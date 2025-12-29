English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Hindustan Copper Share: కాకరేపుతున్న కాపర్ స్టాక్.. షేర్ హోల్డర్లపై కాసుల వర్షం.. 5 రోజుల్లోనే 43శాతం మేర లాభాలు..!!

Hindustan Copper Share Price: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. గత వారం స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ.. ఈ వారం మళ్లీ నష్టాల్లోనే ప్రారంభం అయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 250 పాయింట్లపైగా తగ్గింది. నిఫ్టీ 70 పాయింట్లు పతనం అయ్యింది. ఈ క్రమంలో మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న హిందూస్థాన్ కాపర్ స్టాక్ మాత్రం ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. 5 రోజుల్లోనే 43శాతం మేర లాభాలను సంపాదించి పెట్టింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 29, 2025, 02:49 PM IST

Hindustan Copper Share Price: సోమవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రారంభం నుంచే మందకొడిగా ట్రేడ్ అయ్యాయి. ప్రధాన సూచీలు.. పెద్దగా కదలిక చూపకుండా.. పరిమిత శ్రేణిలోనే కొనసాగాయి. అయితే ఈ నమ్మది మార్కెట్ వాతవరణంలో కూడా హిందూస్థాన్ కాపర్ షేర్లు మాత్రం ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించాయి. ఉదయం ట్రేడింగ్ లో ఈ షేర్ ఒక్కసారిగా దాదాపు 11శాతం లాభపడింది. బీఎస్ఈలో ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో హిందూస్థాన్ కాపర్ షేర్ ధర రూ. 11.13శాతం పెరిగి రూ. 528.55 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 

అయితే హిందూస్థాన్ కాపర్ షేర్ల ర్యాలీ అనేది ఒక్కరోజుకే పరిమితం కాలేదు. గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో గమనిస్తే.. ఈ షేర్ ధర దాదాపు 32శాతం మేర పెరిగింది. దలాల్ స్ట్రీట్ లో ఈ మధ్యకాలంలో అత్యధిక రాబడులు అందించిన షేర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. మొత్తం మార్కెట్ ఒత్తిడిలో ఉన్నా.. హిందూస్థాన్ కాపర్ షేర్లు బలంగా ముందుకు సాగడంతో ఇన్వెస్టర్లు పండగ  చేసుకుంటున్నారు. 

ఇక ఈ బలమైన పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రాగి ధరలు పెరగడమేనని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాగికి డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతుండటంతోపాటు సరఫరా పరిమితంగా ఉండటం వల్ల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఫలితంగా రాగి భారీ స్థాయిలో పెరిగింది. ఈ పరిస్థితి హిందూస్థాన్ కాపర్ వంటి మైనింగ్, లోహ రంగ సంస్థలకు ప్రత్యక్ష లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. 

Also Read: Railway stocks: దుమ్మురేపుతోన్న రైల్వే స్టాక్స్.. టికెట్ ఛార్జీల పెంపుతో.. 5 రోజుల్లో 26శాతం లాభాలు..!!

ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, విద్యుత్ ప్రసార నెట్ వర్క్స్, సౌరశక్తి ప్రాజెక్టులు..పెద్దెత్తున మౌలిక సదుపాయల అభివ్రుద్ధిలో కాపర్ వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ రంగాల విస్తరణలో రాగి డిమాండ్ మరింత పెరుగుతోంది. రాగి ధరలు పెరగడంతో హిందూస్థాన్ కాపర్ వంటి కంపెనీలకు కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గ్లోబల్ అంశాలతో పాటు, కంపెనీ అంతర్గతంగా చేపడుతున్న చర్యలు కూడా పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాయి. హిందుస్తాన్ కాపర్ తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంపై, విస్తరణ ప్రణాళికలను అమలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఉత్పత్తి పెరిగితే ఆదాయం, లాభదాయకత మెరుగవుతాయన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగానే పెట్టుబడిదారులు ఈ షేరుపై సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారు.

ఇటీవలి ర్యాలీకి రిటైల్ పెట్టుబడిదారులతో పాటు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చిన బలమైన కొనుగోళ్లు కూడా కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బలమైన డిమాండ్, స్థిరంగా కొనసాగుతున్న గ్లోబల్ రాగి ధరలు, కంపెనీ విస్తరణ ప్రణాళికలపై ఉన్న అంచనాలు కలిసి హిందుస్తాన్ కాపర్ షేర్లకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. లోహ రంగంపై సానుకూల సెంటిమెంట్ కొనసాగితే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రాగి ధరలు బలంగా ఉంటే.. హిందుస్తాన్ కాపర్ షేర్లు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరిన్ని లాభాలు సాధించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే.. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిణామాలు లోహ ధరల్లో వచ్చే మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Also Read:  Future Metal: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, రాగి కాదు.. భవిష్యత్ అంతా ఈ లోహానిదే..లాభాలే లాభాలు..!!

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

