Honda Unicorn Mileage: పల్సర్, అపాచీతో పోటీపడే బైక్.. ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ కు రెండుసార్లు వచ్చి వెళ్లొచ్చు..!!

Honda Unicorn Mileage: 163సీసీ ఇంజిన్ తో ఈ హోండా బైక్ కు బుల్లెట్ కంటే వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. యూత్ ఆశించే ఉత్సాహాన్ని, పవర్ ను అందిస్తుంది. పల్సర్, అపాచీతో పోటీపడే ఈ బైక్ ను ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తే..78కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. ఈ బైక్ లో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ 13 లీటర్ల వరకు ఉంటుంది. 

Honda Unicorn Mileage: భారత మార్కెట్లో హోండా బైక్‌లను ఇష్టపడే వారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ఎందుకంటే హోండా టూ-వీలర్స్ ఇండియా అమ్మకాల నివేదికలో ఈ విషయం స్పష్టమైంది. గత నెలలో అంటే జూలై 2025లో కంపెనీ 5 లక్షలకు పైగా టూవీలర్స్ ను  విక్రయించింది. ఈ ఎపిసోడ్‌లో కంపెనీ ఫేమస్ యునికార్న్ బైక్‌కు మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉంది. అవి TVS Apache RTR 160,  బజాజ్ పల్సర్ 150 వంటి బైక్‌లతో పోటీ పడుతున్నాయి. బైక్ ధర,  ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.  

హోండా యునికార్న్ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.19 లక్షలుగా ఉంది. ఈ బైక్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. హోండా యునికార్న్‌లో LED హెడ్‌లైట్, సింగిల్ ఛానల్ ABS, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మల్టీకలర్ ఆప్షన్స్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. హోండా యునికార్న్ బైక్ చిన్నవారికి, పెద్ద వయస్సు వారికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. 

హోండా యునికార్న్ పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ఇది 162.71cc సింగిల్-సిలిండర్, 4-స్ట్రోక్, BS-VI ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్  ఇంజిన్ 13 bhp శక్తిని, 14.58 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో జతచేసి ఉంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 106 కి.మీ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. 

ఈ హోండా బైక్ బెస్ట్ మైలేజీని అందిస్తుంది. దీని ARAI లీటరుకు 60 కిలోమీటర్ల మైలేజ్‌ను ఇస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. దీనికి 13 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉంది. ఈ ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే మీరు 780 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు. అంటే ఈ బైక్‌ను సుదూర ప్రయాణాలకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. 

హోండా బైక్‌లో USB టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ సౌకర్యం ఉంది. ఇది రైడర్ ఫోన్‌ను ఛార్జ్ చేయడం సులభం చేస్తుంది. మీరు బైక్‌ను పెర్ల్ ఇగ్నియస్ బ్లాక్, మ్యాట్ యాక్సిస్ గ్రే మెటాలిక్, రేడియంట్ రెడ్ మెటాలిక్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో  కొనుగోలు చేయవచ్చు . హోండా యునికార్న్  గత 20 సంవత్సరాలుగా మార్కెట్లో  ఉంది. అయితే ఈ 20  సంవత్సరాలలో ఆటోమేకర్లు మోటార్‌సైకిల్ డిజైన్‌లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు .

