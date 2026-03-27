Petrol Price Today: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్తో ప్రపంచ దేశాలు చమురు సంక్షోభంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఆంక్షలు విధించడంతో చమురు దిగుమతులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న ఇబ్బందులకు చెక్ పెడుతూ.. ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది. దీంతో ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీ ఊరట లభించింది. చైనా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ సహా అనేక దేశాలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచితే.. భారత్లో మాత్రం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని కేంద్రం తగ్గించింది. దీంతో చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచాల్సిన అవసరం లేదు.
యుద్ధం ప్రారంభమైన తరువాత ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆయిల్ కంపెనీలు లీటరు పెట్రోల్పై 24 రూపాయల వరకు, లీటరు డీజిల్పై 30 రూపాయల వరకు నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. ఆయిల్ కంపెనీలపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది. పెట్రోల్, డీజిల్పై ప్రత్యేక ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని ప్రభుత్వం 10 రూపాయలు తగ్గించింది. ఈ తగ్గింపు తరువాత పెట్రోల్పై 3 రూపాయలు అవ్వగా.. డీజిల్పై ఎలాంటి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఉండదు. అయితే ఈ ట్యాక్స్ తగ్గించడం వల్ల సామాన్య ప్రజలకు నేరుగా ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. కానీ నష్టాలు తగ్గితే.. ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచే ఆలోచన చేయవు. అందుకే పరోక్షంగా ఉపశమనం కలిగించేలా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. లీటరు పెట్రోల్పై ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
రిఫైనరీ నుంచి వాహనంలోకి పెట్రోల్, డీజిల్ చేరే వరకు చాలా రకాల ట్యాక్స్లు ఉంటాయి. ముడి చమురు, శుద్ధికి 45 శాతం, కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం 25 శాతం, రాష్ట్ర పన్నులు 20 శాతం, డీలర్ కమీషన్ 10 శాతం వరకు ఉంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం లీటరు పెట్రోల్పై మొత్తం రూ.21.90 ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ను వసూలు చేస్తుంది.
==> ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్- రూ.1.4
==> ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్- రూ.13 (రూ.10 తగ్గింపుతో రూ.3 కి చేరింది.)
==> వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి సెస్ - రూ.2.5
==> అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం (రోడ్డు, మౌలిక సదుపాయాల సెస్)- రూ.5
డీజిల్పై కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం రూ. 17.8గా ఉంది.
==> ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ సుంకం - రూ.1.8
==> ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం - రూ.10 (రూ.10 తగ్గింపుతో జీరోకి చేరింది.)
==> వ్యవసాయ, మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి సెస్ - రూ.4
==> అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం (రోడ్డు, మౌలిక సదుపాయాల సెస్)- రూ.2
