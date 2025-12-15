English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mudra Loan: ముద్రా లోన్ పొందాలంటే ఎలా? ఎవరికీ ఎంత లోన్ ఇస్తారు.? దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి..?

Mudra loan scheme: చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించి ఆర్ధికంగా నిలదొక్కోవాలని భావించే వారికి ముద్రాలోన్ ఒక దిక్సూచీగా నిలుస్తోంది. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం.. ప్రధాన మంత్రి ముద్రాయోజన పేరుతో ఈ స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది. దీనిలో ఎలాంటి పూచీకత్తు పెట్టకుండానే లోన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 15, 2025, 07:54 PM IST

PM Mudra Yojana: పీఎం ముద్రా లోన్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు వ్యాపారాలు చేసే ఎంతో మందికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరింది. అయితే ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. ఎవరైనా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలనుకున్నా.. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకున్నా.. ప్రభుత్వం వారికి ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తుంది. ఈ పీఎం ముద్రా యోజన కింద సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునేవారు చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు రూ. 10లక్షల వరకు లోన్ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన అద్భుతమైన స్కీమ్. కేంద్రం 2015 ఏప్రిల్ 8న తీసుకువచ్చిన ఈ స్కీమ్ ద్వారా కార్మికులు, రైతులు సహా ఇతర అసంఘటిత రంగాల వారు కూడా ఈ లోన్ తీసుకోవచ్చు.

అయితే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఈ స్కీమును ప్రవేశపెట్టి దాదాపు 10ఏళ్లు కావస్తుంది. ఈ స్కీమ్ కింద రూ. 10లక్షల వరకు షూరిటీ లేని లోన్లను ప్రభుత్వ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు, గ్రామీణ బ్యాంకులు, సహకరా బ్యాంకులు అందిస్తున్నాయి.

ఈ ముద్రాలోన్లు మూడు కేటగిరీల్లో ఉంటాయి. 1. శిశు, 2. కిషోర్, 3 తరుణ్. శిశు కేటగిరిలో రూ. 50వేల వరకు లోన్ అందిస్తారు. కిషోర్ కేటగిరిలో రూ. 50వేల నుంచి 5లక్షలు, తరుణ్ కేటగిరిలో రూ. 5లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు లోన్లు అందిస్తారు. అయితే మొదట తీసుకున్న లోన్లను నిర్ణీత సమయంలో కట్టినట్లయితే తరుణ్ ప్లస్ కేటగిరిలో రూ. 20లక్షల వరకు లోన్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ సమయంలో నిర్మలా సీతారామన్ ఈ ముద్రాలోన్ పరిమితి పెంపును ప్రకటించారు. ఇప్పటికే లోన్ తిరిగి చెల్లించినవారికి లోన్ లిమిట్ రూ. 20లక్షల వరకు పెంచినట్లు తెలిపారు. పీఎం ముద్రాలోన్ స్కీమ్ కింద 35శాతం సబ్సిడీతో రూ. 10లక్షల వరకు ఈ లోన్ పొందవచ్చు.

ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి:

పీఎం ముద్రాలోన్ కు అర్హత పొందేందుకు దరఖాస్తుదారులు ఏ బ్యాంకు లేదా ఆర్ధిక సంస్థల్లో డిఫాల్టర్ గా ఉండరాదు. క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుండాలి. ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యాపారంలో అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుల వయస్సు 18 ఏళ్ల నుంచి 60ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఈ లోన్ కోసం ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేదా తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు.

ఎలాంటి పత్రాలు అవసరం:

ముద్రలోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గుర్తింపు కార్డు, పాన్ కార్డు, రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్, కొనుగోలు చేసిన వస్తువులకు కొటేషన్లు, బిజినెస్ లైసెన్స్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, ప్రస్తుతం రిజిస్టర్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్, పాస్ పోర్టు సైజు ఫొటో తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?

-ముందుగా మీరు ముద్రలోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటున్న బ్యాంకుకు వెళ్లాలి.

-పీఎం ముద్రాలోన్ గురించి బ్యాంకు అధికారి అడిగి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.

-అప్లికేషన్ తీసుకుని మీ వివరాలన్ని ఫామ్ లో నింపండి.

-మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ కు అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ జిరాక్స్ అటాచ్ చేయండి.

-మీరు నింపిన ఫామ్ అలాగే డాక్యుమెంట్స్ బ్యాంక్ అధికారికి సబ్ మిట్ చేయండి.

-బ్యాంకు మీ అప్లికేషన్ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ను వెరిఫై చేస్తుంది.

-చివరికి మీకు అర్హత ఉన్నట్లయితే మీక కొన్ని రోజుల్లోనే లోన్ ఆమోదం లభిస్తుంది.

కాగా 2024 బడ్జెట్ లో ముద్రాలోన్ లిమిట్ ను రూ. 10లక్షల నుంచి రూ 20లక్షలకు పెంచింది ప్రభుత్వం. ఇది మహిళలు, యువతతోపాటు లక్షలాది మందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో దాదాపు 60 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు.

 

