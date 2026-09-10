Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Bond Tokenisation Summit 2026: బాండ్ టోకనైజేషన్‌తో సరికొత్త విప్లవం.. ‘జీ బిజినెస్ సమ్మిట్’లో నిపుణుల కీలక విశ్లేషణ..!

Bond Tokenisation Summit 2026: బాండ్ టోకనైజేషన్‌తో సరికొత్త విప్లవం.. ‘జీ బిజినెస్ సమ్మిట్’లో నిపుణుల కీలక విశ్లేషణ..!

Zee Business Bond Tokenisation Summit 2026: భారత డెట్ మార్కెట్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులకు బాండ్ టోకనైజేషన్ నాంది పలుకుతోంది. ముంబైలో జరిగిన ‘జీ బిజినెస్ బాండ్ టోకనైజేషన్ సమ్మిట్ 2026’ వేదికగా దేశీయ ఆర్థిక, టెక్నాలజీ నిపుణులు సమావేశమై డిజిటల్ బాండ్ల భవిష్యత్తు, సామాన్య రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు లభించబోయే సరికొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలపై లోతుగా చర్చించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 10, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:02 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: బాండ్ టోకనైజేషన్‌తో సరికొత్త విప్లవం.. ‘జీ బిజినెస్ సమ్మిట్’లో నిపుణుల కీలక విశ్లేషణ..!
Image Credit: Bond Tokenisation Summit 2026

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎర్రకోట కారు బాంబ్ పేలుడు కేసులో NIA కీలక ముందడుగు..
2
3
4
5