Real Estate: భూమి కబ్జా కాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి..? జాగ్రత్తలు మీ కోసం.!!

How To Protect Your Land From Trespassers:  భూమికి సంబంధించిన వివాదాలు, కబ్జాలు అనేవి అత్యంత సాధారణ సమస్యలు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ విలువ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, భూమికి రక్షణ కల్పించడం అనేది ప్రతి భూ యజమానికీ తప్పనిసరి. మీ ఆస్తిని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి మీరు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన చర్యలు , తీసుకోవాల్సిన చట్టపరమైన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ వివరంగా ఉన్నాయి.

Oct 25, 2025, 06:57 PM IST

ఆస్తికి సంబంధించిన పత్రాలు అన్నీ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి: 
పత్రాలే మీ భూమికి మొదటి రక్షణ కవచం. పత్రాలు పక్కాగా, న్యాయబద్ధంగా ఉంటే, కబ్జాదారులు మీ భూమిని దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించినా సులువుగా నిరూపించుకోవచ్చు.

ఈ పత్రాలను జాగ్రత్తగా భద్రపరచండి: 

సేల్ డీడ్ (అమ్మకం దస్తావేజు), పట్టాదారు పాస్ బుక్, టైటిల్ డీడ్, రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు వంటి అసలు పత్రాలన్నింటినీ సురక్షితమైన లాకర్‌లో లేదా బ్యాంకు లాకర్‌లో భద్రపరచండి. వాటికి సంబంధించిన నాణ్యమైన కాపీలను మాత్రమే సాధారణ అవసరాల కోసం ఉపయోగించండి

ఎప్పటికప్పుడు రికార్డులను తనిఖీ చేయండి: 

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన భూ భారతి పోర్టల్ ద్వారా మీ భూమి రికార్డులు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో క్రమం తప్పకుండా ఆన్‌లైన్‌లో తనిఖీ చేయండి. మీ పేరు, విస్తీర్ణం, సర్వే నంబర్ వంటి వివరాలు తప్పుగా నమోదై ఉంటే, వెంటనే మీ తహసీల్దార్ (MRO) కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి, దరఖాస్తు చేసుకొని సరి చేయించుకోండి.

EC సర్టిపికేట్ : 
మీ భూమిపై ఏవైనా అప్పులు, తాకట్టు లేదా ఇతరుల హక్కులు ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా ఈసీని తనిఖీ చేయండి. కనీసం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఈసీని పొందడం మంచిది.

పట్టాదారు పాస్ బుక్, టైటిల్ డీడ్:
తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఈ పత్రాలు భూమిపై మీ హక్కును ధృవీకరిస్తాయి. వీటిని అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.

2. భూ కబ్జాలు జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు ఇవే
పత్రాలతో పాటు, భౌతికంగా భూమికి రక్షణ కల్పించడం కబ్జా దారులను నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కబ్జా అనేది అదను చూసుకొని జరిగే చర్య కాబట్టి, మీ భూమిని ఎల్లప్పుడూ పర్యవేక్షణలో ఉంచాలి.

పకడ్బందీ ఫెన్సింగ్ నిర్మాణం:
మీ భూమి చుట్టూ బలమైన సరిహద్దు రాళ్లు పాతి ముళ్ళ తీగ కంచె ఏర్పాటు చేయండి. సరిహద్దు రాళ్లను  స్పష్టంగా , పటిష్టంగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇది మీ భూమి హద్దులను ఇతరులు గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. వీలైతే సరిహద్దు రాళ్లపై సర్వే నెంబర్లు రాయించుకోవాలి. 'ప్రవేశం నిషేధం' వంటి బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు దానిపై  మీ పేరు, భూమి సర్వే నంబర్, హెచ్చరిక వివరాలు స్పష్టంగా ఉండేలా 'ఇది ప్రైవేట్ ఆస్తి – ప్రవేశం నిషేధం' (Private Property - Trespassers will be Prosecuted) అనే  బోర్డులను భూమి చుట్టూ ఏర్పాటు చేయండి.

భూమిని తరచుగా సందర్శించడం:
మీరు పట్టణంలో ఉన్నా సరే కనీసం నెలకు ఒకసారి లేదా రెండు నెలలకు ఒకసారి మీ భూమిని తప్పకుండా సందర్శించండి. అపరిచితులు లేదా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే వారిని ప్రశ్నించండి.

భూమిని ఉపయోగించడం:
వీలైనంత వరకు ఆ భూమిని ఏదో ఒక విధంగా ఉపయోగంలో ఉంచండి (ఉదా: వ్యవసాయం, వాచ్‌మెన్‌ను నియమించడం, చట్టబద్ధమైన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు వేయడం). ఖాళీగా ఉన్న భూములే కబ్జాదారులకు సులువుగా లక్ష్యమవుతాయి.

3. భూమిని తరచూ పర్యవేక్షణ  
భూమి యజమాని ఎల్లప్పుడూ భూమి వద్ద ఉండలేరు కాబట్టి, విశ్వసనీయమైన స్థానిక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

నమ్మకమైన వ్యక్తిని నియమించడం:
మీ భూమిని పర్యవేక్షించడానికి నమ్మకమైన స్థానిక వ్యక్తిని లేదా వాచ్‌మ్యాన్‌ను నియమించండి. వారికి నెలవారీ పారితోషికం చెల్లించడం ద్వారా భూమిని కంటికి రెప్పలా కాపాడే బాధ్యతను అప్పగించండి.

స్థానిక పెద్దలు, అధికారులతో పరిచయం:
గ్రామంలోని సర్పంచ్, గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులు (VRO/VRA) లేదా పోలీసులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోండి. మీ భూమి వివరాలను వారికి తెలియజేయండి. మీ భూమిలో ఏదైనా అక్రమ కార్యకలాపం జరిగితే వెంటనే మీకు తెలియజేసేలా వారిని కోరండి.

సందేహాస్పద లావాదేవీల పట్ల జాగ్రత్త:
మీ భూమిపై ఎవరైనా ఆసక్తి చూపినా లేదా లావాదేవీల గురించి విన్నా, దానిని ధరణి లేదా సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ద్వారా ధృవీకరించుకోవాలి.

4. చట్టపరమైన ,  న్యాయపరమైన రక్షణ
కబ్జా ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు లేదా జరగబోతోందని అనుమానం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ చట్టాల ప్రకారం తక్షణమే తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఇవి.

పోలీసులకు ఫిర్యాదు (FIR):
మీ భూమిని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు లేదా అక్రమంగా ప్రవేశించినట్లు తెలిస్తే, వెంటనే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్‌లో లిఖితపూర్వకంగా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (FIR) నమోదు చేయండి. తెలంగాణ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చట్టం (The Telangana Land Grabbing (Prohibition) Act) పరిధిలోకి వస్తుందేమోనని న్యాయవాది ద్వారా పరిశీలించండి.

సివిల్ దావా (Civil Suit):
మీ భూమిపై ఇతరులు హక్కులు కోరుతున్నా లేదా కబ్జా చేసే ప్రమాదం ఉన్నా, వెంటనే స్థానిక సివిల్ కోర్టులో (శాశ్వత ఇంజంక్షన్ (Permanent Injunction) కోసం సివిల్ దావా (సూట్) దాఖలు చేయండి. ఈ ఇంజంక్షన్ ఉత్తర్వుల ద్వారా, భూమిపై మీ అనుమతి లేకుండా ఎవరూ ప్రవేశించకుండా లేదా దాని రూపాన్ని మార్చకుండా కోర్టు ఆదేశిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిర్దిష్ట చట్టాలను బట్టి న్యాయవాది సలహాతో ఈ చర్య తీసుకోవాలి.

భూ రికార్డుల నమోదు (Recording in Revenue Records):
మీ పేరు ప్రభుత్వ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో (ధరణి) మాత్రమే కాకుండా, స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ/మున్సిపాలిటీ రికార్డుల్లో కూడా మీ భూమి వివరాలు సరిగ్గా నమోదై ఉండేలా చూసుకోండి.

5. లావాదేవీల సమయంలో జాగ్రత్తలు
కొత్త భూమి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు లేదా పాత భూమిని విక్రయించేటప్పుడు కూడా కబ్జాలకు అవకాశం ఉంటుంది.

క్రయ విక్రయ పత్రాల నమోదు:
భూమి అమ్మకం లేదా కొనుగోలుకు సంబంధించిన ప్రతి లావాదేవీని తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ ,  స్టాంపుల శాఖ వద్ద చట్టబద్ధంగా తప్పనిసరిగా నమోదు (రిజిస్ట్రేషన్) చేయించుకోవాలి.

పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ (POA):
మీరు ఎవరికైనా మీ భూమికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు చూసేందుకు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ (POA) ఇస్తే, అది ప్రత్యేకం (Specific) గా, పరిమిత కాలానికి మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోండి. సాధారణ POA (General POA) ఇవ్వడం అత్యంత ప్రమాదకరం. దానిని తప్పనిసరిగా రద్దు (Cancellation) చేయండి.భూమికి సంబంధించి నిరంతర పర్యవేక్షణ, పక్కా పత్రాలు ,  చట్టపరమైన చురుకుదనం అనేవి చాలా అవసరం. కబ్జాదారులు ఎల్లప్పుడూ బలహీనమైన భూమిని లేదా నిస్సత్తువగా ఉన్న యజమానిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. మీరు పైన పేర్కొన్న జాగ్రత్తలను పాటిస్తూ, తెలంగాణ చట్టాలకు అనుగుణంగా మీ ఆస్తిని రక్షించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

గమనిక:
చట్టాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి కాబట్టి, ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు భూమి చట్టాలలో నైపుణ్యం ఉన్న న్యాయవాదిని సంప్రదించడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

