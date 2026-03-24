English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Honda City Facelift: మళ్లీ వస్తున్న సెడాన్ కింగ్.. 2027 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ స్పైడ్ చిత్రాలు లీక్.. ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా భయ్యా..!!

Honda City Facelift: మళ్లీ వస్తున్న సెడాన్ కింగ్.. 2027 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ స్పైడ్ చిత్రాలు లీక్.. ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా భయ్యా..!!

Honda City Facelift: భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగొందిన సెడాన్ కార్ల సెగ్మెంట్‌లో మళ్లీ సందడి షురూ అయ్యింది. హ్యుందాయ్ వెర్నా ఇప్పటికే కొత్త అవతారంలో అలరిస్తుండగా, ఇప్పుడు అందరి కళ్లు హోండా సిటీ 2026 ఫేస్‌లిఫ్ట్ పై పడ్డాయి. తాజాగా బ్రెజిల్ రోడ్లపై ఈ కారు టెస్టింగ్ జరుగుతుండగా తీసిన స్పై షాట్స్  సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఛేంజేస్ భారతీయ మోడల్‌కు ఎలా లింక్ అయి ఉన్నాయి? కొత్తగా వస్తున్న మార్పులేంటి? ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
5
tirumala
Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
6
Dhurandhar Actor Gaurav Gera
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. సన్ రైజర్స్‌లోకి స్టార్ బౌలర్ ఎంట్రీ!
6
Eshan malinga
Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. సన్ రైజర్స్‌లోకి స్టార్ బౌలర్ ఎంట్రీ!
Rythu Bharosa Alert: రైతులకు అలర్ట్.. ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. 3 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!
5
Rythu bharosa scheme
Rythu Bharosa Alert: రైతులకు అలర్ట్.. ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. 3 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్!
Honda City Facelift: మళ్లీ వస్తున్న సెడాన్ కింగ్.. 2027 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ స్పైడ్ చిత్రాలు లీక్.. ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా భయ్యా..!!

Honda City Facelift: భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగొందిన సెడాన్ కార్ల సెగ్మెంట్‌లో మళ్లీ సందడి షురూ అయ్యింది. హ్యుందాయ్ వెర్నా ఇప్పటికే కొత్త అవతారంలో అలరిస్తుండగా, ఇప్పుడు అందరి కళ్లు హోండా సిటీ 2026 ఫేస్‌లిఫ్ట్ పై పడ్డాయి. తాజాగా బ్రెజిల్ రోడ్లపై ఈ కారు టెస్టింగ్ జరుగుతుండగా తీసిన స్పై షాట్స్  సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఛేంజేస్ భారతీయ మోడల్‌కు ఎలా లింక్ అయి ఉన్నాయి? కొత్తగా వస్తున్న మార్పులేంటి? ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

కొత్త లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్!
2026 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ పాత మోడల్ కంటే మరింత స్పోర్టీగా ఉండబోతోంది. బ్రెజిల్‌లో కనిపించిన టెస్ట్ మోడల్ ప్రకారం.. దీని ఫ్రంట్ గ్రిల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన బంపర్, అప్‌డేటెడ్ హెడ్‌ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత రిచ్ లుక్‌ని ఇస్తున్నాయి. చూస్తుంటే హోండా సివిక్  డిజైన్ ప్రేరణతో ఈ మార్పులు చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. కారు పక్క భాగంలో కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, వెనుక వైపు బంపర్‌లో చిన్నపాటి మార్పులు మినహా కారు కొలతలలో పెద్దగా తేడా ఉండకపోవచ్చు.

ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు
కారు ఇంటీరియర్ చూస్తే.. సీట్ల అప్హోల్స్టరీ లో మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారతీయ కస్టమర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా 360-డిగ్రీ కెమెరా.. వెంటిలేటెడ్ సీట్లను స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే హోండా సిటీలో ఉన్న 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే, 8-స్పీకర్ల సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. వీటికి తోడు లెవల్-2 ADAS సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఈ కారును మరింత సురక్షితంగా మార్చనున్నాయి.

Also Read: Petrol, Diesel Rates: ప్రజల నడ్డి విరిచిన సర్కార్.. మూడు రెట్లు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. లీటర్ ఎంత పెరిగిందంటే!!  

ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఎలా ఉంది?
హోండా తన నమ్మకమైన ఇంజిన్ పనితీరును మార్చడం లేదు. భారత్‌లో ఇది 1.5-లీటర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తోనే రానుంది. ఇది 121 PS పవర్, 145 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్రెజిల్ మోడల్‌తో పోలిస్తే మన ఇంజిన్ ట్యూనింగ్ భారత్ రోడ్లకు, ఇంధనానికి (E20 compliant) తగ్గట్టుగా ఉంటుంది.

లాంచ్ ఎప్పుడు?
బ్రెజిల్‌లో ఈ కారును ఆగస్టు 2026లో జరిగే ఇంటర్లాగోస్ ఫెస్టివల్‌లో పరిచయం చేయనున్నారు. సాధారణంగా హోండా బ్రెజిల్, ఇండియా మార్కెట్లకు ఒకే తరహా అప్‌డేట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి, మన దేశంలో కూడా 2026 రెండో భాగంలోనే ఈ  కొత్త హోండా సిటీ రోడ్లపైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్కోడా స్లావియా, వోక్స్‌వ్యాగన్ వర్టస్ వంటి ప్రత్యర్థులకు ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయమని చెబుతున్నారు టెక్ నిపుణులు.

Also Read: Stock Market Today: గర్జించిన బుల్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం.. ట్రంప్ 'బ్రేక్'తో దలాల్ స్ట్రీట్‌లో దీపావళి..!!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Honda City Facelift2027 Honda City faceliftHonda City 2026 featuresupcoming sedan cars India 2026Honda City spy shots Brazil

Trending News