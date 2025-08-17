English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Money Tips: పొదుపుతో కాదు.. మదుపుతో కోటీశ్వరుడు అవ్వండిలా..!!

Money Tips:  డబ్బు ఆదా చేయడం అనేది ఒక మంచి అలవాటే. కానీ కేవలం పొదుపు చేస్తే ధనవంతులు కావడం చాలా కష్టం. బ్యాంక్ ఖాతాలోనో, లాకర్‌లలోనో డబ్బు దాచుకుంటే అది ద్రవ్యోల్బణం (inflation) కారణంగా దాని విలువను కోల్పోతుంది. ఉదాహరణకు, ఈ రోజు రూ.100తో మీరు కొనే వస్తువులను రేపు కొనేటప్పటికి రూ.105 లేదా రూ.110 అవ్వొచ్చు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:31 PM IST

అంటే మీ డబ్బు విలువ తగ్గుతోంది. అందుకే, తెలివైన మార్గం ఏమిటంటే ఆ డబ్బును వివిధ ఆర్థిక సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం. దీనినే మదుపు (Investment) అంటారు. మదుపు చేయడం ద్వారా మీ డబ్బు పెరుగుతుంది, కోటీశ్వరుడు అవ్వాలనే మీ కల నిజమవుతుంది.

మదుపు ఎందుకు ముఖ్యమో తెలుసా?
మదుపు చేయడం వల్ల మీ డబ్బు పని చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. మీరు నిద్రలో ఉన్నా, లేదా ఇతర పనులు చేసుకుంటున్నా మీ డబ్బు మీకు ఆదాయాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది. దీనినే సంపద సృష్టి (Wealth Creation) అంటారు. మదుపు చేసేటప్పుడు వడ్డీపై వడ్డీ (Compounding) లభిస్తుంది. దీనివల్ల కాలక్రమేణా మీ పెట్టుబడి విలువ భారీగా పెరుగుతుంది. ఇది ఒక చిన్న మొక్క పెద్ద వృక్షంగా పెరిగినట్లుగా ఉంటుంది. కనుక, మీరు ఎంత త్వరగా మదుపు చేయడం ప్రారంభిస్తే, అంత ఎక్కువ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎలా మదుపు చేయాలి?

మదుపు చేయడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, ఆర్థిక లక్ష్యాలను బట్టి సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ : 
ఇది కొత్తగా మదుపు చేసే వారికి మంచి ఎంపిక. ఇందులో అనుభవజ్ఞులైన ఫండ్ మేనేజర్లు మీ డబ్బును వివిధ స్టాక్స్, బాండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెడతారు. సిస్టమ్యాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా ప్రతి నెలా ఒక చిన్న మొత్తాన్ని మదుపు చేయడం వల్ల రిస్క్ తగ్గుతుంది.

Also Read:  Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందించే  రూ. 10లక్షలతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఇలా చేస్తే చాలు..!!   

స్టాక్ మార్కెట్ : 
ఇందులో నేరుగా కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి మార్కెట్‌పై కొంత అవగాహన ఉండాలి.

 రియల్ ఎస్టేట్: 
భూమి, ఫ్లాట్స్ లేదా ఇళ్లపై పెట్టుబడి పెట్టడం. దీని విలువ దీర్ఘకాలంలో పెరుగుతుంది. అయితే, దీనికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి అవసరం.

Also Read:  US Visa New Rules: బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పిన అమెరికా.. అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే జేబుకు భారీ చిల్లు తప్పదు..!!  

కేవలం డబ్బును దాచుకోవడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడం కష్టం. అందుకే, ఈ రోజు నుంచే పొదుపుతో పాటు మదుపు కూడా చేయడం ప్రారంభించండి. మీకు ఎక్కువ వయసు లేనప్పుడే తక్కువ మొత్తంతో మొదలుపెట్టండి. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును తెలివిగా మదుపు చేస్తే, కోటీశ్వరుడు అవ్వాలనే మీ కల నిజమవుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఓర్పు, క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

