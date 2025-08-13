Heavy Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఐదు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: తెలంగాణకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ శాఖ. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు బుధవారం, గురువారం సెలవులు ప్రకటిస్తూ.. విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:04 AM IST

Heavy Rains: తెలంగాణకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ శాఖ. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు బుధవారం, గురువారం సెలవులు ప్రకటిస్తూ.. విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది విద్యాశాఖ. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని పాఠశాలలకు బుధవారం, గురువారం ఒంటిపూట బడులను నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు, ఎల్లుండి పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అలర్ట్ గా ఉండాలని ఇంచార్జీ మంత్రులు, అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారీ సమీక్షించారు. మూడు రోజులు పాటు అన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చినట్లయితే ఎయిర్ లిఫ్టింగ్ కు హెలికాఫ్టర్లు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. హైదరాబాద్ లో వరదలపై హైడ్రా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఐటీ ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పనిచేసే విధంగా అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.

Also Read:  Stocks to Watch: ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. వీటిలో మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్..!!

 

