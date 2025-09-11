GST Benefits To Honda Customers: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల వస్తు సేవల పన్ను కోతలు ప్రకటించింది. జీఎస్టీ స్లాబ్లు తగ్గించడంతో వాహనాల ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. వినియోగదారులకు భారీ ప్రయోజనం లభిస్తున్న క్రమంలో వాహనాలు పలు కంపెనీలు తగ్గిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ బైక్ సంస్థ హోండా తనకు సంబంధించి స్కూటీలు, బైక్ల ధరలు భారీగా తగ్గించింది. దాదాపు రూ.18 వేల చొప్పున ధరలు తగ్గించింది. ఈ ప్రయోజనం నేరుగా వినియోగదారులకు లభిస్తుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హోండా కంపెనీ తన మోటార్ సైకిళ్లు, స్కూటర్ల శ్రేణిపై ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఇది మోడల్, వేరియంట్ ఆధారంగా రూ.18,887 వరకు ఉంటుంది. జపనీస్ బైక్ తయారీదారైన హోండా తన కస్టమర్లకు పూర్తి జీఎస్టీ ప్రయోజనాలను అందించనుంది. కొత్త జీఎస్టీ ధరల ప్రకారం 350సీసీ కంటే తక్కువ ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలపై గతంలో ఉన్న 28 శాతం నుంచి 18 శాతం పన్ను తగ్గించారు.
వినియోగదారులకు ప్రయోజనం
హోండా ప్రీమియం దిగుమతి చేసుకున్న పెద్ద బైక్లకు ప్రయోజనం లభించదు. యాక్టీవా, షైన్ 125, యూనికార్న్, సీబీ350 బైక్ల ధరలు తగ్గిస్తున్నాయి. హోండా 18 శాతం జీఎస్టీ బైక్ల ధరను తగ్గించింది. ప్రీమియం బైక్కు లభించే ధరల పెంపును కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. కొత్త జీఎస్టీ ధరల ప్రకారం 350సీసీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలపై 40 శాతం పన్ను విధిస్తున్నారు. జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హోండా మోడల్ వారీగా జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు ఇలా
యాక్టివాల ధరలు
హోండా యాక్టివా 110 రూ.7,874 వరకు
హోండా డియో 110 రూ.7,157 వరకు
హోండా యాక్టివా 125 రూ.8,259 వరకు
హోండా డియో 125 రూ.8,042 వరకు
హోండా బైక్ ధరలు ఇలా..
హోండా షైన్ 100 రూ.5,672 వరకు
హోండా షైన్ 100 డీఎక్స్ రూ.6,256 వరకు
హోండా లివో 110 రూ.7,165 వరకు
హోండా షైన్ 125 రూ.7,443 వరకు
హోండా ఎస్పీ125 రూ.8,447 వరకు
హోండా సీబీ125 హార్నెట్ రూ.9,229
హోండా యునికార్న్ రూ.9,948 వరకు
హోండా ఎస్పీ160 రూ.10,635 వరకు
హోండా హార్నెట్ 2.0 రూ.13,026 వరకు
హోండా ఎన్ఎక్స్200 రూ.13,978 వరకు
హోండా సీబీ350ఆర్ఎస్ రూ.18,857 వరకు
హోండా సీబీ 350 రూ.18,887 వరకు
