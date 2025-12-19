PF Interest: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఎంత వడ్డీని సంపాదించింది? ఒకే ఒక క్లిక్ తో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!!

PF Annual Interest: ప్రస్తుతం ఉన్న అవసరాలను తీర్చుకుంటూ.. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు పలు రకాల పొదుపు మార్గాలను ఎంచుకుంటుంటారు. కొందరు ఫిక్డ్స్ డిపాజిట్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మరికొందరు తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బును దాచుకుంటారు. ఇంకొందరు స్టాక్ మార్కెట్లు లేదా ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. అయితే ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికోసం అత్యంత ముఖ్యమైన పొదుపు మార్గం ఏంటంటే అది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని చెప్పాలి.
ఎందుకంటే ఉద్యోగులు ప్రతినెలా తాము జీతం పొందే సమయంలో.. వారి వేతనంలో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కు జమ చేస్తారు. అదే మొత్తానికి సమానంగా యజమాని కూడా తన వంతుగా కొంత కంట్రిబ్యూషన్ ను పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ చేస్తాడు. ఈ మొత్తాన్ని ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తుంది. అయితే పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అయ్యే డబ్బు కేవలం భద్రత కోసం మాత్రమే కాకుండా.. ప్రతి ఏడాది ఆ మొత్తానికి వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ఈ వడ్డీ మొత్తాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన అనంతరం ఉద్యోగుల పీఎఫ్ అకౌంట్ కు జమ చేస్తుంది.
అయితే చాలా మంది ఉద్యోగులకు తమ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత వడ్డీ జమ అయిందన్న సంగతి స్పష్టంగా తెలియదు. వడ్డీ క్రెడిట్ అయ్యిందా లేదా అయితే ఎంత మొత్తంలో జమ అయిందో తెలుసుకునేందుకు ఒక సులభమైన మార్గం ఆన్ లైన్ విధానం ఉంది. దీని ద్వారా మీరు మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత వడ్డీ జమ అయ్యిందో తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు ఎంత?
ఈపీఎఫ్ఓ 2024-25వ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వడ్డీ రేటును 8.25శాతంగా నిర్ణయించింది. గత ఆర్ధిక ఏడాదిలో కూడా ఇదే రేటు అమల్లో ఉంది. ఒక ఉద్యోగి యజమాని ద్వారా ఏడాదంతా తమ పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ చేసిన మొత్తంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఈ వడ్డీ రేటు ప్రకారం వడ్డీని లెక్కిస్తుంది. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత ఈ వడ్డీ మొత్తాన్ని పీఎఫ్ అకౌంట్లోకి జమ చేస్తారు.
మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు వడ్డీ జమ అయిందా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో వడ్డీ జమ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్లైన్ పాస్బుక్ సర్వీసును అందుబాటులో తీసుకవచ్చింది. ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించి మీరు ఇంట్లో నుంచే మీ అకౌంట్ వివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
మొదటి దశ:
ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక పాస్బుక్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. అందుకోసం passbook.epfindia.gov.in లోని మెంబర్ పాస్బుక్ లాగిన్ పేజీకి వెళ్లాలి.
రెండవ దశ:
వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత, మీ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ను ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ను టైప్ చేసి.. అక్కడ చూపించే కాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత సైన్ ఇన్ బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
మూడవ దశ:
లాగిన్ అయిన తర్వాత.. స్క్రీన్పై మీకు వివిధ విభాగాలు కనిపిస్తాయి. వాటిలో పాస్బుక్ అనే సెక్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. అక్కడ మీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పాస్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో మీ యజమాని, మీరు ప్రతి నెలా జమ చేసిన మొత్తం, అలాగే వార్షిక వడ్డీగా ఎంత మొత్తం జమ అయిందో వివరంగా చూడవచ్చు.
ఈ పాస్బుక్ ద్వారా మీరు మీ పీఎఫ్అకౌంట్లో ప్రతి నెలా జమ అవుతున్న మొత్తాన్ని, మొత్తం బ్యాలెన్స్ను, సంవత్సరాంతంలో జమయ్యే వడ్డీ వివరాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మీ భవిష్యత్తు పొదుపుపై స్పష్టమైన అవగాహన ఏర్పడేలా చేస్తుంది.
