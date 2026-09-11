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జస్ట్ 1 లక్ష రూపాయలు ఉంటే చాలు ఎవరికీ తెలియని ఈ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా.. నెలకు రూ. 50 వేల వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..!!

Home Business Ideas: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో 3డీ ప్రింటింగ్ పరిజ్ఞానం చిన్న వ్యాపారాలకు సరికొత్త ద్వారాలు తెరిచింది. తక్కువ పెట్టుబడితో స్వయం ఉపాధి పొందాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా కొత్త ఆలోచనలతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవాలనుకునే వారికి 3డీ ప్రింటింగ్ బొమ్మల తయారీ ఒక అద్భుతమైన వ్యాపార అవకాశం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:46 AM IST
జస్ట్ 1 లక్ష రూపాయలు ఉంటే చాలు ఎవరికీ తెలియని ఈ బిజినెస్ చేయడం ద్వారా.. నెలకు రూ. 50 వేల వరకూ సంపాదించే ఛాన్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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