  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Sukanya Samriddhi Yojana: మీ కూతురు భవిష్యత్తుకు బంగారు పెట్టుబడి.. సుకన్య అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి.. ఎంత రాబడి వస్తుంది..? స్కీము పూర్తి వివరాలివే..!!

Sukanya Samriddhi Yojana: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. వాటిలో సుకన్య సమృద్ధి యోజన అత్యంత కీలకంగా నిలుస్తోంది. దేశంలోని ప్రతి ఆడపిల్ల భవిష్యత్తు ఆర్థికంగా భద్రంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో అలాగే ‘బేటీ బచావో – బేటీ పఢావో’ ఉద్యమాన్ని మరింత బలపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకం ప్రారంభించింది. ఆడపిల్లల విద్య, పెళ్లి ఖర్చులు వంటి భవిష్యత్తు అవసరాలకు ముందుగానే నిధులు సిద్ధం చేసుకునే అవకాశం ఈ స్కీము అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోస్టాఫీసులు,  అనేక జాతీయ బ్యాంకుల ద్వారా ఈ అకౌంట్ ప్రారంభించుకోవచ్చు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:14 PM IST

సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను ఎలా ఓపెన్ చేయాలి. ఈ స్కీము వల్ల ఎంత రాబడి వస్తుందన్న పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

1. వడ్డీ రేట్లు, రాబడి వివరాలు

-సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 8.2శాతం వడ్డీ అందుతోంది.

- మంత్రి వర్గ ఆర్థిక శాఖ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ రేట్లను పునర్నిర్ధారిస్తుంది.

- జమ చేసిన డబ్బుపై వడ్డీని ప్రతి నెల 5వ తేదీ లేదా నెల చివరలో ఉన్న బ్యాలెన్సు ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.

- ఆర్థిక సంవత్సరాంతంలో లెక్కించిన మొత్తం వడ్డీని అకౌంట్‌కి జమ చేస్తారు.

2. పన్ను ప్రయోజనాలు

- ఈ పథకంలో సంవత్సరానికి రూ. 1.5 లక్షల వరకు చేసిన డిపాజిట్లు సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపుకి అర్హత పొందుతాయి.

- సంవత్సరాంతంలో టాక్స్ ఫైలింగ్ సమయంలో పన్ను తగ్గించుకోవాలనుకునే ఉద్యోగులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరమైన పొదుపు పథకం.

3. అకౌంట్ తెరవడానికి అవసరమైన అర్హతలు

- అకౌంట్ తెరిచే సమయానికి ఆడపిల్ల వయస్సు 10 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి.

- తల్లిదండ్రులు లేదా లీగల్ గార్డియన్లు ఈ అకౌంట్‌ను ఓపెన్ చేయవచ్చు.

- ప్రయోజనదారుడు తప్పనిసరిగా భారతదేశ నివాసి అయి ఉండాలి.

- ఒకే కుటుంబంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు ఆడపిల్లల పేర్లపై రెండు అకౌంట్లు మాత్రమే తెరవడానికి అనుమతి ఉంటుంది.

- బాలికకు 18 ఏళ్లు నిండే వరకు అకౌంట్‌ను తల్లిదండ్రులే నిర్వహిస్తారు. తరువాత, సరైన గుర్తింపు పత్రాలతో అమ్మాయి స్వయంగా అకౌంట్ నిర్వహించుకోవచ్చు.

4. డిపాజిట్ నియమాలు, పరిమితులు

- కనీసం రూ. 250తో సుకన్య అకౌంట్‌ను ప్రారంభించవచ్చు.

- ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ. 250 తప్పనిసరిగా జమ చేయాలి, గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షలు వరకు జమ చేయవచ్చు.

- డిపాజిట్లు ఒకేసారి లంప్‌సమ్‌గా జమ చేయవచ్చు లేదా ప్రతి నెలా, సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లయినా జమ చేయవచ్చు. సంఖ్యపై ఏ నియంత్రణ లేదు.

- అకౌంట్ తెరిచిన రోజునుండి 15 సంవత్సరాల పాటు డిపాజిట్లు జమ చేయాలి.

- అయితే వడ్డీ అకౌంట్ ప్రారంభించి 21 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగుతుంది.

Also Read: Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!   

5. డిఫాల్ట్ రూల్స్ (జమ చేయకపోతే)

- ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ.250 జమ చేయకపోతే ఆ అకౌంట్ డిఫాల్ట్‌గా పరిగణిస్తారు. 

- డిఫాల్ట్‌ను సరిచేయడానికి ప్రతి మిస్ అయిన సంవత్సరానికి రూ. 50 జరిమానాతో పాటు కనీస డిపాజిట్‌ను జమ చేయాలి.

- రెగ్యులరైజ్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్ మళ్లీ యాక్టివ్‌గా మారుతుంది.

6. పథక ప్రయోజనాలు – ఆడపిల్ల భవిష్యత్తుకు భరోసా

- విద్య, ఉన్నత విద్య, వివాహం వంటి పెద్ద ఖర్చుల కోసం ముందుగానే నిధులు సిద్ధం అయ్యేలా చేస్తుంది.

- ప్రభుత్వ భరోసాతో నడిచే ఈ స్కీము వల్ల పెట్టుబడి పూర్తిగా సురక్షితం.

- మోదీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు ఆర్థికంగా బలపడుతోంది.

Also Read: Money Saving Tips: లక్షల్లో జీతం.. సేవింగ్స్ మాత్రం జీరో అని ఫీలయ్యే వారికి 5 బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ టిప్స్.. తప్పక ఫాలో అవ్వండి..!!   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

