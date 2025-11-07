Honda Livo: కేవలం రూ.77,000 ధరకే అద్భుమైన మైలేజ్‌..110 సీసీ బైక్‌ దుమ్మురేపే స్పెషల్ ఆఫర్..!

Honda Livo 2025 Price: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ హోండా మరో సరికొత్త మోడల్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. లివో 2025 వేరియంట్ను 110 సీసీ సింగిల్ సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది BS 6 ఫేజ్ 2 B, OBD-2 D నిబంధనలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది. ఈ ఇంజిన్ 8.7 BHP పవర్, 9.3 NM టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
110 సిసి విభాగంలో హీరో స్ప్లెండర్, బజాజ్ ప్లాటినా వంటి బైక్లకు గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు హోండా లివో 2025 మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. స్టైలిష్ డిజైన్, అధిక మైలేజ్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో అందుబాటులో ఉన్న ఈ బైక్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ధరలు & వైవిధ్యాలు
హోండా లివో 2025 రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్ ధర రూ. 77,492 (ఎక్స్-షోరూమ్), డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ ధర రూ. 80,059 (ఎక్స్-షోరూమ్). నగరం, రాష్ట్ర పన్నులను బట్టి ఆన్-రోడ్ ధర కొద్దిగా మారవచ్చు. ఫీచర్లు, పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, తక్కువ బడ్జెట్లో బైక్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా ఉంటుంది.
ఇంజిన్ & పనితీరు
హోండా లివో 2025 109.51 సిసి సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది BS 6 ఫేజ్ 2 B, OBD-2 D నిబంధనలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది. ఈ ఇంజిన్ 8.7 BHP పవర్, 9.3 NM టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది సాఫీగా ప్రయాణించడానికి 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ మెకానిజంతో జతచేయబడింది. సైలెంట్ స్టార్ట్ ACG మోటార్ ఇంజిన్ వైబ్రేషన్లను తగ్గిస్తుంది. సిటీ డ్రైవింగ్లో గొప్ప అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
అద్భుతమైన మైలేజ్
హోండా లివో 2025 నిజమైన డ్రైవింగ్లో లీటరుకు 60-65 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది. ARAI సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ లీటరుకు 60 కి.మీ. 9 లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్తో, ఈ బైక్ ఒకే ఫుల్ ట్యాంక్పై 600 కి.మీ కంటే ఎక్కువ ప్రయాణించగలదు. eSP టెక్నాలజీ ఇంధన వినియోగాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. లాంగ్ రైడ్స్లో సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
లక్షణాలు, భద్రతా లక్షణాలు
రియల్-టైమ్ మైలేజ్ సమాచారంతో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. ECO ఇండికేటర్, రేంజ్, సర్వీస్ రిమైండర్, గేర్ పొజిషన్ డిస్ప్లే. CBS (కాంబి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్), సైడ్ స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్, ఫ్రంట్ డిస్క్, రియర్ డ్రమ్ బ్రేక్లు భద్రతను పెంచుతాయి.
