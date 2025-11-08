English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CIBIL Score: కేవలం నెల రోజుల్లోనే మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచుకోవచ్చా? ఇది సాధ్యమేనా?

CIBIL Score: లోన్స్ లేదా క్రెడిట్ కార్డులు పొందడంలో సిబిల్ స్కోర్‌ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక నిబద్ధతను, క్రెడిట్ హిస్టరీని సూచించే మూడు అంకెల సంఖ్య. సాధారణంగా 300 నుండి 900 వరకు ఉండే సిబిల్ స్కోర్‌లో 750కి పైగా ఉంటే మంచి స్కోర్‌గా పరిగణిస్తారు. ఈ స్కోర్‌ను క్రెడిట్ బ్యూరో సంస్థలు అయిన ట్రాన్స్‌యూనియన్ సిబిల్, ఎక్స్‌పీరియన్, ఈక్విఫాక్స్ , హైమార్క్ వంటి సంస్థలు నిర్ణయిస్తాయి. వీటికి బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు అందించే వివరాలు ఆధారంగా ప్రతి వ్యక్తి క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను అంచనా వేస్తాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:46 PM IST

  సిబిల్ స్కోర్‌ను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు లేదా లోన్ ఈఎమ్ఐలను సమయానికి చెల్లించకపోవడం, క్రెడిట్ లిమిట్‌ను దాటి ఖర్చు చేయడం, పాత లోన్లను సెటిల్ చేయకుండా వదిలేయడం లేదా తరచుగా కొత్త క్రెడిట్ కార్డులు, రుణాలకు అప్లై చేయడం వంటి చర్యలు స్కోర్‌ను తగ్గిస్తాయి. ఒకసారి స్కోర్ పడిపోతే, దాన్ని తిరిగి పెంచుకోవడం తక్షణంలో సాధ్యంకాదు. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది 30 రోజుల్లో సిబిల్ స్కోర్ పెంచుకోవచ్చా? అని సందేహపడుతుంటారు.

 నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సిబిల్ స్కోర్‌ను ఒక్క నెలలో గణనీయంగా పెంచడం సాధ్యం కాదు. ఇది క్రమబద్ధమైన ఆర్థిక అలవాట్లు, సమయానికి బిల్లులు చెల్లించడం వంటి నియమాలను పాటించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు బిల్లు చెల్లింపులు సకాలంలో చేస్తూ, క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్‌ను 30 శాతం లోపు ఉంచి, కొత్త రుణాల కోసం అప్లై చేయకుండా ఉంటే, స్కోర్ నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతుంది. సాధారణంగా 30 నుండి 60 రోజుల్లో ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒకే నెలలో 200 నుండి 300 పాయింట్లు పెరగడం వాస్తవం కాదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సిబిల్ స్కోర్ మెరుగుపర్చుకోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను ఆటో డెబిట్‌గా సెట్ చేసుకోవడం, పాత బకాయిలను క్లియర్ చేయడం, పాత క్రెడిట్ కార్డులను మూసివేయకుండా కొనసాగించడం వంటి చర్యలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. బ్యాంకులు, రుణదాతలు సాధారణంగా ప్రతి నెలా క్రెడిట్ రిపోర్టులను అప్‌డేట్ చేస్తారు. కాబట్టి సకాలంలో పేమెంట్స్ చేస్తూ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ఉంటే, రెండు నెలల్లో మీ సిబిల్ స్కోర్‌లో గణనీయమైన మెరుగుదల సాధ్యమే. మొత్తానికి సిబిల్ స్కోర్ అనేది దీర్ఘకాలిక క్రమశిక్షణ ఫలితం. క్రమం తప్పకుండా చెల్లింపులు చేయడం, ఖర్చుపై నియంత్రణ వహించడం ద్వారా మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీని తిరిగి పొందవచ్చు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

