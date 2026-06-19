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  • /House Construction Cost Cut: సొంతింటి కల ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. రూ. 5లక్షలకే 3 గదుల ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు..!!

House Construction Cost Cut: సొంతింటి కల ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. రూ. 5లక్షలకే 3 గదుల ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు..!!

House Construction Cost Cut:  ఈరోజుల్లో సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇంటి నిర్మాణం అనేది చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. కానీ కొన్ని పద్దతులను పాటించినట్లయితే మీరు తక్కువ ఖర్చుతోనే ఇంటిని నిర్మించుకోవచ్చు. కేవలం రూ. 5లక్షల రూపాయలతో త్రిబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లును నిర్మించుకునే అవకాశం ఉంది. ఎలాగో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:26 AM IST
House Construction Cost Cut: సొంతింటి కల ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. రూ. 5లక్షలకే 3 గదుల ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. రూ. 5లక్షలకే 3 గదుల ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు..!!
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