Honda City Facelift: భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగొందిన సెడాన్ కార్ల సెగ్మెంట్లో మళ్లీ సందడి షురూ అయ్యింది. హ్యుందాయ్ వెర్నా ఇప్పటికే కొత్త అవతారంలో అలరిస్తుండగా, ఇప్పుడు అందరి కళ్లు హోండా సిటీ 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ పై పడ్డాయి. తాజాగా బ్రెజిల్ రోడ్లపై ఈ కారు టెస్టింగ్ జరుగుతుండగా తీసిన స్పై షాట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఛేంజేస్ భారతీయ మోడల్కు ఎలా లింక్ అయి ఉన్నాయి? కొత్తగా వస్తున్న మార్పులేంటి? ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొత్త లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్!
2026 హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ పాత మోడల్ కంటే మరింత స్పోర్టీగా ఉండబోతోంది. బ్రెజిల్లో కనిపించిన టెస్ట్ మోడల్ ప్రకారం.. దీని ఫ్రంట్ గ్రిల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన బంపర్, అప్డేటెడ్ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత రిచ్ లుక్ని ఇస్తున్నాయి. చూస్తుంటే హోండా సివిక్ డిజైన్ ప్రేరణతో ఈ మార్పులు చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. కారు పక్క భాగంలో కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, వెనుక వైపు బంపర్లో చిన్నపాటి మార్పులు మినహా కారు కొలతలలో పెద్దగా తేడా ఉండకపోవచ్చు.
ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు
కారు ఇంటీరియర్ చూస్తే.. సీట్ల అప్హోల్స్టరీ లో మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారతీయ కస్టమర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా 360-డిగ్రీ కెమెరా.. వెంటిలేటెడ్ సీట్లను స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే హోండా సిటీలో ఉన్న 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే, 8-స్పీకర్ల సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. వీటికి తోడు లెవల్-2 ADAS సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఈ కారును మరింత సురక్షితంగా మార్చనున్నాయి.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఎలా ఉంది?
హోండా తన నమ్మకమైన ఇంజిన్ పనితీరును మార్చడం లేదు. భారత్లో ఇది 1.5-లీటర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్తోనే రానుంది. ఇది 121 PS పవర్, 145 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్రెజిల్ మోడల్తో పోలిస్తే మన ఇంజిన్ ట్యూనింగ్ భారత్ రోడ్లకు, ఇంధనానికి (E20 compliant) తగ్గట్టుగా ఉంటుంది.
లాంచ్ ఎప్పుడు?
బ్రెజిల్లో ఈ కారును ఆగస్టు 2026లో జరిగే ఇంటర్లాగోస్ ఫెస్టివల్లో పరిచయం చేయనున్నారు. సాధారణంగా హోండా బ్రెజిల్, ఇండియా మార్కెట్లకు ఒకే తరహా అప్డేట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి, మన దేశంలో కూడా 2026 రెండో భాగంలోనే ఈ కొత్త హోండా సిటీ రోడ్లపైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్కోడా స్లావియా, వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ వంటి ప్రత్యర్థులకు ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయమని చెబుతున్నారు టెక్ నిపుణులు.
