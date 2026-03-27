English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
Petrol and Diesel Prices: ఒక లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుందో తెలుసా..!

Petrol Price Today: పెట్రోల్, డీజిల్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్‌ను తగ్గించడంతో ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీ ఊరట కలిగింది. యుద్ధం ప్రభావంతో ఏర్పడిన నష్టాలను పూరించుకునేందుకు కంపెనీలకు అవకాశం ఏర్పడింది. ఎక్సైజ్ పన్నును తగ్గించిన తరువాత కేంద్రానికి ఒక లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎంత ఆదాయం వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:43 PM IST

Petrol Price Today: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌తో ప్రపంచ దేశాలు చమురు సంక్షోభంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఆంక్షలు విధించడంతో చమురు దిగుమతులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న ఇబ్బందులకు చెక్ పెడుతూ.. ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది. దీంతో ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీ ఊరట లభించింది. చైనా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ సహా అనేక దేశాలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచితే.. భారత్‌లో మాత్రం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని కేంద్రం తగ్గించింది. దీంతో చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. 

Add Zee News as a Preferred Source

యుద్ధం ప్రారంభమైన తరువాత ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆయిల్ కంపెనీలు లీటరు పెట్రోల్‌పై 24 రూపాయల వరకు, లీటరు డీజిల్‌పై 30 రూపాయల వరకు నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. ఆయిల్ కంపెనీలపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించింది. పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ప్రత్యేక ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని ప్రభుత్వం 10 రూపాయలు తగ్గించింది. ఈ తగ్గింపు తరువాత పెట్రోల్‌పై  3 రూపాయలు అవ్వగా.. డీజిల్‌పై ఎలాంటి స్పెషల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఉండదు. అయితే ఈ ట్యాక్స్ తగ్గించడం వల్ల సామాన్య ప్రజలకు నేరుగా ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. కానీ నష్టాలు తగ్గితే.. ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచే ఆలోచన చేయవు. అందుకే పరోక్షంగా ఉపశమనం కలిగించేలా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. లీటరు పెట్రోల్‌పై ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.. 

రిఫైనరీ నుంచి వాహనంలోకి పెట్రోల్, డీజిల్ చేరే వరకు చాలా రకాల ట్యాక్స్‌లు ఉంటాయి. ముడి చమురు, శుద్ధికి 45 శాతం, కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం 25 శాతం, రాష్ట్ర పన్నులు 20 శాతం, డీలర్ కమీషన్ 10 శాతం వరకు ఉంటుంది. 

కేంద్ర ప్రభుత్వం లీటరు పెట్రోల్‌పై మొత్తం రూ.21.90 ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్‌ను వసూలు చేస్తుంది.

==> ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్- రూ.1.4
==> ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్-  రూ.13 (రూ.10 తగ్గింపుతో రూ.3 కి చేరింది.) 
==> వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి సెస్ - రూ.2.5
==> అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం (రోడ్డు, మౌలిక సదుపాయాల సెస్)- రూ.5 

డీజిల్‌పై కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం రూ. 17.8గా ఉంది.  

==> ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ సుంకం - రూ.1.8 
==> ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం - రూ.10 (రూ.10 తగ్గింపుతో జీరోకి చేరింది.)
==> వ్యవసాయ, మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి సెస్ - రూ.4 
==> అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం (రోడ్డు, మౌలిక సదుపాయాల సెస్)- రూ.2 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Petrol and dieselPetrol And Diesel RatesPetrol and diesel pricesPetrol And Diesel Prices In India

Trending News