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EPFO Interest Rate Decision: PF వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

EPFO Interest Rate Decision: ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి  మూల వేతనం, కరువు భత్యం నుండి 12శాతం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కోసం కట్ అవుతుంది. ఉద్యోగి చెల్లించేంత మొత్తాన్నే 12శాతం కంపెనీ కూడా చెల్లిస్తుంది.  ఇదే కాకుండా పీఎఫ్ నిర్వహణ ఖర్చు,  ఉద్యోగులకు ఉచిత బీమా ఖర్చును కూడా కంపెనీ భరించాల్సి ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:33 PM IST
EPFO Interest Rate Decision: PF వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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PF వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
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