/EPFO Interest Rate Decision: PF వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

EPFO Interest Rate Decision: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం.. ఇటీవల 2025-26 సంవత్సరానికి గాను 7.8 కోట్ల మంది ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్లపై 8.25శాతం వడ్డీ రేటును ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ రేటు వరుసగా 3వ సంవత్సరం కూడా అలాగే స్థిరంగా ఉంచింది. ఇతర స్థిర-ఆదాయ, పన్ను-పొదుపు ఎంపికలలోకెల్లా ఇదే అత్యధికమని చెప్పాలి. అయితే 1980లు, 1990లలో EPFపై వడ్డీ రేటు 12శాతం వరకు ఉండేది. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ పై వడ్డీ రేటు సుమారు 8-8.5శాతంగా ఉంది. అయితే ఈపీఎఫ్ఓ వడ్డీ రేటును ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? తెలుసుకుందాం.
వడ్డీ రేటును ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ అయిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ వడ్డీ రేటును నిర్ణయిస్తుంది. ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, డెట్ సెక్యూరిటీలు, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ వంటి వివిధ రుణ, ఈక్విటీ సాధనాలలో పెట్టుబడుల నుండి EPFO పొందే వడ్డీ ఆదాయాలను మదింపు చేయడం ద్వారా ఈ రేటును నిర్ణయిస్తారు. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ రేటును ఆమోదించిన తర్వాత, దానిని చందాదారుల ఖాతాలకు జమ చేస్తారు. వడ్డీని ఏటా జమ చేసినప్పటికీ, ఆర్థిక సంవత్సరం పొడవునా నెలవారీ నిల్వ ఆధారంగా దీనిని లెక్కిస్తారు. సాధారణంగా, కష్ట సమయాల కోసం ఒక చిన్న మిగులును పక్కన పెడతారు.
ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి మూల వేతనం, కరువు భత్యం నుండి 12శాతం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కోసం కట్ అవుతుంది. ఉద్యోగి చెల్లించేంత మొత్తాన్నే 12శాతం కంపెనీ కూడా చెల్లిస్తుంది. ఇదే కాకుండా పీఎఫ్ నిర్వహణ ఖర్చు, ఉద్యోగులకు ఉచిత బీమా ఖర్చును కూడా కంపెనీ భరించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మొత్తం జీతంలో సుమారు 1శాతం ఉంటుంది. PF నుండి మీకు మూడు ప్రధాన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి, మొదటిది ప్రావిడెంట్ ఫండ్, రెండవది పెన్షన్ మూడవది బీమా.
ఇప్పుడు ఈ డబ్బుపై వడ్డీ ఎలా వస్తుందో తెలుసుకుందాం. ప్రతి ఏడాది ఈపీఎఫ్ఓ తనకు అందే కొత్త డబ్బు మొత్తాన్ని, గత వడ్డీ, లాభాలు, పాత పెట్టుబడుల మెచ్యూరిటీ ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడులలో పెడుతుంది. 2024-25లో ఈపీఎఫ్ఓ మొత్తం రూ. 3,35,629 కోట్లు అందుకుంది. అందులో అత్యధిక భాగమైన రూ. 2,58,133 కోట్లు ఉద్యోగుల నుండి వచ్చిన విరాళాలు ఉంటాయి. ఈ పెట్టుబడి నుండి వచ్చే ఆదాయం ఆధారంగా మీ వార్షిక వడ్డీ నిర్ణయిస్తుంది.
పెట్టుబడుల వర్గాలు ఏమిటి?
కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ నిర్దేశించిన పెట్టుబడి విధానం ప్రకారం ఈపీఎఫ్ఓ పెట్టుబడి పెడుతుంది. పెట్టుబడి విధానం, పరిమితులు సమయం, అవసరాలను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. 2014-15లో, మొత్తం కొత్త డిపాజిట్లలో 55శాతం వరకు ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలకు, అంతే మొత్తాన్ని రుణ పెట్టుబడులకు 5శాతం వరకు మనీ మార్కెట్ సాధనాలకు కేటాయించారు.
పెట్టుబడులను ఎవరు నిర్వహిస్తారు?
నిధులు ఎలా నిర్వహిస్తుంది.. ఎలా పెట్టుబడి పెడుతోంది.. ఎలా పంపిణీ చేస్తుందో CBT నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది. కానీ రుణ పోర్ట్ఫోలియోను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లు నిర్వహిస్తారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా 8శాతం కంటే ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందించగల తన సామర్థ్యానికి కారణం, తన పటిష్టమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, తన పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియో క్రెడిట్ ప్రొఫైల్, ETFలు ఇతర పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చే బలమైన రాబడులేనని EPFO భావిస్తోంది. ETFల ద్వారా వచ్చే బలమైన రాబడుల దృష్ట్యా, EPFO భవిష్యత్తులో తన నికర పెట్టుబడిని 15శాతానికి పెంచవచ్చు. ఇతర పెట్టుబడి సాధనాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.
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