే లిపిడ్ ప్రొఫైల్ పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయాలని ఈ అధ్యయనం గట్టిగా సిఫార్సు చేస్తోంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం ద్వారా, ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించి, జీవనశైలి మార్పులు.. అవసరమైన చికిత్స ద్వారా తీవ్రమైన గుండె జబ్బుల నుండి తమను తాము రక్షించుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Also Read: ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ 10 పాములు ఇవే
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook