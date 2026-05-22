Honda City Facelift 2026 launched: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సెడాన్ కార్లలో హోండా సిటీ కూడా ఒకటి. తాజాగా ఈ హోండా సిటీ కారు సరికొత్త అవతారంలో భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయ్యింది. హోండా కార్స్ ఇండియా ఈ సరికొత్త హోండా సిటీ ఫేస్ లిస్ట్ వెన్షన్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త అప్డేట్ కారు డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంటీయర్ జాబితాలో కంపెనీ భారీ మార్పులు చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్, స్కోడా స్లావియా, వ్యోక్స్ వ్యాగనర్ వంటి పోటీదారులకు మరింత గట్టిపోటీని ఇచ్చే విధంగా ఈ కారును తీర్చిదిద్దింది కంపెనీ. ఇదే వేదికపై జపాన్ తయారీదారు హోండా సరికొత్త జెడ్ ఆర్ వీ ఎస్ యూవీని కూడా భారత మార్కెట్ పరిచయం చేసి అందరికీ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్టును అందించింది. ఈ ఎస్ యూవీని విదేశాల నుంచి పూర్తిగా తయారైన కారుగా భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నారు.
ఈ లేటెస్ట్ మోడల్ తన క్లాసిక్ డిజైన్ను ఆధునిక సైల్ తో అందిస్తూ వినియోగదారులకు మంచి ప్రీమియం అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఎక్సటీరియర్ లో కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు, ఇంటీరియర్ ఫీచర్స్ లో కొన్ని అప్ డేట్స్, డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా చేసే టెక్నాలజీతో ఈ కొత్త కారు ఉంటుంది. ఇక స్టైల్, క్వాలిటీతో భారతీయ కస్టమర్ల టేస్టుకు అనుగుణంగా ఈ కారు డిజైన్ చేశారు. ఈ కొత్త వెర్షన్ హోండా బ్రాండ్కు ఉన్న విశ్వసనీయతను కొనసాగిస్తూ ఆధునిక, స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపిస్తుంది.
ఇక ఈ కారులో పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 1.5 లీటర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్ 119hp పవర్ , 145Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది సిక్స్-స్పీడ్ మాన్యువల్ , CVT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది. హోండా స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ను అదే కొనసాగించింది. ఈ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ 27.26km/l ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీని అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
డిజైన్ పరంగా చూస్తే క్యాబిన్ లేఅవుట్ మారలేదు.. కానీ ఫీచర్ల జాబితా అప్డేట్ చేసింది. కొత్త హోండా సిటీలో పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయానికి వస్తే.. హోండా సిటీ హోండా సెన్సింగ్ సూట్ను అందించడం కొనసాగిస్తోంది. ఇది ADAS అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ ఫీచర్లను అందిస్తూ, ఈ సెగ్మెంట్లో కారు ఆకర్షణను మరింత పెంచుతోంది.
మెకానికల్గా 2026 హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ కారు అదే 1.5-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, CVT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. ఈసారి హోండా పవర్ట్రెయిన్ను మార్చలేదు. దీనిని బట్టి కారు మొత్తం డిజైన్, ఫీచర్లు ప్రీమియం ఆకర్షణను మెరుగుపరచడంపైనే కంపెనీ దృష్టి పెట్టిందని స్పష్టమవుతోంది.
ఇక ధర విషయానికి వస్తే.. ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల ప్రకారం, 2026 హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ పెట్రోల్ MT SV వేరియంట్ ధర రూ. 11.99 లక్షలుగా ఉంది. పెట్రోల్ MT V వేరియంట్ రూ. 13.29 లక్షలకు, పెట్రోల్ MT ZX రూ. 15.25 లక్షలకు మరియు పెట్రోల్ MT ZX+ రూ. 16.14 లక్షలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.CVT వేరియంట్ల ధరలు పెట్రోల్ CVT Vకి రూ. 14.29 లక్షలు, పెట్రోల్ CVT ZXకి రూ. 16.25 లక్షలు, పెట్రోల్ CVT ZX+కి రూ. 17.14 లక్షలుగా ఉన్నాయి. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ZX+ వేరియంట్ ధర రూ. 20.99 లక్షలు ఉన్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
