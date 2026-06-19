/House Construction Cost Cut: సొంతింటి కల ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. రూ. 5లక్షలకే 3 గదుల ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు..!!

House Construction Cost Cut: నేటికాలంలో పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది అత్యంత ఖరీదైందని చెప్పాలి. కొందరు రెడీగా ఉన్న ఇల్లు లేదా అపార్ట్ మెంట్ లో ఫ్లాట్ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. మరికొంత మంది సొంత భూమిలోనే ఇల్లు కట్టుకునేందుకు ఇష్టపడుతారు. అయితే ఈ ద్రవ్యోల్బణ యుగంలో నగరంలో అయినా.. గ్రామంలో అయినా సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకునేందుకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని సులభమైన పద్ధతులు పాటించినట్లయితే భారీగా డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. కేవలం రూ. 5లక్షలతోనే ఇంటిని నిర్మించుకోవచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇల్లు కట్టుకొనేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి. కొంతమంది ఎలాంటి ప్లాన్ లేకుండానే ఇల్లు నిర్మిస్తుంటారు. దీంతో ఖర్చు అనేది భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఉదాహరణకు పిల్లర్లు, బీములు వాటి ఫౌండేషన్ వేసేందుకు టన్నుల కొద్దీ స్టీల్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ పిల్లర్లు లేకుండా కేవలం గోడల మీదే ఇల్లు నిర్మించినట్లయితే ఆ స్టీల్ ఖర్చులు మిగులుతుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఇల్లు నిర్మించుకునేందుకు ఇలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తే డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీరు బహుళ అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించకూడదనుకుంటే ఒక చిన్న మార్పు లక్షల రూపాయలను ఆదా చేస్తుంది. బరువు మోసే నిర్మాణాన్ని అనుసరించడం వల్ల భారీగా డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
ఫ్రేమ్ నిర్మాణాలతో పోల్చితే.. ఇందులో రీబార్ తక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఇంటి నిర్మాణ ఖర్చుల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాదు ఇటుకలకు బదులుగా ఫ్లై యాష్ ఇటుకలను చెక్కకు బదులుగా కాంక్రీట్ ఫ్రేమ్స్, రోజ్ వుడ్, టేకులకు బదులుగా తక్కువ ధరకు లభించే కలపను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు 500 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని తీసుకుంటే.. 3గదులు ఒక అంతస్తు గల 10*10 ఇల్లు కట్టేందుకు అయ్యే సగటు ఖర్చు చదరపు అడుగుకు రూ. 1,500. దీన్ని లెక్కిస్తే 500 చదరపు అడుగుల స్థలంలో ఈ ప్రామాణిక పద్ధతిలో ఒకే అంతస్తు ఇల్లు కట్టేందుకు అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 7.50లక్షలు అవుతుంది. నిర్మాణ సామాగ్రి ధరల్లోని హెచ్చుతగ్గులను బట్టి ఈ మొత్తం మారుతుంది. నిర్మాణంలో మార్పులు చేసి, బరువును మోయగల నిర్మాణాన్ని ఎంచుకుంటే పిల్లర్లు, స్టీల్ అవసరం ఉండదు. దీనికి కేవలం పైకప్పు, బాల్కనీకి మాత్రమే రీబార్ అవసరం అవుతుంది. సిమెంట్, ఇసుక వాడకం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సాంప్రదాయ ఇటుకలతో పోలిస్తే ఫ్లై యాష్ ఇటుకలను ఉపయోగించడం వల్ల యూనిట్కు 4-5 రూపాయలు ఆదా చేయవచ్చు.
ఫ్లై యాష్ ఇటుకలను ఉపయోగించడం వల్ల ప్లాస్టర్ అవసరం ఉండదు. వాటిని నేరుగా పుట్టీతో పూసి, ఆపై పెయింట్ చేయవచ్చు. దీనివల్ల ప్లాస్టర్, కూలీ ఖర్చులు రెండూ ఆదా అవుతాయి. సూచించిన చర్యలను మీరు పాటిస్తే, మీ సిమెంట్ వినియోగం సుమారు 50 బస్తాల వరకు తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం, ఒక బస్తా సిమెంట్ సగటు ధర రూ. 400 వరకు ఉంది. అంటే మీరు కేవలం సిమెంట్పైనే రూ. 20,000 ఆదా చేస్తారు. మొత్తం ఖర్చులో రీబార్ ఖర్చులు సాధారణంగా 20శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. బరువు మోసే నిర్మాణాల విషయంలో ఇది 10శాతానికి తగ్గుతుంది. సుమారు రూ. 150,000కు బదులుగా, మీ పని రూ. 75,000కే పూర్తవుతుంది. ఈ విధంగా, మీరు రీబార్పై రూ. 75,000 ఆదా చేస్తున్నారు.
సాధారణ ఇటుకలు కొనడానికి దాదాపు రూ. 50,000 ఖర్చవుతుండగా, ఫ్లై యాష్ ఇటుకలు కొనడానికి కేవలం రూ. 25,000 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. అంటే మీరు ఇటుకల మీద రూ. 25,000 ఆదా చేసినట్లే అని చెప్పాలి. ముందుగా చెప్పినట్లుగా, ఈ ఇటుకలకు ప్లాస్టర్ నుండి పిల్లర్స్, స్టీల్ వరకు ఏమీ అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇవి సిమెంట్, రీబార్ ఇసుక వాడకాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి. మీరు సాధారణ పద్ధతిలో ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇసుక కోసం రూ. 75,000 ఖర్చు చేస్తుంటే, ఈ పద్ధతి దానిని కేవలం రూ. 25,000 లేదా రూ. 50,000కి తగ్గిస్తుంది.
ఇతర ఖర్చులలో రాళ్లకు సుమారు 40,000 రూపాయలు, టైల్స్కు 50,000 రూపాయలు, పుట్టీ, పెయింటింగ్కు 25,000 రూపాయలు, కిటికీలు, తలుపులు, విద్యుత్, ప్లంబింగ్కు 1.15 లక్షల రూపాయలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. టాయిలెట్, బాత్రూమ్ను కలిపి నిర్మించడం వల్ల ఇటుకల నుండి సిమెంట్, ఇసుక వరకు అన్నింటిలోనూ ఆదా అవుతుంది, అలాగే తక్కువ స్థలాన్ని కూడా ఆక్రమిస్తుంది. మార్బుల్కు బదులుగా సిరామిక్ టైల్స్ను ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల కూలీ ఖర్చులు, ఇతర వ్యయాలు ఆదా అవుతాయి. మొత్తంగా, మీరు సులభంగా 2 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఆదా చేసుకోవచ్చు ఫ్రేమ్ నిర్మాణంతో ఒక అంతస్తు ఇల్లు కట్టే ఖర్చును 7.5 లక్షల రూపాయల నుండి 5 లక్షల రూపాయలకు లేదా అంతకంటే తక్కువకు తగ్గించుకోవచ్చు.
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