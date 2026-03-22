Home Loan: రూ.1,00,000 జీతంతో మీరు బ్యాంకు నుండి ఎంత హోమ్‌ లోన్‌ పొందవచ్చు? ఈ లెక్కలు చూస్తే ఫుల్ క్లారిటీ..!!

Home Loan Interest Rate: సొంత ఇల్లు కొనడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. ఆ కలను నెరవేర్చుకునేందుకు చాలా మంది బ్యాంకుల్లో నుంచి రుణాలు తీసుకుంటారు. మీరు కూడా బ్యాంకు లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం లేదా కట్టుకోవాలని భావించినట్లయితే మీ నెల జీతం ఎంత ఉండాలి. ఒకవేళ మీ నెలసరి ఆదాయం లక్ష రూపాయలు ఉందనుకుంటే.. ఆ కల నిజమయ్యేందుకు మీరు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారని చెప్పాలి. కానీ లక్ష జీతంతో ఒక బ్యాంకు మీకు ఎంత లోన్ ఇస్తుందో తెలుసా. మార్చి 2026 నాటి ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లు, బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను ఆధారంగా తీసుకుని హోంలోన్ అర్హత, ఈఎంఐకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా బ్యాంకులు హోంలోన్ మంజూరు చేసేటప్పుడు.. మొదటగా FOIR (ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్ టు ఇన్కమ్ రేషియో)ను చూస్తాయి. సులభంగా చెప్పాలంటే.. మీ మొత్తం నెలవారీ ఆదాయంలో 50శాతం నుండి 60శాతం మాత్రమే EMIగా తీసివేసేలా బ్యాంకులు నిర్ధారించుకుంటాయి. తద్వారా మీ ఇంటి ఖర్చులకు సరిపడా డబ్బు మీకు మిగులుతుంది. మీ నికర జీతం రూ. 1,00,000 అయితే, మీరు రూ. 50,000 నుండి రూ. 60,000 వరకు EMIని సౌకర్యవంతంగా చెల్లించగలరని బ్యాంకు భావిస్తుంది.
లోన్ మొత్తం, వడ్డీ గణన:
మీరు 2026లో సగటున 8శాతం వడ్డీ రేటుతో రుణం తీసుకున్నారని.. మీ వయస్సు 30-35 సంవత్సరాల మధ్య ఉందని అనుకుందాం. దీనివల్ల మీకు 20 సంవత్సరాల దీర్ఘకాలిక గడువు లభిస్తుంది:
రూ. 60 లక్షల రుణం: నెలవారీ EMI సుమారుగా రూ.50,186 ఉంటుంది. రూ.1 లక్ష సంపాదించే వారికి ఇది అత్యంత సురక్షితమైన రుణ మొత్తంగా పరిగణించబడుతుంది.
రూ.70 లక్షల రుణం: EMI సుమారుగా రూ.58,551 ఉంటుంది. మీకు కారు లేదా వ్యక్తిగత రుణం వంటి ఇతర రుణాలు ఏవీ లేకపోతే, బ్యాంకు మీకు ఈ మొత్తంలో రుణాన్ని వెంటనే మంజూరు చేస్తుంది.
రూ.80 లక్షల రుణం: మీ క్రెడిట్ స్కోర్ (సిబిల్) 800 కంటే ఎక్కువగా ఉండి, మీ కంపెనీ 'A' కేటగిరీలో ఉన్నట్లయితే, కొన్ని బ్యాంకులు మీకు సుమారు రూ.66,915 EMIతో రూ.80 లక్షల వరకు రుణాన్ని కూడా అందించవచ్చు.
Also Read: Silver Rate: రూ. 57,434 తగ్గిన కిలో వెండి ధర.. నేడు మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం ధర ఎలా ఉందంటే..?
రుణ మొత్తాన్ని పెంచుకోవడానికి 3 మార్గాలు
మీకు కోటి రూపాయలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఇల్లు కావాలంటే, ఈ దశలను అనుసరించడం ద్వారా మీరు మీ అర్హతను పెంచుకోవచ్చు:
సహ-దరఖాస్తుదారు: మీ జీవిత భాగస్వామిని లేదా ఉద్యోగం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులను రుణంలో చేర్చండి. వారి ఉమ్మడి ఆదాయంతో మీ రుణ పరిమితిని రూ.1.5 కోట్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు.
దీర్ఘకాలికం: రుణ కాలపరిమితిని 20 సంవత్సరాల నుండి 30 సంవత్సరాలకు పెంచడం వల్ల మీ EMI తగ్గుతుంది, తద్వారా బ్యాంకు మీకు పెద్ద మొత్తంలో రుణాన్ని అందించడానికి వీలవుతుంది.
ఉన్న రుణాలను తీర్చండి: గృహ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు, ఏవైనా చిన్న క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు లేదా వ్యక్తిగత రుణాలను తీర్చేయండి. దీనివల్ల బ్యాంకు దృష్టిలో మీ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
Also Read: Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.