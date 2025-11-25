English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • SIP: రిటైర్మెంట్ నాటికి మీ చేతికి రూ. 10కోట్లు రావాలంటే.. ప్రతినెలా ఎంత SIP చేయాలి? ఇదే సరైన ప్రణాళిక.!!

SIP: రిటైర్మెంట్ నాటికి మీ చేతికి రూ. 10కోట్లు రావాలంటే.. ప్రతినెలా ఎంత SIP చేయాలి? ఇదే సరైన ప్రణాళిక.!!

Power Of SIP: 60 ఏళ్ల వయస్సులో రూ. 10 కోట్ల పదవీవిరమణ కార్పస్ సాధించడానికి అవసరమైన SIP మొత్తం మీరు పెట్టుబడి ప్రారంభించిన వయస్సుపై ఆధారపడుతుంది. 12శాతం రాబడితో 25 ఏళ్లలో SIP ప్రారంభిస్తే నెలకు రూ. 15,000 సరిపోతుంది. ఆలస్యంగా ప్రారంభిస్తే SIP మొత్తాలు భారీగా పెరుగుతాయి. కాంపౌండింగ్ వల్ల ముందస్తు పెట్టుబడి అత్యధిక లాభాలు ఇస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:16 AM IST

Trending Photos

Chatugrahi Yoga: 50 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..
6
Chaturgrahi Yoga
Chatugrahi Yoga: 50 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..
KL Rahul: ఐపీఎల్ టీమ్ కెప్టెన్లపై కేఎల్ రాహుల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నాడంటే..?
5
KL Rahul
KL Rahul: ఐపీఎల్ టీమ్ కెప్టెన్లపై కేఎల్ రాహుల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నాడంటే..?
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
7
Wedding Celebrations
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
CIBIL Score: సిబిల్‌ స్కోర్ 800 ఉన్నా.. మీ లోన్‌ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ తప్పులే కారణం..!!
6
CIBIL Score
CIBIL Score: సిబిల్‌ స్కోర్ 800 ఉన్నా.. మీ లోన్‌ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ తప్పులే కారణం..!!
SIP: రిటైర్మెంట్ నాటికి మీ చేతికి రూ. 10కోట్లు రావాలంటే.. ప్రతినెలా ఎంత SIP చేయాలి? ఇదే సరైన ప్రణాళిక.!!

Power Of SIP: 60 సంవత్సరాల వయస్సులోపు పదవీ విరమణ కోసం రూ. 10 కోట్ల మొత్తాన్ని కూడబెట్టడం కష్టం అని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ నిజానికి, సమయానికి ప్రారంభించిన పెట్టుబడి, క్రమబద్ధమైన SIPలు, కాంపౌండింగ్ శక్తి కలిసి పనిచేస్తే, ఈ లక్ష్యం పూర్తిగా సాధ్యమే. మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారన్నదానికంటే, పెట్టుబడులు ప్రారంభించే సమయం మరింత కీలకంగా మారుతుంది. మీరు త్వరగా మొదలు పెడితే, తక్కువ నెలవారీ పెట్టుబడితోనే పెద్ద కార్పస్‌ను నిర్మించవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

10 కోట్లకు 12శాతం రాబడి ఆధారంగా లెక్కింపు:
12శాతం సగటు వార్షిక రాబడి అంచనాతో 60 ఏళ్ల వయస్సులో రూ. 10 కోట్ల లక్ష్యం ఉంటే, SIP మొత్తం మీ ప్రస్తుత వయస్సును బట్టి మారుతుంది. ఉదాహరణకు.. మీరు  25 ఏళ్ల వయస్సులో పెట్టుబడి మొదలు పెడితే, నెలకు సుమారు రూ. 15,000 పెట్టుబడితో లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు. కానీ 30 ఏళ్ల వయస్సులో మొదలు పెడితే, అదే లక్ష్యం చేరుకోవడానికి SIP మొత్తం దాదాపు రూ. 28,000 కావాలి. ఇక 40 ఏళ్లకు మొదలు పెడితే, SIP నెలకు సుమారు రూ. 1,00,000 దాకా పెరుగుతుంది. వయస్సు పెరిగేకొద్దీ సమయం తగ్గిపోతుంది.  అందుకే నెలవారీ బాధ్యత పెరుగుతుంది.

ఇలా సమ్మేళనం చేయడంలోని అద్భుతాన్ని అర్థం చేసుకోండి: 
కాంపౌండింగ్ శక్తి ఎందుకు అంత ముఖ్యమో ఈ ఉదాహరణతో తెలుసుకోవచ్చు.  20 ఏళ్ల వయస్సులో రూ. 1 లక్ష పెట్టినా, అది 60 ఏళ్లకల్లా దాదాపు రూ. 93 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. అదే మొత్తం 25 ఏళ్ల వయస్సులో పెడితే, భవిష్యత్తు విలువ సుమారు రూ. 52 లక్షలు మాత్రమే. 30 ఏళ్లకు అది రూ. 29 లక్షలు, 40 సంవత్సరాలకు అది కేవలం రూ. 9 లక్షలు మాత్రమే అవుతుంది. అంటే సమయమే ఇక్కడ అసలైన పెట్టుబడి అన్నమాట.

Also Read: Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ 5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!

కాంపౌండింగ్ అంటే ఏమిటి? 
కాంపౌండింగ్ అంటే పెట్టుబడి చేసిన మొత్తం మీద మాత్రమే కాదు.గతంలో వచ్చిన వడ్డీపై కూడా వడ్డీ రావడం. ఈ చక్రం సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగడం వల్ల, కొద్ది మొత్తాలు కూడా భవిష్యత్తులో భారీ మొత్తంగా మారతాయి. అందుకే చిన్న వయస్సులో పెట్టుబడి చేయడం ద్వారా మీరు తక్కువ నెలవారీ SIPతోనే పెద్ద మొత్తాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. పైగా, ఆదాయం పెరిగేకొద్దీ SIPను పెంచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

ముందస్తు పెట్టుబడి వల్ల కలిగే గొప్ప ప్రయోజనం:
మీరు 40 లేదా 50 సంవత్సరాలకు పెట్టుబడి ప్రారంభించినా కూడా ఇంకా అవకాశం ఉంటుంది. SIP మొత్తం ఎక్కువైనా, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి చేస్తే రూ. 10 కోట్ల లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు. అదనంగా, బోనస్‌లు, ఇన్క్రిమెంట్లు, ELSS పన్ను మినహాయింపు నిధులు, ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలు మీ కార్పస్‌ను మరింత వేగంగా పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

Also Read: Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

SIP InvestmentRetirement Planning10 crore corpuscompounding power12 percent returns

Trending News