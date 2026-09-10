Zee Business Bond Tokenisation Summit 2026: దేశీయ ఆర్థిక రంగంలో సరికొత్త అవకాశాలకు వేదికగా నిలుస్తున్న రియల్-వరల్డ్ అసెట్స్ (RWA), బాండ్ టోకనైజేషన్పై ముంబై వేదికగా జరిగిన ‘జీ బిజినెస్ బాండ్ టోకనైజేషన్ సమ్మిట్ 2026’లో విస్తృత చర్చ జరిగింది. దేశంలో పెట్టుబడి మార్గాలను విస్తరించడంలో డిజిటల్ బాండ్లు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయని సదస్సులో పాల్గొన్న ఆర్థిక, టెక్నాలజీ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. బ్లాక్చెయిన్ సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ ద్వారా దేశీయ డెట్ మార్కెట్లో పెను మార్పులు రానున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు బాండ్ మార్కెట్లు ప్రధానంగా పెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకే పరిమితమై ఉన్నాయని.. సాధారణ లేదా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ప్రవేశం కష్టంగా ఉండేదని గుర్తుచేశారు.
సాధారణంగా కార్పొరేట్, ప్రభుత్వ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే భారీ మూలధనం అవసరమవుతుంది, దీనివల్ల ఇప్పటివరకు పెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకే ఇవి పరిమితమయ్యాయి. అయితే బ్లాక్చెయిన్ ఆధారిత టోకనైజేషన్ ద్వారా పెద్ద విలువ గల బాండ్లను చిన్న చిన్న భాగాలుగా (ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్) విభజించే వీలు కలుగుతుంది. దీంతో సామాన్య రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా స్వల్ప మొత్తంతో బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, స్మార్ట్ కాంట్రాక్టుల ద్వారా లావాదేవీలు ఆటోమేట్ అవ్వడం వల్ల మధ్యవర్తుల ప్రమేయం తగ్గి ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయని, లావాదేవీల రికార్డులు అత్యంత పారదర్శకంగా ఉండి క్షణాల్లో సెటిల్మెంట్లు పూర్తవుతాయని నిపుణులు విశ్లేషించారు.
STOEX సీఈఓ సుదీప్ ఛటర్జీ మాట్లాడుతూ.. డిజిటల్ బాండ్ల ప్రయాణంలో టోకెన్లను సృష్టించడం అనేది మొదటి అడుగు మాత్రమేనని, ఆ తర్వాతే అసలైన కార్యాచరణ, చట్టపరమైన సవాళ్లు మొదలవుతాయన్నారు. సెక్యూరిటీ టోకెన్ ఆఫరింగ్స్ (STOs) ఆస్తుల జారీ ప్రక్రియను ఎంతో సులభతరం చేసిన మాట నిజమే అయినా.. టోకెన్ జారీ తర్వాతి దశలను నడిపించేందుకు విస్తృత స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు దేశానికి అత్యంత ఆవశ్యకమన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సింగపూర్ మానిటరీ అథారిటీ (MAS) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ‘ప్రాజెక్ట్ గార్డియన్’ ప్రయోగాలను ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. డిజిటల్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ప్రపంచానికి ప్రధాన టెస్టింగ్ ల్యాబ్గా ఉన్న సింగపూర్లో దాదాపు 15 లోకలైజ్డ్ శాండ్బాక్స్ ప్రయోగాలు జరిగాయన్నారు. లెడ్జర్పై టోకనైజ్డ్ బాండ్లను విజయవంతంగా జారీ చేయవచ్చని ఈ ప్రయోగాలు నిరూపించినా.. ట్రేడింగ్ విషయంలో సెకండరీ మార్కెట్ విభజించి ఉండటం వంటి లోపాలు స్పష్టంగా వెలుగుచూశాయన్నారు. టోకెన్ సృష్టించిన తర్వాత ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆయన మూడు ప్రధాన విభాగాలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
సాంప్రదాయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు, నూతన డిజిటల్ ఎక్స్ఛేంజీలు పరస్పరం అనుసంధానమై, ఈ టోకెన్లను లిస్ట్ చేసి చురుగ్గా ట్రేడింగ్ జరిగేలా చూడటం అత్యంత ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. డిజిటల్ బాండ్లను హ్యాకింగ్, సాంకేతిక లోపాల బారిన పడకుండా కాపాడేందుకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఇన్స్టిట్యూషనల్-గ్రేడ్ కస్టడీ సొల్యూషన్స్ను నిర్మించాలని సూచించారు. రియల్-టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ను సరిగ్గా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు చట్టబద్ధంగా నెట్వర్క్లోకి ప్రవేశించేలా నిబంధనలను ప్రామాణీకరించాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. శాండ్బాక్స్ ప్రయోగాల స్థాయి నుంచి రియల్-వరల్డ్ మార్కెట్లోకి బాండ్ టోకనైజేషన్ విస్తరించాలంటే రెండు ప్రధాన రిస్కులను ప్రభుత్వం, నియంత్రణ సంస్థలు అధిగమించాల్సి ఉంటుందని ఛటర్జీ వివరించారు.
టోకనైజేషన్ అనేది ఆస్తి యాజమాన్యానికి సంబంధించి సరికొత్త పద్ధతిని ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ విధానం పూర్తిస్థాయిలో విస్తరించాలంటే సమగ్ర చట్టాలు రావాలి. ఒక టోకెన్ దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందో ప్రపంచవ్యాప్త న్యాయ చట్టాలు స్పష్టంగా నిర్వచించాలి. సాంప్రదాయ పేపర్, రిజిస్ట్రీ డాక్యుమెంట్లకు న్యాయస్థానాల్లో ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన విలువ ఉంటుందో, డిజిటల్ యాజమాన్యానికి కూడా అదే స్థాయి లీగల్ గుర్తింపు ఉండాలి. బ్లాక్చెయిన్ నెట్వర్క్లు, స్మార్ట్ కాంట్రాక్టులు సరికొత్త సైబర్ ముప్పులను తెచ్చిపెడతాయి. వీటికి వ్యతిరేకంగా అత్యున్నత స్థాయి ఇన్స్టిట్యూషనల్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు అవసరం.
గత ముప్పై ఏళ్లలో సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ రంగం కంప్యూటరీకరణ, డిజిటల్ మార్పులకు గురైన ప్రతిసారీ తీవ్రమైన ఐటీ, సాంకేతిక రిస్కులను ఎదుర్కొందని, టోకనైజేషన్ కూడా ఆర్థిక పరిణామ క్రమంలో అలాంటి సహజమైన దశలోనే ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు. సరికొత్త సాంకేతికతకు చట్టబద్ధమైన రక్షణలు, పటిష్టమైన సైబర్ భద్రతను జోడించినప్పుడే డిజిటల్ బాండ్లు భారత ఆర్థిక రంగంలో సాధారణ మదుపరులకు విశ్వసనీయమైన సాధనంగా మారి ప్రధాన స్రవంతిలోకి వస్తాయని సదస్సు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.