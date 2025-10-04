English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hero Xtreme 125R: కేవలం రూ.20 వేలకే స్పోర్ట్స్ బైక్ ఇంటికి తీసుకెళ్లండి..పండగ ఆఫర్!

Hero Xtreme 125R Features Price: భారతదేశంలో 125 CC బైక్ సెగ్మెంట్ వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది. హీరో మోటోకార్ప్, హోండా, TVS, బజాజ్ వంటి కంపెనీలు ఈ విభాగంలో నిరంతరం కొత్త బైక్‌లను పరిచయం చేస్తున్నాయి. అలాంటి ఒక బైక్ ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చింది అదే హీరో Xtreme 125R. దీన్ని రూ.20,000లకే ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 4, 2025, 11:46 AM IST

Hero Xtreme 125R Features Price: భారతదేశంలో 125 CC బైక్ సెగ్మెంట్ వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది. హీరో మోటోకార్ప్, హోండా, TVS, బజాజ్ వంటి కంపెనీలు ఈ విభాగంలో నిరంతరం కొత్త బైక్‌లను పరిచయం చేస్తున్నాయి. అలాంటి ఒక బైక్ ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చింది అదే హీరో Xtreme 125R. దాని స్పోర్టీ డిజైన్, ఆధునిక ఫీచర్లు, అద్భుతమైన మైలేజీతో ఇది యువతను ఆకర్షిస్తుంది. దీంతో పాటు రోజువారీ ప్రయాణికులలో వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రోజుల్లో బైక్‌కు ఫైనాన్సింగ్ చేయడం చాలా సులభం అయింది. మీరు ఈ బైక్‌ను కొనాలనుకుంటే, మీరు దానిని కేవలం రూ. 20,000 డౌన్ పేమెంట్‌తో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. అప్పుడు మీరు మిగిలిన మొత్తాన్ని సులభమైన EMIలలో చెల్లించాలి. మీరు నెలకు కొన్ని వేల రూపాయల EMIలను ఎంచుకోవచ్చు...

వేరియంట్లు & ధర: హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R మూడు వేరియంట్లలో వస్తుంది. వాటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 91,116 నుండి ప్రారంభమై రూ. 94,504 వరకు ఉంటాయి. ఈ బైక్ 124.7cc ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 11.55PS శక్తిని, 10.5Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

మంచి మైలేజ్: ఇంధన సామర్థ్యం పరంగా, ఈ బైక్ లీటరుకు 66 కి.మీ వరకు మైలేజీని ఇస్తుందని హీరో పేర్కొంది. ఇటీవలి GST తగ్గింపుతో, దీని ధర రూ.7,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింది. దీని వలన ప్రజలకు ఇది మరింత అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Hero Xtreme 125R ఫీచర్స్..
* హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R యువత అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించింది.
* సౌకర్యవంతమైన సీటు
* ABS (యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్)
* i3S టెక్నాలజీ
* 10-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్
* LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, టెయిల్‌లైట్లు
* డిజిటల్ డిస్‌ప్లే, ఆధునిక సాంకేతిక లక్షణాలు

సులభమైన నెలవారీ వాయిదాలు: మీరు బడ్జెట్‌లో ఉంటే ఫైనాన్స్ ఒక సులభమైన ఎంపిక. మీరు రూ. 20,000 డౌన్ పేమెంట్‌తో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని సులభమైన నెలవారీ వాయిదాలలో (EMI) చెల్లించవచ్చు.

హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R IBS వేరియంట్ లోన్ & EMI వివరాలు

* ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 94,504
* ఆన్-రోడ్ ధర: రూ. 1,08,621
* డౌన్ పేమెంట్: రూ. 20,000
* బైక్ లోన్: రూ. 88,621
* లోన్ కాలపరిమితి: 3 సంవత్సరాలు
* వడ్డీ రేటు: 10 శాతం
* EMI: రూ. 2,860
* మొత్తం వడ్డీ: రూ. 14,323.

