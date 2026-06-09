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Housewife Business Ideas: ఖాళీ సమయంలో కాసుల వర్షం.. మహిళల కోసం తక్కువ పెట్టుబడితో అదిరిపోయే 5 Home Business Ideas..!!

Housewife Business Ideas: ఆఫీసులకు వెళ్లక్కర్లేదు.. ఇంట్లో కూర్చుండి లక్షలు సంపాదించవచ్చు. ఈ డిజిటల్ యుగంలో, ఇంటి నుంచే డబ్బు సంపాదించడం పెద్దగా కష్టమేమీ కాదు. మహిళలు ఇంటి నుంచే ప్రారంభించి మంచి ఆదాయం సంపాదించగల ఉద్యోగాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం పొందే 5 హోం బిజినెస్ ఐడియాస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:29 PM IST
Housewife Business Ideas: ఖాళీ సమయంలో కాసుల వర్షం.. మహిళల కోసం తక్కువ పెట్టుబడితో అదిరిపోయే 5 Home Business Ideas..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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