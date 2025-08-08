Honda Electric Motorcycle: సంచలనం రేపుతోన్న హోండా తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. ఫీచర్లు చూస్తే వావ్ అంటారు..!!

Honda Electric Motorcycle: హోండా తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ను భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లో ఈవీఓను ఆవిష్కరించిన సంగతి తెలిసిందే. చైనా మార్కెట్లో ఆవిష్కరించిన ఈ మోటార్ సైకిల్ ను స్థానిక కంపెనీ సహకారంతోనే డిజైన్ చేశారు. అయితే భారత్ లో విడుదల చేయబోయే ఈవీకి సంబంధించిన టీజర్ ను విడుదల చేసింది. ఈ ఇ బైక్ ఫీచర్లు, ధర ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
హోండా తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఈవీ ఫన్ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. హోండా ఈమధ్యే కవర్డ్ టెస్టింగ్ మోడల్ ను చూపించే టీజర్ ను విడుదల చేసింది. ఇది బైక్ ఇంకా డెవలప్ స్టేజీలోనే ఉందని సూచిస్తుంది. టీజర్ టీఎఫ్డీ డాష్ తో ప్రారంభం అవుతుంది. తర్వాత క్షితిజ సమాంతర ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఇది ఈవీ ఫన్ కాన్సెప్ట్ కు సమానంగా ఉంటుందని చూపించింది. ఇది 17 ఇంచుల వీల్స్ తో సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్ ఆర్మ్ ను కూడా చూపిస్తుంది. ఇది గ్రిప్పి 150 సెక్షన్ పిరెల్లి రోస్సో 3 టైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీడియో చివరలో ఒక ఆడియో క్లిప్ కూడా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రాబోతోందని సూచిస్తుంది.
గతేడాది ఈఐసీఎంఏలో హోండా ఈవీ ఫన్ కాన్సెప్ట్ 500సీసీ మోటార్ సైకిల్ కు సమానమైన పనితీరు ఇస్తుందని తెలిపింది. దీని ఆధారంగా దాని ఉత్పత్తి మోడల్ లో కూడా అదే స్థాయి పనితీరును మనం ఆశించవచ్చు. హోండాకు చెందిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మొదట యూరోపియన్ మార్కెట్లో రిలీజ్ కానుంది. దీని తర్వాత ఇది క్రమంగా ఇతర దేశాలతో అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
